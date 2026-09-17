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Ryan Reynolds e Rob McElhenney tiram sarro do escândalo de espionagem do Southampton em clipe hilário do Wrexham nas redes sociais
Estrelas de Hollywood zombam de drama no campo de treinamento
Os proprietários famosos do Wrexham, Reynolds e McElhenney, nunca foram tímidos na hora de usar sua plataforma para um pouco de provocação, e sua mais recente esquete nas redes sociais preparou o terreno para um confronto quente. Em um vídeo publicado na conta oficial do Wrexham no X, a dupla tirou sarro do histórico recente de espionagem em campos de treinamento do Southampton, em referência ao incidente em que o Saints foi expulso da final do play-off e perdeu quatro pontos depois que um estagiário foi pego espionando a sessão de treino do Middlesbrough.
O vídeo começa com Reynolds surgindo de trás de uma árvore, entrando na temática de observação clandestina. Ostensivamente uma promoção para o patrocinador de camisa deles, Firefox, a estrela de Deadpool brincou: "Hoje, sem nenhum motivo em particular, queremos falar sobre a importância da privacidade." O criador de It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, rapidamente entrou na brincadeira, acrescentando: "Mais especificamente, como impedir que espiões vejam o que você está fazendo."
- Istimewa
Referências às consequências do Spygate
À medida que a conversa se voltava para a segurança na internet e a gestão de clubes, Reynolds brincou sobre pesquisar "como administrar um clube de futebol" antes de a dupla declarar que a privacidade é "importante para pessoas em todos os lugares". Eles citaram especificamente Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town, os clubes alvos dos incidentes de espionagem durante a campanha anterior.
Reynolds encerrou o segmento satírico dizendo: "Revigorante, né? Uma organização que realmente respeita a sua privacidade." O clipe de 59 segundos atingiu um clímax hilário quando a dupla olhou para um celular, supostamente mostrando uma equipe de pickleball do Southampton em treino.
Parkinson deixa a controvérsia para trás
Apesar da abordagem bem-humorada dos proprietários, o técnico do Wrexham, Phil Parkinson, está adotando uma postura mais profissional sobre o assunto. O Wrexham terminou em sétimo na última temporada e foi tecnicamente o time mais afetado pela remodelação dos play-offs após a desclassificação do Southampton. No entanto, o treinador quer garantir que seus jogadores permaneçam focados na tarefa em questão, e não em queixas do passado.
Ao refletir sobre a situação, Parkinson deixou clara a posição de sua equipe em relação às decisões anteriores da EFL. "Somos o time que obviamente foi afetado porque terminamos em sétimo, mas aceitamos a decisão da EFL sobre isso", disse Parkinson. "O Southampton foi punido por isso e teve de aceitar sua punição e seguir em frente. Isso é realmente tudo o que posso dizer sobre isso, já passou. Estamos concentrados no que temos de fazer e, da mesma forma, eles também."
- Getty Images Sport
Confronto crucial da Championship à espera
O Southampton visita o Racecourse Ground no sábado e ocupa atualmente a nona posição na tabela, com 10 pontos, três a mais que o Wrexham, em 19º. A memória do último encontro entre as equipes segue viva para o time do norte de Gales, já que o Southampton garantiu uma dominante vitória por 5 a 1 no Racecourse em abril.
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