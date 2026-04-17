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“Saímos de cabeça erguida” – Jude Bellingham se pronuncia sobre a polêmica eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões
Desilusão na Liga dos Campeões para os Blancos
Bellingham ficou a refletir sobre uma noite caótica de quarta-feira na Allianz Arena. O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões após uma derrota por 6 a 4 no placar agregado para o Bayern de Munique, perdendo por 4 a 3 na partida. Os visitantes sofreram um colapso repentino depois que Eduardo Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo por atrasar uma cobrança de falta no final da partida. Apesar das boas atuações de Arda Güler e Kylian Mbappé, a expulsão no final da partida abriu o jogo, permitindo que o clube alemão aproveitasse a vantagem e acabasse com os sonhos europeus dos visitantes.
Bellingham envia mensagem emocionante aos torcedores
No Instagram, o jogador da seleção inglesa compartilhou seus sentimentos sinceros sobre a dolorosa eliminação. Ele fez questão de destacar a dedicação inabalável dos torcedores, ao mesmo tempo em que prometeu que dias melhores estão por vir para o clube histórico.
Em sua sincera declaração pública, ele escreveu: “Não foi o suficiente, mas saímos de cabeça erguida. Madridistas, sabemos que os decepcionamos, mas somos eternamente gratos pelo apoio de vocês. Os bons tempos, que vocês merecem, vão voltar. Não temos outra opção a não ser terminar esta temporada da forma mais forte possível. Hala Madrid.”
Desenrola-se uma campanha nacional desastrosa
O fracasso europeu agrava o que tem sido uma temporada totalmente desastrosa para os atuais campeões. A equipe já havia perdido a final da Supercopa por 3 a 2 para o Barcelona e foi eliminada da Copa del Rey nas oitavas de final contra o Albacete. No início da campanha, Xabi Alonso deixou o cargo de técnico, levando a diretoria a nomear Álvaro Arbeloa como seu substituto. No entanto, o time não apresentou nenhuma melhora significativa sob o comando do ex-zagueiro. Atualmente, o time está nove pontos atrás do arquirrival Barcelona na disputa pelo título da La Liga, com sete partidas restantes para tentar salvar o orgulho nacional.
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O que o futuro reserva para o Real Madrid?
O Real Madrid não tem tempo para se lamentar pela eliminação das competições europeias, já que recebe o Alavés na terça-feira. Com uma desvantagem significativa no campeonato, a equipe precisa conquistar o máximo de pontos para manter vivas as ténues esperanças de conquistar o título.