Getty Images
Traduzido por
“Sacrifiquei tudo” – Sadio Mané confirma a aposentadoria da seleção após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo
Mane encerra carreira na seleção
O ícone do futebol senegalês, Mané, anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção nacional após a eliminação de seu país nas oitavas de final. A decisão histórica do ex-atacante do Liverpool foi divulgada pelo jornal senegalês Le Quotidien, poucos dias após a dolorosa derrota por 3 a 2 para a Bélgica na América do Norte.
- Getty Images Sport
A Legend se compromete a dedicar-se ao máximo
Em sua comovente carta de despedida escrita em Dakar, Mané demonstrou humildade ao pedir desculpas ao público senegalês por quaisquer falhas ou decepções durante o tempo em que representou a seleção nacional.
O capitão destacou o total comprometimento e os sacrifícios extremos que sempre demonstrou cada vez que vestiu a histórica camisa do seu país em campo. Mané afirmou em seu comunicado oficial: “Saibam que sacrifiquei tudo por esta bandeira. Dei o meu melhor e sempre lutei com garra pelo nosso país.”
Ele também expressou sua profunda gratidão aos torcedores: “O apoio constante de vocês tem sido o motor do meu sucesso.”
Um legado inigualável gravado em ouro
A carreira internacional de Mane será para sempre lembrada como o período mais glorioso da história do futebol de seu país, graças à conquista de dois títulos da Copa Africana das Nações (AFCON) – embora o último tenha sido retirado após a equipe ter abandonado o campo durante a final de 2025, em protesto contra uma decisão de pênalti.
Embora seu impacto na Copa do Mundo de 2026 tenha sido limitado, já que ele só recuperou a forma física no final do torneio, o camisa 10 continua sendo um símbolo duradouro do futebol africano moderno. Depois de pendurar as chuteiras pela seleção, o ex-jogador do Metz reafirmou imediatamente seu desejo de continuar fortemente envolvido com o esporte.
Mané revelou seus planos futuros para o futebol nacional: “Amanhã, terei prazer em colocar minha experiência a serviço da nação, seja dentro de uma comissão técnica, à beira do campo como técnico ou nos órgãos dirigentes.”
- Getty
Uma nova era se aproxima para o Senegal
A aposentadoria do capitão da seleção senegalesa obriga a equipe a realizar imediatamente uma renovação do elenco e reformular sua linha de ataque antes do próximo ciclo internacional. Enquanto isso, Mané pode agora se concentrar inteiramente no restante de sua carreira no clube, sem o desgaste físico adicional de um calendário internacional exigente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.