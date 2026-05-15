Getty Images Sport
Traduzido por
Saia da frente, Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes faz história no Manchester United ao conquistar seu quinto prêmio de Jogador do Ano
Capitão dos Red Devils é homenageado
Fernandes tem vivido uma temporada de renascimento sob a orientação de Michael Carrick, ajudando o United a garantir o retorno à Liga dos Campeões, apesar das eliminações precoces nas competições nacionais no início da temporada. As atuações influentes do jogador de 31 anos, que incluem notáveis 19 assistências, renderam-lhe o prestigioso prêmio pela quinta vez, um recorde. Essa conquista o coloca um à frente de seus icônicos ex-companheiros De Gea e Ronaldo, reforçando seu status de talismã dos tempos modernos em Old Trafford.
- AFP
Em busca de um lugar na história da Premier League
O jogador da seleção portuguesa já marcou oito gols, mas os números que mais chamam a atenção dizem respeito à sua imensa criatividade. Tendo criado 124 chances nesta temporada — o quarto maior número em uma única campanha da Premier League —, Fernandes está prestes a igualar o recorde histórico de assistências da competição.
Atualmente com 19 assistências no campeonato, o capitão do United precisa de apenas mais uma para igualar a marca de 20 estabelecida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, com duas partidas pelo campeonato nacional restantes para, potencialmente, superar esse número lendário.
Um legado entre os grandes
Desde que chegou em 2020, Fernandes tem sido consistentemente o jogador de destaque do clube, conquistando o prêmio pela primeira vez sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer antes de atingir seu recorde pessoal de 28 gols no ano seguinte. Depois que Marcus Rashford e Ronaldo conquistaram o troféu nas temporadas intermediárias, Fernandes voltou ao topo da votação dos torcedores em 2024, após a conquista da FA Cup em Wembley. Ao garantir sua mais recente vitória, ele se torna o segundo jogador, depois de De Gea, a completar uma tríplice coroa de vitórias consecutivas.
- Getty Images Sport
Finalização recorde à vista
O United encerra a temporada com um jogo em casa contra o Nottingham Forest neste domingo, antes de viajar para enfrentar o Brighton uma semana depois. Essas partidas representam uma oportunidade crucial para Fernandes manter seu ritmo e garantir o recorde individual de assistências, após uma reviravolta decisiva na sorte do clube. Com a vaga na Liga dos Campeões já garantida para a próxima temporada, o capitão continua sendo o ponto central de uma equipe que busca aproveitar seu forte final de temporada e se preparar para um verão de grande desenvolvimento.