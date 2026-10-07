Um dos maiores vencedores em série do futebol, além de um dos mais humildes e bem-sucedidos, anunciou oficialmente o fim da carreira. Pedro, o homem que ganhou tudo por clube e seleção, levantando tanto a Copa do Mundo de 2010 quanto a Euro 2012 com a Espanha, anunciou sua aposentadoria na quarta-feira, aos 39 anos.

O anúncio acontece após um breve período de reflexão desde o fim de seu contrato com a Lazio no início deste verão europeu. Em uma publicação emocionante compartilhada com seus milhões de seguidores nas redes sociais, Pedro expressou um profundo sentimento de gratidão pela vida que levou desde que surgiu como um jovem incansável de Tenerife. Ele escreveu: 'Sinto que chegou a hora. A hora de dar um passo à frente e começar um novo capítulo na minha vida. Saio orgulhoso por ter vivido meu sonho e por todas as pessoas que estiveram ao meu lado para tornar isso possível. Obrigado, futebol, por me fazer tão feliz.'

Ao refletir sobre suas origens humildes e a dimensão de seu sucesso posterior, a mensagem em vídeo de Pedro relembrou o momento em que ele entrou em campo pela primeira vez pelo Barcelona. O veterano atacante recordou o nervosismo e a empolgação de sua estreia, destacando o quanto havia avançado desde aqueles primeiros dias na Catalunha. 'Até hoje eu me lembro do barulho, de milhares de pessoas nas arquibancadas e de um garoto de 20 anos de Tenerife esperando na linha lateral, bem aqui. Naquele dia, entrei em um campo de futebol e abri as portas para outra vida. Naquele momento, era impossível imaginar o que aconteceria depois', afirmou.







