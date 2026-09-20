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Mohamed Saeed
Traduzido por

Saída surpreendente do Arsenal? Noni Madueke atrai interesse do Atlético de Madrid e da Juventus enquanto o ponta luta por mais minutos sob o comando de Mikel Arteta

N. Madueke
Arsenal
Premier League
Atlético de Madrid
Juventus

O Arsenal pode estar prestes a ter uma saída significativa na janela de transferências de janeiro, já que Noni Madueke desperta forte interesse de dois pesos-pesados da Europa. O ex-jogador do Chelsea tem encontrado dificuldade para conseguir oportunidades no norte de Londres nesta temporada, o que alimenta especulações de que seu período no Emirates Stadium pode estar chegando a uma encruzilhada precoce.

  • Gigantes europeus monitoram Madueke

    Madueke enfrenta um futuro incerto no Arsenal com a aproximação da janela de transferências de inverno, com Atlético de Madrid e Juventus acompanhando de perto sua situação. O ponta de 24 anos, que chegou com grandes expectativas, viu seu progresso ser interrompido pela falta de minutos consistentes sob o comando de Mikel Arteta.

    Fontes do Caught Offside indicam que os dois gigantes continentais estão explorando a possibilidade de uma transferência no meio da temporada, potencialmente vendo um empréstimo com opção de compra futura como o caminho mais viável para garantir sua contratação.


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone e Juventus impressionados com Madueke

    Embora as negociações formais entre os clubes ainda não tenham começado, o encaixe de estilo para ambos os interessados parece claro. Segundo relatos, Diego Simeone é admirador da velocidade explosiva e da objetividade de Madueke, acreditando que o internacional inglês pode oferecer uma dimensão diferente ao ataque do Atlético de Madrid.

    Enquanto isso, a Juventus estaria impressionada com sua qualidade técnica e sua capacidade específica de superar marcadores em situações de um contra um, o que poderia oferecer a tão necessária variedade às suas opções pelo lado direito, enquanto busca reforçar o elenco para a segunda metade da campanha.


  • Sofre por minutos no Emirates

    A especulação repentina em torno do futuro de Madueke é uma consequência direta de seu papel periférico na atual configuração de Arteta. Apesar de seu talento evidente, ele foi opção no banco sem entrar em campo em três das cinco primeiras partidas do Arsenal na Premier League nesta temporada.

    Sua participação tem se limitado, em grande parte, a breves aparições e jogos de copas, o que tem prejudicado sua capacidade de ganhar ritmo. Até na Champions League, ele foi limitado a apenas 18 minutos em campo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, o que destaca o quão abaixo ele está atualmente na ordem de preferência.

    As estatísticas do ponta também mostram o retrato de um jogador que contribuiu quando foi acionado, mas não conseguiu assegurar uma vaga permanente entre os titulares. Ao longo de sua passagem pelo norte de Londres, ele soma 9 gols e 4 assistências em 48 partidas pelo Arsenal.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O dilema de transferências de janeiro do Arsenal

    À medida que a janela de janeiro se aproxima, a diretoria do Arsenal enfrenta uma decisão difícil em relação ao futuro de curto prazo do ponta. Por um lado, uma saída por empréstimo permitiria que Madueke recuperasse seu ritmo e mantivesse seu valor de mercado, em vez de ficar estagnado no banco. No entanto, autorizar sua saída pode deixar Arteta com poucas opções no ataque durante o período mais congestionado da temporada.

    Financeiramente, o Arsenal está em uma posição forte e não sofre nenhuma pressão imediata para vender um jogador que tem contrato até 2030. Qualquer possível saída provavelmente precisaria acontecer em termos que se adequem à estratégia de longo prazo do clube, em vez de uma venda por um valor abaixo do mercado.