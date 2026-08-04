Com a nova temporada se aproximando rapidamente, a tendência é que as movimentações aumentem a partir de agora. Questionado sobre se o Wrexham será ativo no mercado, o ex-estrela dos Red Dragons Trundle, falando em associação com livescore.com, disse à GOAL: “Acho que sim. Eles fizeram muitos bons negócios no ano passado, então têm um elenco decente. Acho que ainda vão buscar reforços.

“Vi que algumas pessoas foram liberadas, seja porque chegaram ao fim dos contratos e coisas assim. Eles certamente vão tentar trazer essa qualidade extra, mas acho que, se você olhar para onde o Wrexham estava na temporada passada, dá para pensar que estará ali de novo quando tudo terminar.”

Questionado se Reynolds e Mac estão prontos para abrir os cofres novamente, autorizando um negócio de £10 milhões se necessário, Trundle acrescentou: “Acho que estão. Se você olhar para esses donos, tudo o que disseram que fariam, eles cumpriram. Como torcedor, isso é música para os seus ouvidos.

“Dá para ver que os donos amam o clube. Não só o clube, mas querem se envolver com o próprio Wrexham como localidade, ajudando os negócios locais e ajudando todos ao redor também. É ótimo ver isso e são tempos empolgantes. Obviamente, o ano passado foi o primeiro ano deles ali, e você pensa: como vai ser agora? Os times os conhecem, os times saberão muito mais sobre eles, mas ainda acho que o Wrexham tem qualidade no elenco para continuar ali por perto das vagas de play-off.”