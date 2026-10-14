AFP
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“Sabíamos que fariam isso”: Diego Simeone revela como o Atlético de Madrid explorou uma fraqueza do Manchester United na vitória pela Champions League
Manchester United é castigado em Madri
A sequência ruim do Manchester United chegou a cinco jogos sem vitória após a equipe ser derrotada de forma contundente na capital espanhola. Os visitantes sofreram o primeiro gol antes de completar 50 segundos, quando Alex Baena correu atrás de um lançamento por cima da defesa e encontrou Pablo Barios, que abriu o placar.
O time de Michael Carrick teve dificuldades para entrar no jogo e levou um susto no fim do primeiro tempo, quando Johnny Cardoso teve um gol anulado por toque de mão. A missão do United, porém, ficou impossível na metade da segunda etapa, depois que Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por derrubar Jonathan David. Apenas cinco minutos depois, Ademola Lookman aproveitou o rebote para ampliar a vantagem dos donos da casa e garantir a vitória.
- ZUMA Press Wire
Superando a pressão alta
Após o apito final, Simeone explicou como sua equipe superou a estrutura defensiva do Manchester United. “Tivemos a sorte de começar o jogo atacando e marcar o primeiro gol. Foi uma bela jogada”, disse o técnico do Atlético de Madrid aos jornalistas. “Sabíamos que eles pressionariam no campo de ataque, fazem isso bem, mas também sabíamos que, se superássemos essa primeira pressão, poderíamos chegar a posições importantes. Sabíamos que poderíamos causar problemas pelos lados.”
O argentino considerou que a diferença no placar poderia ter sido maior, dado o domínio de sua equipe. “Tivemos chances de ampliar ainda mais o placar”, acrescentou Simeone. “Eles tiveram uma chance perigosa no primeiro tempo, mas fizemos um jogo melhor, criamos mais oportunidades. A equipe buscou mais o tempo todo.”
Recepções mistas e estrelas de volta
Enquanto o Atlético de Madrid comemorava a quinta vitória consecutiva desde a derrota para o Liverpool, a noite não foi inteiramente positiva para Julian Alvarez. O atacante foi vaiado ao ser substituído aos 71 minutos, após uma janela de transferências de verão em que o clube impediu sua desejada transferência para o Barcelona.
“O que a torcida faz tem relação com o que os jogadores entregam”, observou Simeone ao ser questionado sobre a recepção hostil. “A torcida quer ver o melhor dos jogadores, e Julian está entregando isso. Ele teve a chance de marcar hoje. Está se aproximando do jogador que queremos ver. Precisamos dele.”
Enquanto isso, o treinador elogiou bastante o meio-campista Cardoso, que tem se destacado desde que se recuperou de uma cirurgia no tornozelo realizada no verão. “Ele vive um momento muito bom”, disse Simeone sobre o americano. “Na nossa partida contra a Real Sociedad, ele entrou e começou a jogar em alto nível. Precisamos desse jogador. Foi esse o jogador que o clube buscou contratar.”
- Getty Images Sport
Momento decisivo para Carrick
A pressão sobre Carrick aumenta rapidamente antes da visita do United ao arquirrival Leeds neste fim de semana, em um confronto de grande importância pelo futebol nacional. O clima em Old Trafford já é tenso, agravado pelas críticas contundentes de Lisandro Martinez à cúpula do clube após a partida.
Apesar da derrota, o United segue à frente do Atlético no saldo de gols na tabela da Champions League, graças à vitória por 4 a 0 sobre o Sabah na estreia. O Manchester United tentará se recuperar na visita ao Como de Cesc Fabregas na próxima semana, enquanto o Atlético, em ascensão, viajará à Alemanha para enfrentar o Stuttgart.
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