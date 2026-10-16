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Saga do fair play financeiro do Manchester City vai reacender o debate sobre a Superliga? LIV Golf serve de alerta, e Danny Mills explica por que grandes jogadores preferirão títulos de cavaleiro ao dinheiro
Planos da Superliga enfrentaram forte reação contrária dos torcedores
Na primavera de 2021, foi revelado que 12 clubes de peso haviam concordado em criar sua própria competição, com o plano de reunir 20 equipes. Os gigantes da Premier League Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham estavam envolvidos.
O chamado “grupo dos seis grandes” enfrentou forte reação contrária dos torcedores, e as propostas acabaram abandonadas. A possibilidade de uma Superliga, porém, continuou presente, com clubes como Real Madrid e Juventus se recusando a descartar completamente os planos.
Parte do problema para os clubes que cogitam romper com a UEFA e a FIFA é que seus jogadores deixariam de poder representar as respectivas seleções em torneios internacionais, o que dificultaria a conclusão de transferências.
Haveria, no entanto, maior liberdade para contratar, já que as regras de fair play financeiro (FFP) e de lucratividade e sustentabilidade (PSR) seriam eliminadas. Isso permitiria que clubes como o City, além de outras equipes com proprietários extremamente ricos, gastassem o quanto quisessem. O clube do Etihad Stadium enfrenta atualmente uma disputa relacionada ao FFP, com 114 acusações contra o Manchester City e a possibilidade de punições duríssimas sendo cogitada.
Se o City decidisse que não quer mais seguir as regras da Premier League e da Football Association, poderia se sentir tentado a voltar às discussões sobre a criação de uma Superliga?
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Por que os jogadores seriam contra uma Superliga Europeia
Quando essa pergunta foi feita a Mills, o ex-defensor do Manchester City, que falou em parceria com o Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse à GOAL: “É muito, muito difícil.
“Já discuti isso muitas e muitas vezes. Para disputar competições internacionais, a FIFA precisa homologar a competição. Então, se a FIFA não homologar a Superliga, nenhum desses jogadores poderá disputar competições internacionais.
“Por mais que a gente ache que os jogadores prefiram o clube à seleção, quando se trata de Copas do Mundo e Eurocopas, a história é diferente. Se você ganha a Premier League ou a Champions League, vira uma lenda no seu clube e na sua cidade. Se ganha a Copa do Mundo ou a Eurocopa, vira uma lenda no seu país, recebe títulos de cavaleiro, e isso fica para sempre.
“Se eu perguntasse agora quem ganhou a Champions League em 2017, você provavelmente não saberia sem pesquisar. Há um limite para o impacto disso. Mas, se eu pedisse para citar todos os países que ganharam a Copa do Mundo, você conseguiria listar praticamente todos. Você sabe quais são.
“Por isso, não acho que a Superliga vá prosperar dessa forma. A Arábia Saudita meio que tentou fazer isso, mas não deu muito certo. A China tentou antes, e também não deu muito certo. Sempre vai ser preciso haver competição. E os melhores jogadores sempre vão querer jogar por suas seleções.”
A LIV Golf mostra que esses projetos podem fracassar
Outros esportes viram surgir competições independentes, como o LIV Golf, que atraiu alguns dos melhores jogadores do planeta com a promessa de contratos lucrativos e um novo formato pensado para conquistar o interesse de um público mundial.
Esse projeto agora passa por um processo de falência, enquanto tenta atrair novos parceiros e obter financiamento, e mostra que as alternativas nem sempre são melhores.
Questionado sobre possíveis semelhanças entre o LIV e uma Superliga Europeia, já que os principais golfistas puderam disputar os quatro majors e os eventos da Ryder Cup, Mills disse: “E como isso terminou? Não foi nada bem.
“Eles encontraram uma solução de curtíssimo prazo que depois fracassou. Porque não é algo que as pessoas queiram assistir. O esporte depende da incerteza. O esporte gira em torno de ganhar e perder. E as pessoas querem uma competição justa.
“É por isso que o nosso sistema de divisões faz tanto sucesso: há rebaixamento e acesso. Há esperança, há a devastação de ser rebaixado. Se tudo fica muito, muito sem graça e não existe a possibilidade de rebaixamento, chega uma hora em que, na metade da temporada, já não é preciso se esforçar.
“Quão disputados são os jogos? Vale a pena assistir? Não. É por isso que a EFL mudou os playoffs da Championship para incluir oito equipes. Para tornar a competição ainda mais acirrada.
“Veja as equipes agora: o sétimo ou o oitavo lugar pode garantir uma vaga em uma competição europeia. Isso prolonga a temporada. Antes, quando chegava março, era aquela história: ‘É, estamos bem agora, não faz muita diferença, não vamos cair nem nos classificar para uma competição europeia’. Você diminui o ritmo em 10%, 15%, e alguns jogos perdem um pouco o sentido.
“Se houver uma Superliga e você não estiver entre os quatro primeiros quando faltarem 10, 15 jogos, pensa: ‘Não preciso mais me esforçar’, e o nível cai. As pessoas não querem assistir porque não há nada em jogo.
“Todos nós assistimos a esportes pela incerteza, de uma forma ou de outra. Todos adoramos uma disputa de pênaltis porque, no fundo, queremos ver alguém errar. O esporte é cruel nesse sentido. Se você tira isso, na minha opinião, ninguém vai querer assistir.”
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Manchester City aguarda sanções em longa saga do fair play financeiro (FFP)
Ainda não se sabe o que acontecerá com o Manchester City, já que o clube recorre dos vereditos iniciais que o consideraram culpado. A incerteza continua a pairar sobre a Premier League e o futebol inglês como um todo.
O Manchester City pode ser expulso da primeira divisão, sofrer deduções de pontos e ser proibido de contratar jogadores. Isso levanta dúvidas sobre o significado das posições na tabela e das disputas por títulos, no país e no exterior, caso o clube de Manchester receba as punições mais severas, que podem levar à perda de títulos importantes.
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