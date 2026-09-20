A especulação repentina em torno do futuro de Madueke é uma consequência direta de seu papel periférico na atual configuração de Arteta. Apesar de seu talento evidente, ele foi opção no banco sem entrar em campo em três das cinco primeiras partidas do Arsenal na Premier League nesta temporada.

Sua participação tem se limitado, em grande parte, a breves aparições e jogos de copas, o que tem prejudicado sua capacidade de ganhar ritmo. Até na Champions League, ele foi limitado a apenas 18 minutos em campo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Napoli, o que destaca o quão abaixo ele está atualmente na ordem de preferência.

As estatísticas do ponta também mostram o retrato de um jogador que contribuiu quando foi acionado, mas não conseguiu assegurar uma vaga permanente entre os titulares. Ao longo de sua passagem pelo norte de Londres, ele soma 9 gols e 4 assistências em 48 partidas pelo Arsenal.