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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ryan Reynolds, primeiro ponto canadense e gafe na abertura: top 5 do que você precisa saber sobre Canadá 1 x 1 Bósnia

Copa do Mundo
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Canadá
Bósnia e Herzegovina

Jogo marcou a estreia da Copa do Mundo em solo canadense e reuniu momentos curiosos dentro e fora de campo

O Canadá evitou uma derrota em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, nesta sexta-feira (12), em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B.

Depois de sair atrás com um gol de Jovo Lukic ainda no primeiro tempo, os anfitriões pressionaram até encontrarem o empate com Cyle Larin na etapa final, garantindo o primeiro ponto de sua história em Mundiais.

Mas o jogo foi apenas parte da história. A partida, que marcou o primeiro duelo de uma Copa do Mundo masculina disputado em território canadense, também teve celebridades nas arquibancadas, uma gafe na cerimônia de abertura e repercussão intensa nas redes sociais.

Confira os principais destaques do empate entre Canadá e Bósnia.

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    Canadá conquista o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo

    Empurrado pela torcida em Toronto, o Canadá teve mais iniciativa durante boa parte da partida, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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    Após sofrer o gol de Lukic em uma jogada de bola parada, a seleção da casa aumentou a pressão no segundo tempo e foi premiada aos 33 minutos, quando Promise David participou da jogada que terminou com a finalização certeira de Larin.

    O empate garantiu um resultado histórico para os canadenses, que somaram o primeiro ponto em participações de Copa do Mundo.

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  • Ryan Reynolds e Mike Myers acompanham a partida e roubam a cena nas arquibancadas

    O primeiro jogo de Copa do Mundo em solo canadense atraiu nomes conhecidos do entretenimento. O ator Ryan Reynolds, conhecido pelo seu papel em Deadpool, foi flagrado acompanhando a partida com atenção e vestindo as cores da seleção.

    Sua presença rapidamente viralizou nas redes sociais. Outro rosto famoso presente no estádio foi Mike Myers, conhecido por interpretar Austin Powers e por dar voz ao personagem Shrek nos cinemas.

  • Cerimônia de abertura gera repercussão nas redes

    Pouco antes do início da partida, a abertura realizada no Estádio de Toronto chamou atenção por uma situação inesperada. Uma réplica gigante da taça da Copa do Mundo foi levada ao gramado como parte do espetáculo, mas uma parte da estrutura acabou se soltando durante a apresentação.

    O incidente rapidamente virou assunto entre torcedores e internautas, tornando-se um dos momentos mais comentados da cerimônia que também contou com shows de artistas como Alanis Morissette e Michael Bublé.

  • Internautas transformam partida em meme

    Mesmo com a importância histórica do evento para o Canadá, muitos torcedores que acompanhavam a partida pelas redes sociais fizeram comentários bem-humorados sobre a qualidade técnica do jogo.

    Diversas publicações classificaram o duelo como abaixo do esperado para uma Copa do Mundo, gerando memes e debates ao longo da transmissão. Ainda assim, o empate manteve as duas seleções vivas na disputa por uma vaga na próxima fase.

  • Nova regra dos 5 segundos no lateral estreia na Copa

    A partida também registrou a primeira aplicação da nova regra dos laterais na Copa do Mundo. Aos 11 minutos do segundo tempo, o bósnio Sead Kolasinac demorou para recolocar a bola em jogo e acabou punido pelo árbitro argentino Facundo Tello, que transferiu a posse para o Canadá. A medida faz parte do pacote de mudanças aprovado pela IFAB (International Football Association Board) para reduzir a cera e acelerar o ritmo das partidas.

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