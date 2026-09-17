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Ryan Reynolds e Rob Mac tiram sarro do escândalo de 'Spygate' do Southampton em hilário vídeo do Wrexham nas redes sociais
Estrelas de Hollywood zombam do drama no campo de treinamento
Os proprietários de primeira linha do Wrexham, Reynolds e Mac, nunca tiveram vergonha de usar sua plataforma para um pouco de provocação, e a mais recente esquete da dupla nas redes sociais preparou o cenário para um confronto quente. Em um vídeo publicado na conta oficial do Wrexham no X, os dois tiraram sarro do histórico recente de espionagem em campos de treinamento do Southampton, fazendo referência ao incidente em que o Saints foi expulso da final do play-off e perdeu quatro pontos depois que um estagiário foi flagrado espionando a sessão de treinamento do Middlesbrough.
O vídeo começa com Reynolds surgindo atrás de uma árvore, entrando no tema da observação clandestina. Aparentemente uma promoção para o patrocinador de camisa deles, Firefox, a estrela de Deadpool brincou: "Hoje, sem nenhum motivo em particular, queremos falar sobre a importância da privacidade." O criador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, logo entrou na brincadeira e acrescentou: "Especificamente, como impedir que espiões vejam o que você está fazendo."
- Istimewa
Referências às consequências do Spygate
À medida que a conversa se voltou para segurança na internet e gestão de clubes, Reynolds brincou sobre procurar por "como administrar um clube de futebol" antes de a dupla declarar que a privacidade é "importante para as pessoas em todos os lugares". Eles citaram especificamente Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town, os clubes alvos dos incidentes de espionagem durante a campanha anterior.
Reynolds concluiu o segmento satírico ao afirmar: "Revigorante, hein? Uma organização que realmente respeita a sua privacidade." O clipe de 59 segundos atingiu um auge hilariante quando a dupla olhou para um celular, supostamente mostrando uma equipe de pickleball de Southampton em treino.
Parkinson segue em frente após a polêmica
Apesar da abordagem descontraída dos proprietários, o técnico do Wrexham, Phil Parkinson, está adotando uma postura mais profissional em relação ao assunto. O Wrexham terminou em sétimo na temporada passada e foi tecnicamente a equipe mais afetada pela reformulação dos play-offs após a desclassificação do Southampton. No entanto, o treinador faz questão de garantir que seus jogadores permaneçam focados na tarefa em mãos, em vez de reclamações do passado.
Ao refletir sobre a situação, Parkinson deixou clara a posição de sua equipe em relação às decisões anteriores da EFL. "Somos o time que obviamente foi afetado porque ficamos em sétimo, mas aceitamos a decisão da EFL sobre isso", disse Parkinson. "O Southampton foi punido por isso e teve de aceitar a punição e seguir em frente. Isso é tudo o que posso dizer sobre o assunto, isso já passou. Estamos concentrados no que temos de fazer e, da mesma forma, eles também."
- Getty Images Sport
Confronto crucial da Championship à vista
O Southampton visita o Racecourse Ground no sábado ocupando atualmente a nona colocação na tabela, com 10 pontos, três à frente do Wrexham, que está em 19º. A memória do último encontro entre as equipes segue viva para o time do norte do País de Gales, já que o Southampton garantiu uma dominante vitória por 5 a 1 no Racecourse em abril.
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