Fundado em 2017, em Baku, o Sabah é uma das realidades emergentes do futebol azeri. Depois da rápida ascensão da segunda divisão à Premyer Liqası, o clube começou a conquistar um papel de protagonista, chegando a ganhar seu primeiro título nacional na temporada 2025-26 e duas Copas do Azerbaijão consecutivas.





A virada chegou justamente nos últimos anos, com o Sabah conseguindo interromper o domínio do Qarabağ e se impor tanto no campeonato quanto na copa. Um sucesso que consolidou o crescimento do clube e também colocou os holofotes sobre ele no cenário internacional.





O clube de Baku já adquiriu experiência nas competições da UEFA, participando duas vezes da Conference League. O salto de qualidade chegou justamente hoje, naquela que ficará para a história, 25 de agosto de 2026, quando o Sabah escreveu a página mais importante de sua jovem trajetória: depois de superar The New Saints, KuPS e Aarhus nas fases preliminares e o Hapoel Be’er Sheva no playoff, conquistou pela primeira vez a classificação para a fase de liga da Champions League.





Uma ascensão impressionante para um clube fundado há apenas nove anos e hoje pronto para aparecer pela primeira vez no palco mais prestigiado do futebol europeu.



