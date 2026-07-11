“Sacrifiquei tudo” – Sadio Mané confirma a aposentadoria da seleção após a eliminação do Senegal da Copa do Mundo

Em sua comovente carta de despedida escrita em Dakar, Mané demonstrou humildade ao pedir desculpas ao público senegalês por quaisquer falhas ou decepções durante o tempo em que representou a seleção nacional.

O capitão destacou o total comprometimento e os sacrifícios extremos que sempre demonstrou cada vez que vestiu a histórica camisa do seu país em campo. Mané afirmou em seu comunicado oficial: “Saibam que sacrifiquei tudo por esta bandeira. Dei o meu melhor e sempre lutei com garra pelo nosso país.”

Ele também expressou sua profunda gratidão aos torcedores: “O apoio constante de vocês tem sido o motor do meu sucesso.”