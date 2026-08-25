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The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Sabah FK, história e perfil do jovem clube do Azerbaijão, classificado pela primeira vez para a fase de liga da Champions League

Sabah FK
Sabah FK x Hapoel Beer Sheva
Hapoel Beer Sheva
Champions League Qualification

Primeira vez absoluta depois de vencer o Be'er Sheva por 5 a 2

Os azeris do Sabah FK Baku batem os israelenses do Be'er Sheva por 5 a 2 na prorrogação no jogo de volta dos playoffs da Champions League e, depois de terem perdido a ida por 2 a 1, se classificam para a fase de liga da principal competição continental de clubes. O Sabah manda habitualmente seus jogos na Bank Respublika Arena, em Masazır, um pequeno estádio com capacidade para 13 mil espectadores, enquanto a partida de hoje foi disputada no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, diante de 30 mil espectadores.


A equipe israelense começa bem e, depois de dez minutos, já está em vantagem graças a Zlatanovic, mas no fim do primeiro tempo chega o gol de empate marcado por Nwachukwu. O segundo tempo começa com Mizrahi, que aos 61 minutos coloca novamente o Be'er Sheva na frente; aos 74 minutos, chega de novo o empate dos donos da casa com Rakhmonaliyev. Mas no fim da partida chega o castigo para os visitantes: no último lance, Mutallimov marca o gol da virada que leva as duas equipes para a prorrogação. Ali, a equipe israelense desaba e os azeris aproveitam para disparar com Mbina e Mickels, fechando o jogo em 5 a 2.

  • SABAH FK: o perfil do clube

    Fundado em 2017, em Baku, o Sabah é uma das realidades emergentes do futebol azeri. Depois da rápida ascensão da segunda divisão à Premyer Liqası, o clube começou a conquistar um papel de protagonista, chegando a ganhar seu primeiro título nacional na temporada 2025-26 e duas Copas do Azerbaijão consecutivas.


    A virada chegou justamente nos últimos anos, com o Sabah conseguindo interromper o domínio do Qarabağ e se impor tanto no campeonato quanto na copa. Um sucesso que consolidou o crescimento do clube e também colocou os holofotes sobre ele no cenário internacional.


    O clube de Baku já adquiriu experiência nas competições da UEFA, participando duas vezes da Conference League. O salto de qualidade chegou justamente hoje, naquela que ficará para a história, 25 de agosto de 2026, quando o Sabah escreveu a página mais importante de sua jovem trajetória: depois de superar The New Saints, KuPS e Aarhus nas fases preliminares e o Hapoel Be’er Sheva no playoff, conquistou pela primeira vez a classificação para a fase de liga da Champions League.


    Uma ascensão impressionante para um clube fundado há apenas nove anos e hoje pronto para aparecer pela primeira vez no palco mais prestigiado do futebol europeu.


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