Os azeris do Sabah FK Baku batem os israelenses do Be'er Sheva por 5 a 2 na prorrogação no jogo de volta dos playoffs da Champions League e, depois de terem perdido a ida por 2 a 1, se classificam para a fase de liga da principal competição continental de clubes. O Sabah manda habitualmente seus jogos na Bank Respublika Arena, em Masazır, um pequeno estádio com capacidade para 13 mil espectadores, enquanto a partida de hoje foi disputada no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, diante de 30 mil espectadores.
A equipe israelense começa bem e, depois de dez minutos, já está em vantagem graças a Zlatanovic, mas no fim do primeiro tempo chega o gol de empate marcado por Nwachukwu. O segundo tempo começa com Mizrahi, que aos 61 minutos coloca novamente o Be'er Sheva na frente; aos 74 minutos, chega de novo o empate dos donos da casa com Rakhmonaliyev. Mas no fim da partida chega o castigo para os visitantes: no último lance, Mutallimov marca o gol da virada que leva as duas equipes para a prorrogação. Ali, a equipe israelense desaba e os azeris aproveitam para disparar com Mbina e Mickels, fechando o jogo em 5 a 2.