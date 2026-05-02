Getty/GOAL
Traduzido por
Ryan Reynolds e Rob Mac alertaram para um “problema muito grave” no Wrexham caso não consigam o acesso à Premier League
Enormes interesses financeiros estão em jogo na luta pelo acesso do Wrexham
A busca do Wrexham pelo sonho da Premier League ganhou ainda mais importância agora que o clube disputa a Championship. De acordo com o especialista em finanças esportivas Dr. Rob Wilson, a diferença financeira entre o sucesso e o fracasso na corrida pela promoção pode ser enorme para o time do norte de Gales. O verdadeiro prêmio financeiro está na própria promoção. Chegar à Premier League geraria receitas de cerca de 120 milhões de libras, o que significa que não conseguir a promoção poderia privar o clube de uma oportunidade financeira transformadora.
- Getty Images Sport
Especialista em finanças destaca os riscos que o clube enfrenta
Em declarações ao OLBG, Wilson explicou que o simples fato de não chegar aos play-offs já representaria um revés financeiro significativo. A receita adicional dos dias de jogo e as oportunidades comerciais associadas a essas partidas tornam-nas extremamente valiosas para os clubes da Championship. Wilson destacou as consequências financeiras imediatas de não conseguir a promoção.
“Se um clube não conseguir chegar aos play-offs, isso representa uma perda de 15 milhões de libras na receita, devido à receita de ingressos e comercial associada que seria gerada ao passar por esses jogos adicionais”, explicou o professor Wilson.
“Se eles ficarem de fora dos play-offs e não forem promovidos para a Premier League, então estamos falando de perder uma oportunidade no valor de 120 milhões de libras, e isso é bastante significativo. Isso é particularmente verdadeiro para o Wrexham, dada a quantia que estão gastando e os investimentos que realizaram nos últimos dois anos. Eles também têm planos para um novo centro de treinamento e uma ampliação do estádio, então a situação fica realmente muito complicada.”
Ele acrescentou: “Para o Wrexham nesta temporada, o que estamos realmente discutindo é uma oportunidade de custo caso eles não cheguem aos play-offs para entrar na Premier League”, concluiu o professor Wilson. Esse fracasso representaria uma perda de receita de 120 milhões de libras, além de todos os contratos de jogadores associados que eles têm na Championship, onde esperavam garantir essa promoção adicional. Não conseguir a promoção para a Premier League em 2027, com base nos seus hábitos de gastos atuais, representaria um problema muito grande para Rob Mac e Ryan Reynolds.”
A estratégia de investimento depende de subir na pirâmide
A ascensão do Wrexham na pirâmide do futebol inglês tem sido impulsionada por um forte investimento dos proprietários Reynolds e Rob Mac. Além da contratação de jogadores, o clube se comprometeu com grandes projetos de infraestrutura, incluindo planos para um novo centro de treinamento e a ampliação do Racecourse Ground. Segundo Wilson, as receitas na Championship poderiam agora chegar a cerca de 50 milhões de libras, mas os gastos contínuos significam que o clube continua dependendo de apoio externo até chegar à Premier League.
“Se olharmos para o faturamento deles, da última vez que vimos as contas, estava em torno de 33 milhões de libras na League One”, disse ele. “Os salários ultrapassavam 20 milhões de libras. Isso levou a um prejuízo de cerca de 15 milhões de libras, contra 2,7 milhões no ano anterior. Portanto, o Wrexham já está gastando muito mais do que ganha como clube, e gastos como esses exigem que ele esteja em um patamar muito mais alto na pirâmide.”
“A receita média do Wrexham na Championship, considerando todas as atividades extras que realizam, provavelmente ficará mais próxima de 50 milhões de libras, mas é óbvio que eles também contrataram jogadores adicionais.”
- AFP
A campanha promocional torna-se cada vez mais crucial
O Wrexham está atualmente na briga pela promoção à Premier League através dos play-offs e enfrenta o Middlesbrough no sábado. A equipe de Phil Parkinson ocupa atualmente a sexta colocação e disputa com o Hull City e o Derby County a última vaga nos play-offs.