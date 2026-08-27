Zirkzee está cada vez mais perto de deixar Old Trafford, com a Fiorentina surgindo agora como o principal destino do jogador de 25 anos. O clube da Serie A avançou nas negociações com dirigentes do United por um empréstimo de uma temporada, que faria o ex-jogador do Bologna retornar a uma liga na qual anteriormente teve sucesso significativo.

Embora o interesse em Zirkzee tenha sido amplo em toda a Itália neste verão, a Fiorentina saiu na frente de seus rivais. A Juventus era anteriormente considerada a pretendente mais ativa por sua contratação, e o Como também fez uma consulta enquanto se prepara para disputar a Champions League pela primeira vez nesta temporada.