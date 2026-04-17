“Saímos de cabeça erguida” – Jude Bellingham se pronuncia sobre a polêmica eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões

No Instagram, o jogador da seleção inglesa compartilhou seus sentimentos sinceros sobre a dolorosa eliminação. Ele fez questão de destacar a dedicação inabalável dos torcedores, ao mesmo tempo em que prometeu que dias melhores estão por vir para o clube histórico.

Em sua sincera declaração pública, ele escreveu: “Não foi o suficiente, mas saímos de cabeça erguida. Madridistas, sabemos que os decepcionamos, mas somos eternamente gratos pelo apoio de vocês. Os bons tempos, que vocês merecem, vão voltar. Não temos outra opção a não ser terminar esta temporada da forma mais forte possível. Hala Madrid.”



