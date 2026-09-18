Campeão da Premier League, Vardy ficou sem clube no verão de 2026 após encerrar seu vínculo com a Cremonese depois do rebaixamento da equipe na Serie A. Ele passou apenas uma temporada vivendo uma aventura italiana bem longe de casa.

Vários possíveis destinos para o ex-internacional da Inglaterra foram especulados, com a sugestão, em determinado momento, de que ele poderia refazer seus passos rumo ao Leicester e ajudar os Foxes a se reconstruírem após rebaixamentos consecutivos que os deixaram afundados na League One.

A emoção foi deixada de lado nessa situação, com Vardy disposto a esperar o tempo que fosse necessário pela oferta certa. Muitos o viam como o encaixe perfeito para ‘Welcome to Wrexham’ e para a dupla de coproprietários de Hollywood no Racecourse Ground.

Essa mudança pode até ter exercido certo apelo, mas foi o Burnley, que tem a lenda da NFL JJ Watt entre seus investidores, quem acabou oferecendo um contrato de 12 meses. Vardy agora enfrentará Reynolds e Mac na Championship.