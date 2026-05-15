Saia da frente, Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes faz história no Manchester United ao conquistar seu quinto prêmio de Jogador do Ano

O jogador da seleção portuguesa já marcou oito gols, mas os números que mais chamam a atenção dizem respeito à sua imensa criatividade. Tendo criado 124 chances nesta temporada — o quarto maior número em uma única campanha da Premier League —, Fernandes está prestes a igualar o recorde histórico de assistências da competição.

Atualmente com 19 assistências no campeonato, o capitão do United precisa de apenas mais uma para igualar a marca de 20 estabelecida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, com duas partidas pelo campeonato nacional restantes para, potencialmente, superar esse número lendário.