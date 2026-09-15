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Said El Mala é convocado para a seleção da Alemanha por Jurgen Klopp para os próximos jogos da Liga das Nações
Uma convocação histórica sob o comando de Klopp
Segundo o BILD, a estrela do Colônia, Said El Mala, está prestes a fazer parte da nova era da DFB sob o comando do técnico Jurgen Klopp. O excepcional atacante de 20 anos foi selecionado para os próximos jogos internacionais, o que o coloca na linha para se tornar o primeiro jogador do Colônia a atuar pela Alemanha desde Jonas Hector, em 2019. Embora a documentação formal ainda não tivesse chegado ao escritório do clube até a tarde de terça-feira, El Mala já foi informado de que faz parte da lista ampliada de Klopp para a próxima Data Fifa.
A decisão representa um passo ousado do recém-nomeado técnico da seleção, que está utilizando uma lista ampliada para os compromissos movimentados do outono.
- Getty Images Sport
Superando a frustração internacional anterior
A decisão de Klopp marca uma mudança brusca em relação à abordagem de seu antecessor, Julian Nagelsmann, antes da Copa do Mundo de 2026. Embora Nagelsmann tenha dado a El Mala sua primeira convocação para a seleção principal 10 meses antes, ele acabou deixando o jovem fora das listas de relacionados para os jogos contra Luxemburgo e Eslováquia antes de omiti-lo completamente da convocação final para a Copa do Mundo, uma decisão que causou considerável frustração no clube. Sob o comando de Klopp, porém, o atacante finalmente tem um caminho claro para fazer sua tão aguardada estreia internacional.
A Alemanha tem uma agenda exigente na Liga das Nações da Uefa, com jogos contra Holanda, Grécia e Sérvia pela frente.
Uma ascensão meteórica no futebol alemão
A convocação representa o mais recente capítulo de uma notável ascensão digna de conto de fadas para um jogador que atuava pelo Viktoria Köln, da 3. Liga, há apenas 16 meses. El Mala depois levou o FC Cologne à permanência na temporada passada com 13 gols, despertando forte interesse no verão de Brighton, Brentford e Borussia Dortmund. No fim, ele optou por ficar, renovando seu contrato até 2031, herdando a icônica camisa 10 usada pela lenda do clube Lukas Podolski, e marcando imediatamente na rodada de abertura contra o Hoffenheim.
Sua forma cintilante no cenário doméstico evidentemente causou uma impressão duradoura na nova comissão técnica da seleção.
- Sportfoto Rudel
Voltando aos compromissos pelo clube antes da convocação para a seleção
Antes de se juntar à estrutura da seleção principal, El Mala buscará deixar sua marca no próximo compromisso doméstico do Colônia. Depois de se recuperar de um resfriado recente e entrar no decorrer do empate por 1 a 1 com o Werder Bremen, ele deve voltar à equipe titular para a viagem deste sábado a Hamburgo. Manter sua excelente forma no clube será a preparação ideal para dar o passo ao cenário internacional sob o comando de Klopp.
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