Ryan Reynolds e Rob Mac ainda estão comprometidos com o sonho do Wrexham de chegar à Premier League? O CEO dos Red Dragons traz novidades sobre os planos futuros dos coproprietários de Hollywood

Embora os resultados do time principal sejam destaque nas manchetes e alimentem a popular série documental da Disney+, a diretoria do Wrexham faz questão de ressaltar que seu impacto deve ser sentido em toda a cidade. Os “temas e princípios fundadores” estabelecidos durante a aquisição continuam a orientar seu processo de tomada de decisão à medida que o clube entra em sua próxima fase de desenvolvimento. Além disso, como o sucesso global da série transformou jogadores locais em celebridades da noite para o dia, Reynolds e Mac estão aproveitando suas próprias experiências no mundo do entretenimento para orientar pessoalmente o elenco a lidar com os desafios únicos da fama repentina.

Williamson destacou que o foco dos proprietários é duplo, voltado tanto para o sucesso esportivo quanto para o patrimônio cultural da região. Ele afirmou: “Mas eles estão absolutamente focados em suas ambições de chegar à Premier League, melhorar o estádio e investir no sucesso de longo prazo do clube, ao mesmo tempo em que buscam fazer uma diferença positiva na comunidade de Wrexham como um todo. Existem compromissos fundamentais de proteger o patrimônio, reforçar os valores comunitários e ampliar a visibilidade global do clube, mas também de criar uma cultura vencedora, alinhada aos temas e princípios fundadores que não vacilaram.”