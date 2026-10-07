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'Saio orgulhoso' - a lenda de Barcelona e Chelsea Pedro se aposenta do futebol aos 39 anos
Uma jornada lendária chega ao fim
Um dos maiores vencedores em série do futebol, além de um dos mais humildes e bem-sucedidos, anunciou oficialmente o fim da carreira. Pedro, o homem que ganhou tudo por clube e seleção, levantando tanto a Copa do Mundo de 2010 quanto a Euro 2012 com a Espanha, anunciou sua aposentadoria na quarta-feira, aos 39 anos.
O anúncio acontece após um breve período de reflexão desde o fim de seu contrato com a Lazio no início deste verão europeu. Em uma publicação emocionante compartilhada com seus milhões de seguidores nas redes sociais, Pedro expressou um profundo sentimento de gratidão pela vida que levou desde que surgiu como um jovem incansável de Tenerife. Ele escreveu: 'Sinto que chegou a hora. A hora de dar um passo à frente e começar um novo capítulo na minha vida. Saio orgulhoso por ter vivido meu sonho e por todas as pessoas que estiveram ao meu lado para tornar isso possível. Obrigado, futebol, por me fazer tão feliz.'
Ao refletir sobre suas origens humildes e a dimensão de seu sucesso posterior, a mensagem em vídeo de Pedro relembrou o momento em que ele entrou em campo pela primeira vez pelo Barcelona. O veterano atacante recordou o nervosismo e a empolgação de sua estreia, destacando o quanto havia avançado desde aqueles primeiros dias na Catalunha. 'Até hoje eu me lembro do barulho, de milhares de pessoas nas arquibancadas e de um garoto de 20 anos de Tenerife esperando na linha lateral, bem aqui. Naquele dia, entrei em um campo de futebol e abri as portas para outra vida. Naquele momento, era impossível imaginar o que aconteceria depois', afirmou.
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O legado de Pedro está intrinsecamente ligado à era de ouro do Barcelona, onde ele fez parte do que é possivelmente o maior time de clube da história. Durante sua brilhante passagem pelo Camp Nou, o espanhol conquistou cinco títulos de La Liga, três Copas do Rei e três Champions League, além de vários outros troféus. Seu sucesso continuou na Inglaterra com o Chelsea, onde acrescentou um título da Premier League, uma Copa da Inglaterra e um troféu da Liga Europa à sua impressionante coleção.
Em seu discurso de aposentadoria, o espanhol fez questão de reconhecer a importância de seu período na capital catalã e o orgulho que sentiu ao representar a Espanha nos maiores palcos. Ele relembrou sua passagem repleta de títulos com admiração, admitindo que suas conquistas superaram seus sonhos mais ousados de infância. "Fazer parte do melhor Barça da história foi um privilégio. Ganhamos tudo e encantamos o mundo. Meu coração sempre estará com o Barça. E um dia, quase sem acreditar, me tornei campeão do mundo e titular na final da Copa do Mundo", explicou.
Sucesso em Londres e um novo começo
Quando chegou a hora de deixar o Barcelona em 2015, Pedro levou seu talento para a Premier League e assinou com o Chelsea. Embora alguns questionassem se ele conseguiria se adaptar à intensidade física do futebol inglês, ele rapidamente silenciou os críticos ao se tornar uma peça-chave em Stamford Bridge. Quando pendurou as chuteiras, o espanhol ostentava uma impressionante marca em clubes de 187 gols e 113 assistências em 776 partidas em todas as competições.
O ponta falou com carinho sobre seu período no Reino Unido, creditando à experiência o fato de tê-lo ajudado a amadurecer dentro e fora de campo. Mudar para uma nova liga depois de passar toda a vida na Espanha representou um desafio novo, que ele abraçou por completo. "Londres me ensinou a começar de novo do zero, a descobrir outra cultura e a crescer como pessoa", afirmou, destacando o quanto valorizou o desenvolvimento pessoal que acompanhou seu sucesso esportivo na Premier League.
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O capítulo italiano e a despedida final
O ato final da ilustre carreira de Pedro aconteceu na Itália, onde ele alcançou o feito raro de jogar por Roma e Lazio. Depois de uma única temporada com a Roma, ele fez uma controversa troca entre rivais da mesma cidade para se juntar à Lazio em 2021.
Mudando para o italiano para se dirigir a seus últimos torcedores, Pedro prestou uma homenagem comovente ao país que o acolheu como um veterano do futebol. "Itália... a Itália tocou meu coração. Cheguei como um veterano e vocês me trataram como um filho", disse. Ele concluiu sua mensagem de aposentadoria com uma ampla série de agradecimentos àqueles que compartilharam sua trajetória. "Hoje eu volto para onde tudo começou, para encerrar um capítulo maravilhoso. Sinto que é o momento certo. Obrigado aos meus companheiros de equipe: o melhor não foram os títulos, foram todos vocês. Obrigado aos clubes que abriram suas portas para mim. Obrigado aos técnicos que acreditaram em mim. Obrigado aos torcedores por todo o carinho. E obrigado aos meus filhos, à minha família e aos meus amigos."
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