+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Robert Sanchez Joao Pedro Chelsea GFXGetty/GOAL
Stephen Darwin

Sai zica! João Pedro volta a marcar e Chelsea ganha a primeira com Liam Rosenior

A estreia de Liam Rosenior no comando do Chelsea na Premier League terminou com vitória sobre o Brentford, muito graças ao desempenho decisivo do contestado goleiro espanhol Robert Sánchez

Um primeiro tempo movimentado teve o Brentford perto do gol aos 21 minutos, quando Kevin Schade deixou Trevoh Chalobah no chão e cruzou na área, obrigando Robert Sánchez a fazer uma boa defesa para evitar que Tosin Adarabioyo desviasse contra a própria meta. A chance desperdiçada custou caro ao Brentford pouco depois: João Pedro aproveitou um rebote fortuito e soltou um chute potente, alto, para abrir o placar.

Na sequência, Mathias Jensen desperdiçou uma grande oportunidade de empate ao aparecer livre no segundo poste e acertar a trave oposta. Do outro lado, Alejandro Garnacho, de forma surpreendente, deixou escapar o segundo gol: após belo cruzamento rasteiro de Pedro Neto pela direita, o argentino finalizou para fora com o gol aberto.

O Brentford voltou a ameaçar logo após o intervalo. Sánchez voltou a salvar o Chelsea ao vencer Schade em um duelo cara a cara, antes de o artilheiro Igor Thiago, em boa fase, cabecear para fora uma chance promissora após cobrança de escanteio. Quando a equipe de Keith Andrews se lançava ao ataque e dava sinais de que poderia chegar ao empate, Cole Palmer tratou de encerrar qualquer reação ao converter um pênalti, marcado após falta de Caoimhín Kelleher sobre Liam Delap.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRENTFORDAFP

    Goleiro & Defesa

    Robert Sanchez (8/10):

    Sua grande defesa com a perna esquerda negou a Schade um gol certo no segundo tempo. Também fez bem ao impedir que Tosin desviasse inadvertidamente para a própria rede na primeira etapa, respondendo enfaticamente às críticas.

    Reece James (6/10):

    Melhorou defensivamente no segundo tempo, mas não conseguiu avançar e influenciar as áreas de ataque, que é uma de suas principais forças. Substituído pouco antes do fim.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Estabilizou-se após o erro inicial que viu Schade colocá-lo no chão, quase levando a um gol contra. Fez um bom trabalho defensivo ao lidar com as ondas de ataques do Brentford nos últimos 45 minutos.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Fez uma ou duas apuradas intervenções e, em geral, lidou bem com a ameaça de Thiago, de 16 gols, antes de um problema de lesão levá-lo a ser substituído no segundo tempo.

    Marc Cucurella (5/10):

    Ativo como sempre, caiu de forma hilária no chão em um ponto após ser empurrado por Schade. Não conseguiu fazer muito no ataque, no entanto, tal foi o domínio geral do Brentford.

    • Publicidade
  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Fez um bloqueio crucial para negar Yarmolyuk bem no final do primeiro tempo e acrescentou números importantes nas áreas centrais para lidar com o fluxo constante dos avanços do Brentford.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Deu a assistência para o gol de Joao Pedro, mas fora isso não teve muito destaque.

  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (5/10):

    Merecia uma assistência pela bola cruzada na área que Garnacho desperdiçou. Esse foi seu melhor momento em uma exibição bastante mediana.

    Cole Palmer (7/10):

    Claramente ele não está nem perto da forma ideal e foi bastante anônimo antes de acalmar os nervos dos torcedores locais com um pênalti executado com confiança.

    Alejandro Garnacho (3/10):

    Escorregou ao entrar na área no primeiro tempo e isso resumiu seu dia. Chutou horrivelmente para fora quando estava praticamente com o gol aberto e foi substituído antes da marca de uma hora. Fraco.

    João Pedro (7/10):

    Marcou um belo gol que deixou Kelleher sem chance, mas foi ineficaz depois disso, enquanto o Brentford avançava no segundo tempo. Foi retirado após 73 minutos.

  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substitutos & Treinador

    Andrey Santos (6/10):

    Adicionou firmeza no meio-campo enquanto o Brentford continuava a parecer uma ameaça no segundo tempo.

    Wesley Fofana (7/10):

    Encaixou bem ao lado de Chalobah após substituir o lesionado Tosin.

    Liam Delap (7/10):

    Seu envolvimento crucial após substituir João Pedro o viu capitalizar no toque frouxo de Kelleher para ganhar o pênalti para 2 a 0.

    Jorrel Hato (Sem nota):

    Entrou nos últimos minutos do jogo.

    Josh Acheampong (Sem nota):

    Substituiu James nos momentos finais.

    Liam Rosenior (6/10):

    Não foi a performance convincente que ele esperava, mas ele conseguiu sua primeira vitória na Premier League contra um adversário difícil mesmo assim. Precisará descobrir como tirar o melhor proveito de Palmer e Fernandez, já que não funcionou muito bem aqui, mas ficará satisfeito em conquistar os três pontos para permanecer na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros.

Liga dos Campeões
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Pafos crest
Pafos
PAF
0