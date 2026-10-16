Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Manchester City Super League LIV GolfGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Saga do fair play financeiro do Manchester City vai reacender o debate sobre a Superliga? LIV Golf serve de alerta, e Danny Mills explica por que grandes jogadores preferirão títulos de cavaleiro ao dinheiro

Manchester City
Premier League
Liga dos Campeões
Copa do Mundo

A saga do Manchester City em torno do Fair Play Financeiro (FFP), que voltou a colocar as restrições de gastos em evidência, pode reacender as discussões sobre uma Superliga Europeia? O ex-jogador do Manchester City Danny Mills explicou à GOAL por que a ideia continua problemática e apontou a experiência da LIV Golf como um alerta para clubes e autoridades do futebol que possam se sentir tentados a romper com as estruturas estabelecidas.

  • Planos da Superliga enfrentaram forte reação contrária dos torcedores

    Na primavera de 2021, foi revelado que 12 clubes de peso haviam concordado em criar sua própria competição, com o plano de reunir 20 equipes. Os gigantes da Premier League Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham estavam envolvidos.

    O chamado “grupo dos seis grandes” enfrentou forte reação contrária dos torcedores, e as propostas acabaram abandonadas. A possibilidade de uma Superliga, porém, continuou presente, com clubes como Real Madrid e Juventus se recusando a descartar completamente os planos.

    Parte do problema para os clubes que cogitam romper com a UEFA e a FIFA é que seus jogadores deixariam de poder representar as respectivas seleções em torneios internacionais, o que dificultaria a conclusão de transferências.

    Haveria, no entanto, maior liberdade para contratar, já que as regras de fair play financeiro (FFP) e de lucratividade e sustentabilidade (PSR) seriam eliminadas. Isso permitiria que clubes como o City, além de outras equipes com proprietários extremamente ricos, gastassem o quanto quisessem. O clube do Etihad Stadium enfrenta atualmente uma disputa relacionada ao FFP, com 114 acusações contra o Manchester City e a possibilidade de punições duríssimas sendo cogitada.

    Se o City decidisse que não quer mais seguir as regras da Premier League e da Football Association, poderia se sentir tentado a voltar às discussões sobre a criação de uma Superliga?

  • Erling Haaland Elliot Anderson Norway England 2026 World CupGetty

    Por que os jogadores seriam contra uma Superliga Europeia

    Quando essa pergunta foi feita a Mills, o ex-defensor do Manchester City, que falou em parceria com o Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “É muito, muito difícil.

    “Já discuti isso muitas e muitas vezes. Para disputar competições internacionais, a FIFA precisa homologar a competição. Então, se a FIFA não homologar a Superliga, nenhum desses jogadores poderá disputar competições internacionais.

    “Por mais que a gente ache que os jogadores prefiram o clube à seleção, quando se trata de Copas do Mundo e Eurocopas, a história é diferente. Se você ganha a Premier League ou a Champions League, vira uma lenda no seu clube e na sua cidade. Se ganha a Copa do Mundo ou a Eurocopa, vira uma lenda no seu país, recebe títulos de cavaleiro, e isso fica para sempre.

    “Se eu perguntasse agora quem ganhou a Champions League em 2017, você provavelmente não saberia sem pesquisar. Há um limite para o impacto disso. Mas, se eu pedisse para citar todos os países que ganharam a Copa do Mundo, você conseguiria listar praticamente todos. Você sabe quais são.

    “Por isso, não acho que a Superliga vá prosperar dessa forma. A Arábia Saudita meio que tentou fazer isso, mas não deu muito certo. A China tentou antes, e também não deu muito certo. Sempre vai ser preciso haver competição. E os melhores jogadores sempre vão querer jogar por suas seleções.”

  • A LIV Golf mostra que esses projetos podem fracassar

    Outros esportes viram surgir competições independentes, como o LIV Golf, que atraiu alguns dos melhores jogadores do planeta com a promessa de contratos lucrativos e um novo formato pensado para conquistar o interesse de um público mundial.

    Esse projeto agora passa por um processo de falência, enquanto tenta atrair novos parceiros e obter financiamento, e mostra que as alternativas nem sempre são melhores.

    Questionado sobre possíveis semelhanças entre o LIV e uma Superliga Europeia, já que os principais golfistas puderam disputar os quatro majors e os eventos da Ryder Cup, Mills disse: “E como isso terminou? Não foi nada bem.

    “Eles encontraram uma solução de curtíssimo prazo que depois fracassou. Porque não é algo que as pessoas queiram assistir. O esporte depende da incerteza. O esporte gira em torno de ganhar e perder. E as pessoas querem uma competição justa.

    “É por isso que o nosso sistema de divisões faz tanto sucesso: há rebaixamento e acesso. Há esperança, há a devastação de ser rebaixado. Se tudo fica muito, muito sem graça e não existe a possibilidade de rebaixamento, chega uma hora em que, na metade da temporada, já não é preciso se esforçar.

    “Quão disputados são os jogos? Vale a pena assistir? Não. É por isso que a EFL mudou os playoffs da Championship para incluir oito equipes. Para tornar a competição ainda mais acirrada.

    “Veja as equipes agora: o sétimo ou o oitavo lugar pode garantir uma vaga em uma competição europeia. Isso prolonga a temporada. Antes, quando chegava março, era aquela história: ‘É, estamos bem agora, não faz muita diferença, não vamos cair nem nos classificar para uma competição europeia’. Você diminui o ritmo em 10%, 15%, e alguns jogos perdem um pouco o sentido.

    “Se houver uma Superliga e você não estiver entre os quatro primeiros quando faltarem 10, 15 jogos, pensa: ‘Não preciso mais me esforçar’, e o nível cai. As pessoas não querem assistir porque não há nada em jogo.

    “Todos nós assistimos a esportes pela incerteza, de uma forma ou de outra. Todos adoramos uma disputa de pênaltis porque, no fundo, queremos ver alguém errar. O esporte é cruel nesse sentido. Se você tira isso, na minha opinião, ninguém vai querer assistir.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Manchester City Premier League trophy Etihad StadiumGetty/GOAL

    Manchester City aguarda sanções em longa saga do fair play financeiro (FFP)

    Ainda não se sabe o que acontecerá com o Manchester City, já que o clube recorre dos vereditos iniciais que o consideraram culpado. A incerteza continua a pairar sobre a Premier League e o futebol inglês como um todo.

    O Manchester City pode ser expulso da primeira divisão, sofrer deduções de pontos e ser proibido de contratar jogadores. Isso levanta dúvidas sobre o significado das posições na tabela e das disputas por títulos, no país e no exterior, caso o clube de Manchester receba as punições mais severas, que podem levar à perda de títulos importantes.

Próximas partidas
MCI

MCI

Premier League

17 de out. de 2026

IPS

IPS