Getty Images Entertainment
Traduzido por
Ryan Reynolds e Rob Mac ainda estão comprometidos com o sonho do Wrexham de chegar à Premier League? O CEO dos Red Dragons traz novidades sobre os planos futuros dos coproprietários de Hollywood
A Premier League continua sendo o objetivo final
Desde que Reynolds e Mac assumiram o comando em 2021, o objetivo declarado tem sido levar o clube do Norte de Gales até a primeira divisão. Depois de já terem garantido três promoções consecutivas para chegar ao Championship, os Red Dragons terminaram em um respeitável sétimo lugar na última temporada, ficando a apenas dois pontos de uma vaga nos play-offs que poderia ter levado à Premier League.
Apesar da decepção de não terem conseguido ficar entre os seis primeiros, Williamson insiste que os proprietários não perderam nem um pouco de sua motivação. Ele confirmou que a dupla continua “absolutamente focada” em suas ambições de chegar à Premier League. O plano de ação inclui não apenas resultados em campo, mas também a ampliação e melhoria do estádio para garantir que a infraestrutura do clube possa dar suporte às suas ambições de chegar à primeira divisão.
- Getty Images Sport
Manter uma conexão emocional com o Hipódromo
Enquanto os proprietários de Wrexham, vindos de Hollywood, continuam a vivenciar todos os altos e baixos emocionais do Campeonato Inglês, o técnico Phil Parkinson está focado na contratação de reforços. Depois de ficar de fora dos play-offs por apenas dois pontos na última temporada, o clube planeja contratar um goleiro, um meio-campista e um atacante para se equiparar ao poder financeiro dos times rebaixados da Premier League.Esse compromisso emocional é compartilhado por Williamson, que explicou ao The Leader: “Acho que eles têm um orgulho incrível. Não estão de forma alguma acomodados; ouço isso deles semanalmente. Continuam extremamente envolvidos emocionalmente com o clube. Eles viveram grandes momentos de sucesso, sofrem quando não jogamos bem e ficam empolgados quando fazemos coisas extraordinárias. Felizmente para eles e para nós, temos tido mais momentos extraordinários do que de mau desempenho nos últimos anos.”
Uma visão que vai além do campo
Embora os resultados do time principal sejam destaque nas manchetes e alimentem a popular série documental da Disney+, a diretoria do Wrexham faz questão de ressaltar que seu impacto deve ser sentido em toda a cidade. Os “temas e princípios fundadores” estabelecidos durante a aquisição continuam a orientar seu processo de tomada de decisão à medida que o clube entra em sua próxima fase de desenvolvimento. Além disso, como o sucesso global da série transformou jogadores locais em celebridades da noite para o dia, Reynolds e Mac estão aproveitando suas próprias experiências no mundo do entretenimento para orientar pessoalmente o elenco a lidar com os desafios únicos da fama repentina.
Williamson destacou que o foco dos proprietários é duplo, voltado tanto para o sucesso esportivo quanto para o patrimônio cultural da região. Ele afirmou: “Mas eles estão absolutamente focados em suas ambições de chegar à Premier League, melhorar o estádio e investir no sucesso de longo prazo do clube, ao mesmo tempo em que buscam fazer uma diferença positiva na comunidade de Wrexham como um todo. Existem compromissos fundamentais de proteger o patrimônio, reforçar os valores comunitários e ampliar a visibilidade global do clube, mas também de criar uma cultura vencedora, alinhada aos temas e princípios fundadores que não vacilaram.”
- Getty Images Sport
O sucesso deve beneficiar os torcedores e a cidade
A visibilidade global proporcionada por Reynolds e Mac transformou o Wrexham em um nome conhecido por todos, mas o CEO acredita que os proprietários medem seu sucesso por muito mais do que apenas as vendas internacionais de camisas. A prioridade continua sendo garantir que a comunidade local não seja deixada para trás à medida que o clube segue sua trajetória ascendente no futebol profissional.
Ao discutir o impacto mais amplo da propriedade de Hollywood, Williamson concluiu: “O entusiasmo e a conexão emocional deles com o clube não vacilaram, mas acho que o que mais importa para eles não é necessariamente apenas o sucesso do clube de futebol, mas que esse sucesso beneficie não apenas o clube, mas também os torcedores, a cidade e a comunidade. Isso realmente está no cerne dos valores deles em tudo isso, e eles reconhecem que, embora as emoções de vencer em campo os entusiasmem e possam ter sucesso com o clube, são os primeiros a admitir que não há sucesso se tudo o mais não estiver acompanhando essa jornada com o clube.”