Getty/GOAL
Traduzido por
Ryan Reynolds e Rob Mac ficaram de fora! ‘Havia algo ali’ nas conversas sobre a transferência de Jamie Vardy para o Wrexham, enquanto o novo reforço do Burnley é apontado para jogar bem além dos 40 anos
Vardy se juntou a Watt no Burnley em vez de Reynolds & Mac
Campeão da Premier League, Vardy ficou sem clube no verão de 2026 após encerrar seu vínculo com a Cremonese depois do rebaixamento da equipe na Serie A. Ele passou apenas uma temporada vivendo uma aventura italiana bem longe de casa.
Vários possíveis destinos para o ex-internacional da Inglaterra foram especulados, com a sugestão, em determinado momento, de que ele poderia refazer seus passos rumo ao Leicester e ajudar os Foxes a se reconstruírem após rebaixamentos consecutivos que os deixaram afundados na League One.
A emoção foi deixada de lado nessa situação, com Vardy disposto a esperar o tempo que fosse necessário pela oferta certa. Muitos o viam como o encaixe perfeito para ‘Welcome to Wrexham’ e para a dupla de coproprietários de Hollywood no Racecourse Ground.
Essa mudança pode até ter exercido certo apelo, mas foi o Burnley, que tem a lenda da NFL JJ Watt entre seus investidores, quem acabou oferecendo um contrato de 12 meses. Vardy agora enfrentará Reynolds e Mac na Championship.
- Getty/GOAL
O Wrexham chegou a disputar a contratação de Vardy?
Questionado sobre se alguma vez houve algum fundamento nas conversas com o Wrexham, Simpson, ex-companheiro de equipe de Vardy no Leicester, que falou por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas, disse à GOAL: “Acho que havia algo ali. Havia algumas coisas ali. Eu falei com ele.
“Sabe o que eu queria? Eu sei que isso já aconteceu, mas eu gostaria de tê-lo visto ir para o Everton. Você precisa de um atacante, faltando 20 minutos para o fim de um jogo, entrando no lugar de [Thierno] Barry. Enfim, isso não aconteceu. Era só o que eu estava pensando.
“Ele ainda está em forma, ainda está afiado, ainda vai te dar gols. Não há nada com ele, o peso dele e essas coisas. Espero que ele comece a ter mais jogos e a marcar gols, porque esse é Jamie Vardy. Ele sempre tem mais uma história, mais um capítulo.”
Vardy jogando depois dos 40, como Ronaldo e Ibrahimovic
O contrato de Vardy no Turf Moor vai levá-lo além de um aniversário marcante em 11 de janeiro. Ele completará 40 anos nessa data e passa a integrar um grupo seleto de jogadores, que inclui nomes como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gianluigi Buffon e Zlatan Ibrahimovic, que competiram em alto nível depois dessa idade.
Questionado sobre se ainda restam alguns capítulos no conto de fadas de Vardy, enquanto ele se aventura no mundo do YouTube e da transmissão de jogos da Bundesliga, Simpson acrescentou: “Acho que ele ainda tem mais para oferecer.
“Acho que vai depender de como ele será administrado jogando na terça e no sábado. Lembro quando ele fez isso no Leicester, quando conseguiu o acesso. Ele marcou mais de 20 gols. Ele se cuida, mas precisa ser administrado da forma certa porque é difícil fazer isso, especialmente na Championship. Depende de como o técnico vai administrá-lo. Enquanto ele continuar com fome, e ele está, pode jogar mais um ano depois disso.
“Ele também está olhando para o futuro e fazendo suas coisinhas, o que, aliás, é o certo a se fazer. Espero que ele continue porque restam poucos de nós daquele time [campeão inglês pelo Leicester] que ainda estão jogando.”
- Getty
Burnley e Wrexham buscam impulso na Championship em 2026-27
Nunca há qualquer risco de Vardy dar menos de 100 por cento a qualquer causa. Até aqui, ele fez uma aparição de 25 minutos saindo do banco pelo Burnley, com os Clarets atravessando um início de temporada surpreendentemente desastroso, que deixou o time sem vitórias e afundado na lanterna da tabela da Championship.
O Wrexham também passou por um momento difícil, somando sete pontos em sete jogos, e os dois clubes buscarão inspiração em algum lugar antes da pausa internacional, que permitirá um reinício coletivo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.