Enquanto o Atlético de Madrid comemorava a quinta vitória consecutiva desde a derrota para o Liverpool, a noite não foi inteiramente positiva para Julian Alvarez. O atacante foi vaiado ao ser substituído aos 71 minutos, após uma janela de transferências de verão em que o clube impediu sua desejada transferência para o Barcelona.

“O que a torcida faz tem relação com o que os jogadores entregam”, observou Simeone ao ser questionado sobre a recepção hostil. “A torcida quer ver o melhor dos jogadores, e Julian está entregando isso. Ele teve a chance de marcar hoje. Está se aproximando do jogador que queremos ver. Precisamos dele.”

Enquanto isso, o treinador elogiou bastante o meio-campista Cardoso, que tem se destacado desde que se recuperou de uma cirurgia no tornozelo realizada no verão. “Ele vive um momento muito bom”, disse Simeone sobre o americano. “Na nossa partida contra a Real Sociedad, ele entrou e começou a jogar em alto nível. Precisamos desse jogador. Foi esse o jogador que o clube buscou contratar.”



