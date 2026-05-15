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Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Saia da frente, Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes faz história no Manchester United ao conquistar seu quinto prêmio de Jogador do Ano

B. Fernandes
C. Ronaldo
Manchester United
Premier League

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, conquistou o prêmio “Jogador do Ano Sir Matt Busby” pela quinta vez, um recorde, após uma temporada individual excepcional. O meia português ultrapassou agora os números de lendas do clube como Cristiano Ronaldo e David de Gea, consolidando seu status como um dos jogadores mais consistentes da história recente do clube.

  • Capitão dos Red Devils é homenageado

    Fernandes tem vivido uma temporada de renascimento sob a orientação de Michael Carrick, ajudando o United a garantir o retorno à Liga dos Campeões, apesar das eliminações precoces nas competições nacionais no início da temporada. As atuações influentes do jogador de 31 anos, que incluem notáveis 19 assistências, renderam-lhe o prestigioso prêmio pela quinta vez, um recorde. Essa conquista o coloca um à frente de seus icônicos ex-companheiros De Gea e Ronaldo, reforçando seu status de talismã dos tempos modernos em Old Trafford.

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    Em busca de um lugar na história da Premier League

    O jogador da seleção portuguesa já marcou oito gols, mas os números que mais chamam a atenção dizem respeito à sua imensa criatividade. Tendo criado 124 chances nesta temporada — o quarto maior número em uma única campanha da Premier League —, Fernandes está prestes a igualar o recorde histórico de assistências da competição.

    Atualmente com 19 assistências no campeonato, o capitão do United precisa de apenas mais uma para igualar a marca de 20 estabelecida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, com duas partidas pelo campeonato nacional restantes para, potencialmente, superar esse número lendário.

  • Um legado entre os grandes

    Desde que chegou em 2020, Fernandes tem sido consistentemente o jogador de destaque do clube, conquistando o prêmio pela primeira vez sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer antes de atingir seu recorde pessoal de 28 gols no ano seguinte. Depois que Marcus Rashford e Ronaldo conquistaram o troféu nas temporadas intermediárias, Fernandes voltou ao topo da votação dos torcedores em 2024, após a conquista da FA Cup em Wembley. Ao garantir sua mais recente vitória, ele se torna o segundo jogador, depois de De Gea, a completar uma tríplice coroa de vitórias consecutivas.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Finalização recorde à vista

    O United encerra a temporada com um jogo em casa contra o Nottingham Forest neste domingo, antes de viajar para enfrentar o Brighton uma semana depois. Essas partidas representam uma oportunidade crucial para Fernandes manter seu ritmo e garantir o recorde individual de assistências, após uma reviravolta decisiva na sorte do clube. Com a vaga na Liga dos Campeões já garantida para a próxima temporada, o capitão continua sendo o ponto central de uma equipe que busca aproveitar seu forte final de temporada e se preparar para um verão de grande desenvolvimento.

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