Said El Mala é convocado para a seleção da Alemanha por Jurgen Klopp para os próximos jogos da Liga das Nações

Segundo o BILD, a estrela do Colônia, Said El Mala, está prestes a fazer parte da nova era da DFB sob o comando do técnico Jurgen Klopp. O excepcional atacante de 20 anos foi selecionado para os próximos jogos internacionais, o que o coloca na linha para se tornar o primeiro jogador do Colônia a atuar pela Alemanha desde Jonas Hector, em 2019. Embora a documentação formal ainda não tivesse chegado ao escritório do clube até a tarde de terça-feira, El Mala já foi informado de que faz parte da lista ampliada de Klopp para a próxima Data Fifa.

A decisão representa um passo ousado do recém-nomeado técnico da seleção, que está utilizando uma lista ampliada para os compromissos movimentados do outono.