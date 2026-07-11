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Sadio ManeGetty Images
Adhe Makayasa

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“Sacrifiquei tudo” – Sadio Mané confirma a aposentadoria da seleção após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo

S. Mane
Senegal
Copa do Mundo

O ícone do Senegal, Sadio Mané, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional após a recente eliminação do país da Copa do Mundo. O atacante de 34 anos encerra uma carreira lendária de 14 anos com os Leões de Teranga, durante a qual disputou 130 partidas pela seleção e conquistou a tão sonhada glória continental.

  • Mane encerra carreira na seleção

    O ícone do futebol senegalês, Mané, anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção nacional após a eliminação de seu país nas oitavas de final. A decisão histórica do ex-atacante do Liverpool foi divulgada pelo jornal senegalês Le Quotidien, poucos dias após a dolorosa derrota por 3 a 2 para a Bélgica na América do Norte.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Legend se compromete a dedicar-se ao máximo

    Em sua comovente carta de despedida escrita em Dakar, Mané demonstrou humildade ao pedir desculpas ao público senegalês por quaisquer falhas ou decepções durante o tempo em que representou a seleção nacional.

    O capitão destacou o total comprometimento e os sacrifícios extremos que sempre demonstrou cada vez que vestiu a histórica camisa do seu país em campo. Mané afirmou em seu comunicado oficial: “Saibam que sacrifiquei tudo por esta bandeira. Dei o meu melhor e sempre lutei com garra pelo nosso país.”

    Ele também expressou sua profunda gratidão aos torcedores: “O apoio constante de vocês tem sido o motor do meu sucesso.”

  • Um legado inigualável gravado em ouro

    A carreira internacional de Mane será para sempre lembrada como o período mais glorioso da história do futebol de seu país, graças à conquista de dois títulos da Copa Africana das Nações (AFCON) – embora o último tenha sido retirado após a equipe ter abandonado o campo durante a final de 2025, em protesto contra uma decisão de pênalti.

    Embora seu impacto na Copa do Mundo de 2026 tenha sido limitado, já que ele só recuperou a forma física no final do torneio, o camisa 10 continua sendo um símbolo duradouro do futebol africano moderno. Depois de pendurar as chuteiras pela seleção, o ex-jogador do Metz reafirmou imediatamente seu desejo de continuar fortemente envolvido com o esporte.

    Mané revelou seus planos futuros para o futebol nacional: “Amanhã, terei prazer em colocar minha experiência a serviço da nação, seja dentro de uma comissão técnica, à beira do campo como técnico ou nos órgãos dirigentes.”

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  • Sadio Mane Senegal 2026 Africa Cup of NationsGetty

    Uma nova era se aproxima para o Senegal

    A aposentadoria do capitão da seleção senegalesa obriga a equipe a realizar imediatamente uma renovação do elenco e reformular sua linha de ataque antes do próximo ciclo internacional. Enquanto isso, Mané pode agora se concentrar inteiramente no restante de sua carreira no clube, sem o desgaste físico adicional de um calendário internacional exigente.