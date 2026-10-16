Outros esportes viram surgir competições independentes, como o LIV Golf, que atraiu alguns dos melhores jogadores do planeta com a promessa de contratos lucrativos e um novo formato pensado para conquistar o interesse de um público mundial.

Esse projeto agora passa por um processo de falência, enquanto tenta atrair novos parceiros e obter financiamento, e mostra que as alternativas nem sempre são melhores.

Questionado sobre possíveis semelhanças entre o LIV e uma Superliga Europeia, já que os principais golfistas puderam disputar os quatro majors e os eventos da Ryder Cup, Mills disse: “E como isso terminou? Não foi nada bem.

“Eles encontraram uma solução de curtíssimo prazo que depois fracassou. Porque não é algo que as pessoas queiram assistir. O esporte depende da incerteza. O esporte gira em torno de ganhar e perder. E as pessoas querem uma competição justa.

“É por isso que o nosso sistema de divisões faz tanto sucesso: há rebaixamento e acesso. Há esperança, há a devastação de ser rebaixado. Se tudo fica muito, muito sem graça e não existe a possibilidade de rebaixamento, chega uma hora em que, na metade da temporada, já não é preciso se esforçar.

“Quão disputados são os jogos? Vale a pena assistir? Não. É por isso que a EFL mudou os playoffs da Championship para incluir oito equipes. Para tornar a competição ainda mais acirrada.

“Veja as equipes agora: o sétimo ou o oitavo lugar pode garantir uma vaga em uma competição europeia. Isso prolonga a temporada. Antes, quando chegava março, era aquela história: ‘É, estamos bem agora, não faz muita diferença, não vamos cair nem nos classificar para uma competição europeia’. Você diminui o ritmo em 10%, 15%, e alguns jogos perdem um pouco o sentido.

“Se houver uma Superliga e você não estiver entre os quatro primeiros quando faltarem 10, 15 jogos, pensa: ‘Não preciso mais me esforçar’, e o nível cai. As pessoas não querem assistir porque não há nada em jogo.

“Todos nós assistimos a esportes pela incerteza, de uma forma ou de outra. Todos adoramos uma disputa de pênaltis porque, no fundo, queremos ver alguém errar. O esporte é cruel nesse sentido. Se você tira isso, na minha opinião, ninguém vai querer assistir.”