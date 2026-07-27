Said El Mala está pronto para se juntar a um grande clube da Bundesliga após recusar uma transferência para a Premier League

Apesar da preferência pessoal do jogador, ainda não se chegou a um acordo total sobre o valor da transferência, já que o Colônia insiste em um preço mais alto. Os esforços recentes do Dortmund levaram o clube a apresentar uma oferta no valor de até 42 milhões de euros, que incluía 26 milhões de euros garantidos, além de vários bônus relacionados ao desempenho. O Colônia, no entanto, rejeitou rapidamente essa proposta, tendo aceitado anteriormente uma oferta de 50 milhões de euros do Brentford no início da janela de transferências.

Especulações sobre a estrutura exata das ofertas do Dortmund inundaram a mídia alemã, com algumas reportagens citando um valor base de €34 milhões, enquanto outras afirmam que o valor garantido é menor.

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, abordou recentemente os rumores, descrevendo os números que circulam na mídia como “uma profusão de informações falsas”.