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messi(C)Getty Images
Yosua Arya

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“Sabíamos que éramos melhores que a Inglaterra” – Lionel Messi temia uma reação “idiota” caso a Argentina não vencesse a semifinal da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra

Lionel Messi admitiu que a Argentina não podia se dar ao luxo de perder para a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, acreditando que uma derrota teria gerado críticas injustas, apesar do sucesso recente da equipe. O capitão também elogiou a resiliência de sua equipe, que conseguiu se recuperar e garantir uma vaga na final pela segunda vez consecutiva.

  • Argentina vence a Inglaterra por uma diferença mínima e chega a mais uma final da Copa do Mundo

    A Argentina garantiu sua vaga na segunda final consecutiva da Copa do Mundo após virar o jogo e derrotar a Inglaterra por 2 a 1 em uma semifinal acirrada. A vitória marcou o confronto com a Espanha e prolongou a notável trajetória da Albiceleste no cenário internacional.

    Em declarações após a partida, Messi destacou que enfrentar a Inglaterra teve um significado muito maior do que um jogo comum. Ele disse que as emoções ficaram evidentes desde o hino nacional e descreveu o resultado como uma vitória que tanto os jogadores quanto o povo argentino desejavam desesperadamente.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi explica a pressão e a confiança por trás da vitória

    Messi reconheceu que uma derrota teria gerado críticas, apesar de a Argentina ter chegado ao torneio como atual campeã mundial. Ele insistiu que a equipe sentia que não podia perder uma partida tão importante e acreditava ser a melhor em termos de futebol.

    “Foi uma partida especial contra a Inglaterra; não podíamos perder”, disse Messi àTyC Sports. “Embora este grupo não deva nada a ninguém, você sabe como são os argentinos — sempre exigimos mais. Acho que, se tivéssemos perdido hoje, as pessoas teriam saído por aí dizendo alguma bobagem, e não lhes demos essa chance.

    “Sabíamos que éramos melhores do que eles em campo, mas há muito em jogo em uma partida dessa magnitude. A história tem seu peso nesses jogos, mas ainda assim é especial por tudo o que representa, e tínhamos que vencer.”

    O capitão também defendeu um elenco que havia enfrentado dúvidas devido a lesões e preocupações com a preparação física antes do torneio. Ele disse: “Esse grupo não me surpreende. Eu os conheço, e sabemos do que somos capazes.

    “As pessoas podem ter tido dúvidas por causa de como estávamos chegando para a partida, já que tínhamos jogadores que estavam no limite e com problemas, mas quando esse grupo se une, isso sempre dá um impulso extra. Eles se inspiram mutuamente e encontram uma força que nem sabiam que tinham para dar tudo de si.”

  • A era de ouro da Argentina continua

    Messi insistiu que o sucesso contínuo da Argentina prova que suas conquistas foram merecidas, e não um presente. Chegar a duas finais consecutivas da Copa do Mundo, argumentou ele, ressalta a consistência da equipe nos últimos quatro anos. O craque do Inter Miami também incentivou a equipe e os torcedores a aproveitarem o momento antes da final.

    “Chegar a uma final de Copa do Mundo novamente, logo após conquistarmos o título. Fomos os melhores nos últimos quatro anos, quer as pessoas gostem ou não, e não importa o que digam”, explicou Messi.

    “Hoje, mais uma vez, estamos entre os dois melhores do mundo, e isso mostra que tudo o que fizemos não foi por acaso e que ninguém nos deu nada de mão beijada. Chegar a duas finais consecutivas da Copa do Mundo é algo que poucos conseguem, e este grupo conseguiu.”

    Messi acrescentou: “Aproveitem esse momento, assim como estamos aproveitando. Hoje chegamos a mais uma final da Copa do Mundo, colocamos mais uma vez a Argentina entre as duas melhores.

    “Já faz quatro anos que desfrutamos do título de campeões do mundo, e estamos jogando na final novamente. Aproveitem como estão fazendo; hoje demos o passo final e conquistamos o que todos queríamos: chegar até o fim, disputar uma final de Copa do Mundo e, como sempre, será a vontade de Deus.”

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