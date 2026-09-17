Os proprietários famosos do Wrexham, Reynolds e McElhenney, nunca foram tímidos na hora de usar sua plataforma para um pouco de provocação, e sua mais recente esquete nas redes sociais preparou o terreno para um confronto quente. Em um vídeo publicado na conta oficial do Wrexham no X, a dupla tirou sarro do histórico recente de espionagem em campos de treinamento do Southampton, em referência ao incidente em que o Saints foi expulso da final do play-off e perdeu quatro pontos depois que um estagiário foi pego espionando a sessão de treino do Middlesbrough.

O vídeo começa com Reynolds surgindo de trás de uma árvore, entrando na temática de observação clandestina. Ostensivamente uma promoção para o patrocinador de camisa deles, Firefox, a estrela de Deadpool brincou: "Hoje, sem nenhum motivo em particular, queremos falar sobre a importância da privacidade." O criador de It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, rapidamente entrou na brincadeira, acrescentando: "Mais especificamente, como impedir que espiões vejam o que você está fazendo."