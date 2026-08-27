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Saída de Zirkzee do Manchester United a caminho? Fiorentina avança nas conversas por acordo de empréstimo
Fiorentina lidera a corrida por Zirkzee
Zirkzee está cada vez mais perto de deixar Old Trafford, com a Fiorentina surgindo agora como o principal destino do jogador de 25 anos. O clube da Serie A avançou nas negociações com dirigentes do United por um empréstimo de uma temporada, que faria o ex-jogador do Bologna retornar a uma liga na qual anteriormente teve sucesso significativo.
Embora o interesse em Zirkzee tenha sido amplo em toda a Itália neste verão, a Fiorentina saiu na frente de seus rivais. A Juventus era anteriormente considerada a pretendente mais ativa por sua contratação, e o Como também fez uma consulta enquanto se prepara para disputar a Champions League pela primeira vez nesta temporada.
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Os termos do possível acordo
Os termos atuais da negociação entre os dois clubes giram em torno de um acordo de empréstimo que inclui uma taxa de empréstimo significativa, reforçado por uma opção de compra em definitivo ao fim da temporada. O Manchester United está preparado para autorizar a operação, mas o The Athletic indica que o pacote financeiro precisa fazer total sentido para que o Manchester United aceite, tendo em vista que o clube pagou £ 36,5 milhões para contratá-lo.
Se Zirkzee sair, o Manchester United já iniciou um planejamento de contingência para garantir que Michael Carrick não fique sem opções no terço final do campo. O clube tem analisado ativamente possíveis substitutos para a posição de centroavante, embora essas consultas tenham se concentrado principalmente em opções por empréstimo, e não em transferências permanentes. Essa abordagem sugere que o Manchester United está priorizando uma cobertura de curto prazo enquanto avalia suas necessidades de longo prazo para o ataque.
Dificuldades em Old Trafford
A passagem de Zirkzee por Manchester tem sido marcada pela falta de eficiência nas finalizações, em forte contraste com a forma que lhe rendeu a mudança para a Inglaterra quando se juntou ao clube em 2024. Desde sua chegada, ele conseguiu marcar apenas nove vezes em 75 partidas por todas as competições. A última temporada foi particularmente difícil para o atacante, já que ele fez 26 aparições, mas balançou as redes apenas duas vezes.
O contraste entre seu rendimento na Premier League e sua passagem anterior pela Serie A é marcante. Durante seu período no Bologna, Zirkzee foi um dos jovens atacantes mais empolgantes da Europa, marcando 11 gols em 34 partidas da Serie A na temporada imediatamente anterior à sua ida para Old Trafford.
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A necessidade urgente de gols da Fiorentina
A pressão está sobre a Fiorentina para reforçar seu elenco após um período abaixo das expectativas. A Viola terminou em um decepcionante 15º lugar na Serie A na temporada passada e começou a campanha de 2026-27 em desvantagem, perdendo seu jogo de estreia contra a Roma.
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