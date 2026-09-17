Ryan Reynolds e Rob Mac tiram sarro do escândalo de 'Spygate' do Southampton em hilário vídeo do Wrexham nas redes sociais

Os proprietários de primeira linha do Wrexham, Reynolds e Mac, nunca tiveram vergonha de usar sua plataforma para um pouco de provocação, e a mais recente esquete da dupla nas redes sociais preparou o cenário para um confronto quente. Em um vídeo publicado na conta oficial do Wrexham no X, os dois tiraram sarro do histórico recente de espionagem em campos de treinamento do Southampton, fazendo referência ao incidente em que o Saints foi expulso da final do play-off e perdeu quatro pontos depois que um estagiário foi flagrado espionando a sessão de treinamento do Middlesbrough.

O vídeo começa com Reynolds surgindo atrás de uma árvore, entrando no tema da observação clandestina. Aparentemente uma promoção para o patrocinador de camisa deles, Firefox, a estrela de Deadpool brincou: "Hoje, sem nenhum motivo em particular, queremos falar sobre a importância da privacidade." O criador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, logo entrou na brincadeira e acrescentou: "Especificamente, como impedir que espiões vejam o que você está fazendo."