Sabah FK, história e perfil do jovem clube azeri, classificado pela primeira vez para a fase de liga da Champions League

Os azeris do Sabah FK Baku venceram os israelenses do Be'er Sheva por 5 a 2 na prorrogação no jogo de volta dos playoffs da Champions League e, depois de terem perdido a ida por 2 a 1, se classificaram para a fase de liga da principal competição continental de clubes. A partida de hoje foi disputada na Bank Respublika Arena, em Masazır, um pequeno estádio com capacidade para 13 mil espectadores.
A equipe israelense começa bem e, depois de dez minutos, já está na frente graças a Zlatanovic, mas no fim do primeiro tempo chega o gol de empate marcado por Nwachukwu. O segundo tempo começa com Mizrahi, que aos 61 minutos coloca novamente o Be'er Sheva em vantagem; aos 74 minutos, o empate dos mandantes volta a sair, graças a Rakhmonaliyev. Mas no fim da partida chega o balde de água fria para os visitantes: com o tempo esgotado, Mutallimov marca o gol da virada que leva as duas equipes para a prorrogação. Lá, a equipe israelense desmorona, e os azeris aproveitam para disparar no placar graças a Mbina e Mickels, fechando o jogo em 5 a 2.