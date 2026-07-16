“Sabíamos que éramos melhores que a Inglaterra” – Lionel Messi temia uma reação “idiota” caso a Argentina não vencesse a semifinal da Copa do Mundo

Messi reconheceu que uma derrota teria gerado críticas, apesar de a Argentina ter chegado ao torneio como atual campeã mundial. Ele insistiu que a equipe sentia que não podia perder uma partida tão importante e acreditava ser a melhor em termos de futebol.

“Foi uma partida especial contra a Inglaterra; não podíamos perder”, disse Messi àTyC Sports. “Embora este grupo não deva nada a ninguém, você sabe como são os argentinos — sempre exigimos mais. Acho que, se tivéssemos perdido hoje, as pessoas teriam saído por aí dizendo alguma bobagem, e não lhes demos essa chance.

“Sabíamos que éramos melhores do que eles em campo, mas há muito em jogo em uma partida dessa magnitude. A história tem seu peso nesses jogos, mas ainda assim é especial por tudo o que representa, e tínhamos que vencer.”

O capitão também defendeu um elenco que havia enfrentado dúvidas devido a lesões e preocupações com a preparação física antes do torneio. Ele disse: “Esse grupo não me surpreende. Eu os conheço, e sabemos do que somos capazes.

“As pessoas podem ter tido dúvidas por causa de como estávamos chegando para a partida, já que tínhamos jogadores que estavam no limite e com problemas, mas quando esse grupo se une, isso sempre dá um impulso extra. Eles se inspiram mutuamente e encontram uma força que nem sabiam que tinham para dar tudo de si.”