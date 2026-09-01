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Sai da frente, Kylian Mbappe! Lamine Yamal quebra recorde histórico e joia do Barcelona faz história na artilharia europeia
Joia do Barcelona estabelece novo padrão europeu
A ascensão de Yamal continua a deixar o mundo do futebol maravilhado, já que o ponta espanhol alcançou a marca de 50 gols de forma recorde. Durante a dominante vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano, a superestrela adolescente marcou duas vezes para levar seu total oficial pelo Barcelona a 51 gols. Com isso, ele se tornou oficialmente o jogador mais jovem da história das cinco principais ligas da Europa a atingir a marca de 50 gols.
Ao alcançar esse feito com apenas 19 anos e 49 dias, Yamal estabeleceu um nível de produtividade que poucos esperavam tão cedo em sua carreira. O clube catalão confirmou o recorde pouco depois do apito final, destacando que sua joia da base agora é o jogador mais jovem da história do Barcelona a alcançar tal feito. Sua atuação contra o Rayo foi um retrato de seu talento, com um chute no ângulo aos 21 minutos antes de fechar a partida com um gol no fim.
- UPI Photo
Superando Mbappe e Haaland
O que torna a conquista de Yamal realmente impressionante é o calibre dos jogadores que ele conseguiu superar. Ao atingir 50 gols com 19 anos e 49 dias, ele bateu com folga o recorde anteriormente pertencente ao astro do Real Madrid, Kylian Mbappe. O francês, que era amplamente considerado a referência em precocidade para marcar gols durante sua passagem por Monaco e PSG, só chegou ao seu 50º gol aos 19 anos e 241 dias.
Além disso, a máquina de gols do Manchester City, Haaland, também aparece atrás do novo recorde do espanhol. O internacional norueguês, conhecido por sua eficiência clínica, alcançou a marca de 50 gols quando tinha 20 anos e 196 dias. Ao superar esses números, Yamal consolidou seu status como o atacante jovem mais perigoso do planeta, provando que seu impacto no mais alto nível do futebol europeu não é apenas algo passageiro, mas um período sustentado de domínio.
Superando o legado de Messi
Nos corredores do Barcelona, as comparações com Lionel Messi são inevitáveis, mas Yamal está conseguindo, de forma notável, ficar à frente do ritmo inicial do argentino. O lendário camisa 10, que ganhou oito Bolas de Ouro, só chegou à marca de 50 gols pelo Barça quando tinha 21 anos. Yamal também superou outras lendas do clube, como Josep Escola, que atingiu essa marca aos 20 anos.
De forma apropriada, apenas algumas horas depois de Messi anunciar sua aposentadoria internacional, Yamal pareceu prestar uma bela homenagem em campo ao seu predecessor. O adolescente incorporou o argentino em seu gol de abertura, cortando para dentro com a perna esquerda antes de acertar uma finalização espetacular no ângulo.
- Getty Images Sport
Uma trajetória sem teto
Desde que fez sua estreia profissional em abril de 2023, aos 15 anos, a carreira de Yamal segue uma trajetória ascendente que desafia a lógica tradicional. Ele já provou o sucesso internacional, ao conquistar os troféus da Copa do Mundo e da Eurocopa com a Espanha e ser eleito o Jogador da Temporada de La Liga. Seu doblete contra o Rayo Vallecano é simplesmente o capítulo mais recente de uma história que parece destinada à grandeza.
Enquanto o Barcelona continua sua busca para voltar ao topo do futebol europeu, ter um recordista como Yamal liderando a arrancada traz enorme otimismo à fiel torcida culé. Com a marca de 50 gols agora superada, o foco passa a ser quantos outros recordes esse adolescente ainda pode quebrar. Se ele continuar nesse ritmo atual, não estará apenas competindo com os fantasmas do passado do Barcelona, mas estabelecendo um padrão que talvez nunca seja igualado por outro jovem jogador na era moderna.
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