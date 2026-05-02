Ryan Reynolds e Rob Mac alertaram para um “problema muito grave” no Wrexham caso não consigam o acesso à Premier League

Em declarações ao OLBG, Wilson explicou que o simples fato de não chegar aos play-offs já representaria um revés financeiro significativo. A receita adicional dos dias de jogo e as oportunidades comerciais associadas a essas partidas tornam-nas extremamente valiosas para os clubes da Championship. Wilson destacou as consequências financeiras imediatas de não conseguir a promoção.

“Se um clube não conseguir chegar aos play-offs, isso representa uma perda de 15 milhões de libras na receita, devido à receita de ingressos e comercial associada que seria gerada ao passar por esses jogos adicionais”, explicou o professor Wilson.

“Se eles ficarem de fora dos play-offs e não forem promovidos para a Premier League, então estamos falando de perder uma oportunidade no valor de 120 milhões de libras, e isso é bastante significativo. Isso é particularmente verdadeiro para o Wrexham, dada a quantia que estão gastando e os investimentos que realizaram nos últimos dois anos. Eles também têm planos para um novo centro de treinamento e uma ampliação do estádio, então a situação fica realmente muito complicada.”

Ele acrescentou: “Para o Wrexham nesta temporada, o que estamos realmente discutindo é uma oportunidade de custo caso eles não cheguem aos play-offs para entrar na Premier League”, concluiu o professor Wilson. Esse fracasso representaria uma perda de receita de 120 milhões de libras, além de todos os contratos de jogadores associados que eles têm na Championship, onde esperavam garantir essa promoção adicional. Não conseguir a promoção para a Premier League em 2027, com base nos seus hábitos de gastos atuais, representaria um problema muito grande para Rob Mac e Ryan Reynolds.”