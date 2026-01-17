Sai zica! João Pedro volta a marcar e Chelsea ganha a primeira com Liam Rosenior

Um primeiro tempo movimentado teve o Brentford perto do gol aos 21 minutos, quando Kevin Schade deixou Trevoh Chalobah no chão e cruzou na área, obrigando Robert Sánchez a fazer uma boa defesa para evitar que Tosin Adarabioyo desviasse contra a própria meta. A chance desperdiçada custou caro ao Brentford pouco depois: João Pedro aproveitou um rebote fortuito e soltou um chute potente, alto, para abrir o placar.
Na sequência, Mathias Jensen desperdiçou uma grande oportunidade de empate ao aparecer livre no segundo poste e acertar a trave oposta. Do outro lado, Alejandro Garnacho, de forma surpreendente, deixou escapar o segundo gol: após belo cruzamento rasteiro de Pedro Neto pela direita, o argentino finalizou para fora com o gol aberto.
O Brentford voltou a ameaçar logo após o intervalo. Sánchez voltou a salvar o Chelsea ao vencer Schade em um duelo cara a cara, antes de o artilheiro Igor Thiago, em boa fase, cabecear para fora uma chance promissora após cobrança de escanteio. Quando a equipe de Keith Andrews se lançava ao ataque e dava sinais de que poderia chegar ao empate, Cole Palmer tratou de encerrar qualquer reação ao converter um pênalti, marcado após falta de Caoimhín Kelleher sobre Liam Delap.
Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge.
