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Ryan Reynolds Rob Mac Wrexham 2025-26Getty
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Ryan Reynolds e Rob McElhenney tiram sarro do escândalo de espionagem do Southampton em clipe hilário do Wrexham nas redes sociais

Wrexham
Southampton
Wrexham x Southampton
Championship

Os coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, reacenderam a rivalidade com o Southampton ao tirar sarro do infame escândalo do "Spygate". A dupla de Hollywood publicou um vídeo cômico nas redes sociais antes da visita do Southampton ao Racecourse Ground neste sábado.

  • Estrelas de Hollywood zombam de drama no campo de treinamento

    Os proprietários famosos do Wrexham, Reynolds e McElhenney, nunca foram tímidos na hora de usar sua plataforma para um pouco de provocação, e sua mais recente esquete nas redes sociais preparou o terreno para um confronto quente. Em um vídeo publicado na conta oficial do Wrexham no X, a dupla tirou sarro do histórico recente de espionagem em campos de treinamento do Southampton, em referência ao incidente em que o Saints foi expulso da final do play-off e perdeu quatro pontos depois que um estagiário foi pego espionando a sessão de treino do Middlesbrough.

    O vídeo começa com Reynolds surgindo de trás de uma árvore, entrando na temática de observação clandestina. Ostensivamente uma promoção para o patrocinador de camisa deles, Firefox, a estrela de Deadpool brincou: "Hoje, sem nenhum motivo em particular, queremos falar sobre a importância da privacidade." O criador de It's Always Sunny in Philadelphia, McElhenney, rapidamente entrou na brincadeira, acrescentando: "Mais especificamente, como impedir que espiões vejam o que você está fazendo."

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  • Ryan Reynolds Rob Mac WrexhamIstimewa

    Referências às consequências do Spygate

    À medida que a conversa se voltava para a segurança na internet e a gestão de clubes, Reynolds brincou sobre pesquisar "como administrar um clube de futebol" antes de a dupla declarar que a privacidade é "importante para pessoas em todos os lugares". Eles citaram especificamente Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town, os clubes alvos dos incidentes de espionagem durante a campanha anterior.

    Reynolds encerrou o segmento satírico dizendo: "Revigorante, né? Uma organização que realmente respeita a sua privacidade." O clipe de 59 segundos atingiu um clímax hilário quando a dupla olhou para um celular, supostamente mostrando uma equipe de pickleball do Southampton em treino.


  • Parkinson deixa a controvérsia para trás

    Apesar da abordagem bem-humorada dos proprietários, o técnico do Wrexham, Phil Parkinson, está adotando uma postura mais profissional sobre o assunto. O Wrexham terminou em sétimo na última temporada e foi tecnicamente o time mais afetado pela remodelação dos play-offs após a desclassificação do Southampton. No entanto, o treinador quer garantir que seus jogadores permaneçam focados na tarefa em questão, e não em queixas do passado.

    Ao refletir sobre a situação, Parkinson deixou clara a posição de sua equipe em relação às decisões anteriores da EFL. "Somos o time que obviamente foi afetado porque terminamos em sétimo, mas aceitamos a decisão da EFL sobre isso", disse Parkinson. "O Southampton foi punido por isso e teve de aceitar sua punição e seguir em frente. Isso é realmente tudo o que posso dizer sobre isso, já passou. Estamos concentrados no que temos de fazer e, da mesma forma, eles também."

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  • Wrexham AFC v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Confronto crucial da Championship à espera

    O Southampton visita o Racecourse Ground no sábado e ocupa atualmente a nona posição na tabela, com 10 pontos, três a mais que o Wrexham, em 19º. A memória do último encontro entre as equipes segue viva para o time do norte de Gales, já que o Southampton garantiu uma dominante vitória por 5 a 1 no Racecourse em abril.

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