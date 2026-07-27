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Said El MalaGetty
Mohamed Saeed

Traduzido por

Said El Mala está pronto para se juntar a um grande clube da Bundesliga após recusar uma transferência para a Premier League

S. El Mala
Borussia Dortmund
Bundesliga
Brentford
Premier League

O Borussia Dortmund recebeu um grande impulso em sua tentativa de contratar Said El Mala, depois que o jogador teria manifestado sua disposição de se transferir para o Westfalenstadion. O ponta de 19 anos se tornou um dos talentos mais cobiçados da Alemanha após uma impressionante temporada de estreia na Bundesliga.

  • El Mala pressiona por transferência para o Westfalenstadion

    De acordo com a Sky Germany, a disputa pela contratação de El Mala, estrela do Colônia, sofreu uma reviravolta decisiva, já que o jovem teria informado ao seu clube atual o desejo de se transferir para o Dortmund. Apesar do grande interesse do exterior, inclusive da Premier League, o jogador da seleção alemã sub-21 estaria “inclinado” a se transferir para os “Preto e Amarelo”.

    Esse sinal interno vindo do entorno do jogador colocou o Dortmund em uma posição mais forte, embora as negociações com o Colônia continuem sendo um desafio formidável. O “Billy Goats” manteve uma postura firme ao longo do verão, protegendo seu principal ativo, que tem contrato até 2030. Embora o Dortmund esteja confiante, o clube está ciente de que a diferença financeira entre os dois clubes continua sendo substancial.


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  • Nils-Ole BookGetty Images

    Persiste impasse financeiro entre os clubes

    Apesar da preferência pessoal do jogador, ainda não se chegou a um acordo total sobre o valor da transferência, já que o Colônia insiste em um preço mais alto. Os esforços recentes do Dortmund levaram o clube a apresentar uma oferta no valor de até 42 milhões de euros, que incluía 26 milhões de euros garantidos, além de vários bônus relacionados ao desempenho. O Colônia, no entanto, rejeitou rapidamente essa proposta, tendo aceitado anteriormente uma oferta de 50 milhões de euros do Brentford no início da janela de transferências.

    Especulações sobre a estrutura exata das ofertas do Dortmund inundaram a mídia alemã, com algumas reportagens citando um valor base de €34 milhões, enquanto outras afirmam que o valor garantido é menor.

    O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, abordou recentemente os rumores, descrevendo os números que circulam na mídia como “uma profusão de informações falsas”.

  • Ignorando a atração da Premier League

    A trajetória de El Mala até este momento tem sido marcada pelo interesse de vários clubes de destaque da Premier League, mas a transferência para a Inglaterra ainda não se concretizou.

    O Brentford parecia prestes a concretizar uma transferência que seria um recorde para o clube, após chegar a um acordo no início deste verão envolvendo um valor de €45 milhões, mais €5 milhões em bônus.

    A decisão do ponta de preferir permanecer na Bundesliga com o Dortmund representa um duro golpe para os clubes ingleses que buscam contratar os melhores talentos da Alemanha. Ao escolher o BVB, El Mala parece estar priorizando uma estrutura conhecida por transformar jovens de elite em estrelas de nível mundial.

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  • Said El Malagetty

    Uma estrela em ascensão mantém o foco

    Enquanto a saga da transferência continua a dominar as manchetes, as atuações de El Mala em campo explicam por que ele é, atualmente, alvo de uma disputa de € 50 milhões.

    Durante sua primeira temporada completa na Bundesliga, ele marcou impressionantes 13 gols e deu cinco assistências, tendo disputado todas as 34 partidas do campeonato.

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