Como informa a Sky , o meio-campista Hugo Larsson está atualmente em Londres para negociar uma transferência com dois times, e isso com a autorização do Eintracht. Um dos dois clubes seria o Crystal Palace. No entanto, o SGE exigiria pelo menos 25 milhões de euros pelos serviços do sueco de apenas 22 anos.

Larsson chegou há três anos por nove milhões de euros, vindo do Malmö FF, então o Eintracht acena com um grande lucro em transferência. Ao mesmo tempo, uma saída iminente, embora já provável antes do verão, do jogador que soma 12 partidas pela seleção sueca naturalmente também significa a perda de um titular.

Larsson se firmou pouco depois de sua chegada, ainda com apenas 19 anos, no renomado elenco dos hessianos e foi uma presença constante no meio-campo do Eintracht nas últimas três temporadas. No entanto, seu rendimento também sofreu com o caos e a fraqueza coletiva do Eintracht na temporada passada, que para Larsson também teve consequências extremamente amargas no plano pessoal.

Fora da Copa choca Larsson: "Completamente destruído"

De forma surpreendente, o astro do Eintracht não foi convocado pelo técnico da seleção, Graham Potter, para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. "Ele recebeu uma ligação informando que não estará lá, e Hugo está completamente destruído. Ele esteve presente o tempo todo, mas agora não estará", disse uma pessoa do entorno do jogador em meados de maio, em conversa com a Fotbollskanalen.

Ao menos, Larsson agora aparentemente tem pela frente o próximo grande passo em sua carreira, que o jogador de 22 anos também poderia transformar em ganhos financeiros na Premier League. No SGE, ele receberia atualmente 1,9 milhão por ano, e na Premier League agora lhe acena um valor muitas vezes maior.

O SGE também deve ver com bons olhos uma venda de Larsson porque, no verão, já foram contratados dois novos jogadores para a região central: Noel Aseko (por 12 milhões de euros, vindo do Bayern de Munique) e Raphael Onyedika (por 9 milhões de euros, vindo do Club Brugge).

Getty Images

Eintracht Frankfurt age em uma grande frente de obras

A situação ainda é diferente no planejamento do elenco dos hessianos na questão da zaga. Ali, Arthur Theate deve se despedir rumo à Serie A e ao Bologna, ao que tudo indica, inicialmente por empréstimo, mas com opção de compra posterior no valor de 15 milhões de euros.

Mas também aqui o próximo negócio do Eintracht após a contratação espetacular de Noah Atubolu como novo camisa 1, vindo do Freiburg, agora está se desenhando. Como informa a Sky, os hessianos chegaram a um acordo com o Rennes pela transferência de Lilian Brassier. O defensor de 26 anos deve chegar à metrópole de Hesse por 8,5 milhões de euros, e com bônus a taxa de transferência ainda pode subir para dez milhões de euros.

Brassier havia chegado apenas no verão passado por 12 milhões de euros, vindo do Brest, e se estabeleceu como peça fixa na zaga após um início de temporada lento por causa de uma lesão no tornozelo. No SGE, ele deve então formar a dupla titular com o capitão Robin Koch. Além de Koch, o técnico Adi Hütter tem atualmente à disposição apenas outros dois zagueiros, Nnamdi Collins e Otavio, e Collins ainda se recupera de problemas nas costas.

No entanto, Brassier de forma alguma é opção para a estreia da Bundesliga contra os Eisernen.