Getty/GOAL
Traduzido por
Ryan Reynolds e Rob Mac dispostos a gastar mais de £ 10 milhões? Previsão de transferência de ex-estrela do Wrexham enquanto coproprietários de Hollywood perseguem o sonho da Premier League
Quem é a contratação mais cara da história do Wrexham e quanto custou?
O Wrexham se aproximou dessa marca no verão de 2025 ao tirar Nathan Broadhead do Ipswich. O pacote total naquele acordo pode eventualmente chegar a oito dígitos. Pode ser que uma quantia desse tamanho mude de mãos 12 meses depois, sem a necessidade de incluir adicionais na equação.
Depois de várias janelas de grandes gastos, que permitiram montar e lapidar um elenco competitivo, a prioridade agora no Racecourse Ground é a qualidade, e não a quantidade. Phil Parkinson tem opções à disposição, mas um toque extra de qualidade será sempre bem-vindo.
O Wrexham tem sido relativamente discreto até aqui, com o lateral Danny Imray, de 23 anos, sendo o único reforço anunciado. Houve muitas distrações durante uma pré-temporada cheia, que incluiu encontros com o Manchester United, Leeds e Liverpool, além de passagens por Finlândia e América do Norte.
- Getty
O Wrexham vai bater seu recorde de transferência novamente?
Com a nova temporada se aproximando rapidamente, a tendência é que as movimentações aumentem a partir de agora. Questionado sobre se o Wrexham será ativo no mercado, o ex-estrela dos Red Dragons Trundle, falando em associação com livescore.com, disse à GOAL: “Acho que sim. Eles fizeram muitos bons negócios no ano passado, então têm um elenco decente. Acho que ainda vão buscar reforços.
“Vi que algumas pessoas foram liberadas, seja porque chegaram ao fim dos contratos e coisas assim. Eles certamente vão tentar trazer essa qualidade extra, mas acho que, se você olhar para onde o Wrexham estava na temporada passada, dá para pensar que estará ali de novo quando tudo terminar.”
Questionado se Reynolds e Mac estão prontos para abrir os cofres novamente, autorizando um negócio de £10 milhões se necessário, Trundle acrescentou: “Acho que estão. Se você olhar para esses donos, tudo o que disseram que fariam, eles cumpriram. Como torcedor, isso é música para os seus ouvidos.
“Dá para ver que os donos amam o clube. Não só o clube, mas querem se envolver com o próprio Wrexham como localidade, ajudando os negócios locais e ajudando todos ao redor também. É ótimo ver isso e são tempos empolgantes. Obviamente, o ano passado foi o primeiro ano deles ali, e você pensa: como vai ser agora? Os times os conhecem, os times saberão muito mais sobre eles, mas ainda acho que o Wrexham tem qualidade no elenco para continuar ali por perto das vagas de play-off.”
Estrelas do documentário: Reynolds e Mac deixam os egos de lado
O Wrexham ficou por pouco fora do top 6 na última temporada, mas sabe que oito vagas fazem parte do grupo que luta pelo acesso nesta temporada. Reynolds e Mac estão fazendo tudo o que podem para garantir que Parkinson e companhia tenham todas as ferramentas necessárias à disposição.
Os coproprietários de primeira linha atraíram muita atenção no País de Gales, mas sempre ficaram felizes em deixar os egos de Hollywood de lado pelo bem da causa coletiva, com até a série documental ‘Welcome to Wrexham’ os vendo assumir um papel secundário às vezes, enquanto outros personagens ocupam o centro do palco.
Trundle disse sobre quem puxa as cordas: “Não me entendam mal, no documentário que eles fizeram, dá para perceber onde entram as habilidades deles. Eles estão muito envolvidos em grande parte disso, mas, para mim, isso é o que colocou o Wrexham no mapa mundial. Você o coloca onde as pessoas vão assistir, mas, assim que começam a ver e conhecem a história do Wrexham e a forma como eles falam com os torcedores, tem sido brilhante.
“Acho que, se você olhar para eles como donos, eles estão nos jogos importantes, estão lá quando conseguem ir. Quando não estão, você vê o quanto ainda acompanham de casa e como seguem envolvidos com o clube. Para mim, como ex-jogador do Wrexham também, é ótimo ver isso, porque estive no clube e os vi tendo de passar por momentos difíceis e caindo para fora da Football League. Para aqueles torcedores verem agora onde o clube está, é brilhante, e os donos tiveram um papel enorme nisso. Acho que, mais do que ninguém, os torcedores nunca gostariam de perdê-los.”
- Getty
Jogos do Wrexham em 2026-27: estreias na Copa e na Championship
O Wrexham se prepara para um confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Middlesbrough na sexta-feira. Depois, pontos preciosos na Championship estarão em jogo na viagem até Cardiff para um clássico de abertura da temporada em 17 de agosto.
Novos rostos podem já ter sido acrescentados ao elenco de Parkinson até lá, mas a janela de transferências de verão permanecerá aberta até 1º de setembro, o que significa que mais dinheiro pode ser gasto antes do fim do mês.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.