Ryan Reynolds, primeiro ponto canadense e gafe na abertura: top 5 do que você precisa saber sobre Canadá 1 x 1 Bósnia

O Canadá evitou uma derrota em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, nesta sexta-feira (12), em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B.

Depois de sair atrás com um gol de Jovo Lukic ainda no primeiro tempo, os anfitriões pressionaram até encontrarem o empate com Cyle Larin na etapa final, garantindo o primeiro ponto de sua história em Mundiais.

Mas o jogo foi apenas parte da história. A partida, que marcou o primeiro duelo de uma Copa do Mundo masculina disputado em território canadense, também teve celebridades nas arquibancadas, uma gafe na cerimônia de abertura e repercussão intensa nas redes sociais.

Confira os principais destaques do empate entre Canadá e Bósnia.