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FX's "Welcome To Wrexham" FYC EventGetty Images Entertainment
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ryan Reynolds e Rob Mac ainda estão comprometidos com o sonho do Wrexham de chegar à Premier League? O CEO dos Red Dragons traz novidades sobre os planos futuros dos coproprietários de Hollywood

Wrexham
Championship

A ascensão meteórica do Wrexham na pirâmide do futebol inglês conquistou a imaginação do mundo, mas muitas vezes surgem dúvidas sobre por quanto tempo esse brilho hollywoodiano vai durar no Racecourse Ground. Após uma temporada em que o clube ficou de fora dos play-offs da Championship por pouco, o CEO Michael Williamson falou sobre o compromisso de longo prazo dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob Mac.

  • A Premier League continua sendo o objetivo final

    Desde que Reynolds e Mac assumiram o comando em 2021, o objetivo declarado tem sido levar o clube do Norte de Gales até a primeira divisão. Depois de já terem garantido três promoções consecutivas para chegar ao Championship, os Red Dragons terminaram em um respeitável sétimo lugar na última temporada, ficando a apenas dois pontos de uma vaga nos play-offs que poderia ter levado à Premier League.

    Apesar da decepção de não terem conseguido ficar entre os seis primeiros, Williamson insiste que os proprietários não perderam nem um pouco de sua motivação. Ele confirmou que a dupla continua “absolutamente focada” em suas ambições de chegar à Premier League. O plano de ação inclui não apenas resultados em campo, mas também a ampliação e melhoria do estádio para garantir que a infraestrutura do clube possa dar suporte às suas ambições de chegar à primeira divisão.

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  • Wrexham AFC v Stoke City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Manter uma conexão emocional com o Hipódromo

    Enquanto os proprietários de Wrexham, vindos de Hollywood, continuam a vivenciar todos os altos e baixos emocionais do Campeonato Inglês, o técnico Phil Parkinson está focado na contratação de reforços. Depois de ficar de fora dos play-offs por apenas dois pontos na última temporada, o clube planeja contratar um goleiro, um meio-campista e um atacante para se equiparar ao poder financeiro dos times rebaixados da Premier League.

    Esse compromisso emocional é compartilhado por Williamson, que explicou ao The Leader: “Acho que eles têm um orgulho incrível. Não estão de forma alguma acomodados; ouço isso deles semanalmente. Continuam extremamente envolvidos emocionalmente com o clube. Eles viveram grandes momentos de sucesso, sofrem quando não jogamos bem e ficam empolgados quando fazemos coisas extraordinárias. Felizmente para eles e para nós, temos tido mais momentos extraordinários do que de mau desempenho nos últimos anos.”

  • Uma visão que vai além do campo

    Embora os resultados do time principal sejam destaque nas manchetes e alimentem a popular série documental da Disney+, a diretoria do Wrexham faz questão de ressaltar que seu impacto deve ser sentido em toda a cidade. Os “temas e princípios fundadores” estabelecidos durante a aquisição continuam a orientar seu processo de tomada de decisão à medida que o clube entra em sua próxima fase de desenvolvimento. Além disso, como o sucesso global da série transformou jogadores locais em celebridades da noite para o dia, Reynolds e Mac estão aproveitando suas próprias experiências no mundo do entretenimento para orientar pessoalmente o elenco a lidar com os desafios únicos da fama repentina.

    Williamson destacou que o foco dos proprietários é duplo, voltado tanto para o sucesso esportivo quanto para o patrimônio cultural da região. Ele afirmou: “Mas eles estão absolutamente focados em suas ambições de chegar à Premier League, melhorar o estádio e investir no sucesso de longo prazo do clube, ao mesmo tempo em que buscam fazer uma diferença positiva na comunidade de Wrexham como um todo. Existem compromissos fundamentais de proteger o patrimônio, reforçar os valores comunitários e ampliar a visibilidade global do clube, mas também de criar uma cultura vencedora, alinhada aos temas e princípios fundadores que não vacilaram.”

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    O sucesso deve beneficiar os torcedores e a cidade

    A visibilidade global proporcionada por Reynolds e Mac transformou o Wrexham em um nome conhecido por todos, mas o CEO acredita que os proprietários medem seu sucesso por muito mais do que apenas as vendas internacionais de camisas. A prioridade continua sendo garantir que a comunidade local não seja deixada para trás à medida que o clube segue sua trajetória ascendente no futebol profissional.

    Ao discutir o impacto mais amplo da propriedade de Hollywood, Williamson concluiu: “O entusiasmo e a conexão emocional deles com o clube não vacilaram, mas acho que o que mais importa para eles não é necessariamente apenas o sucesso do clube de futebol, mas que esse sucesso beneficie não apenas o clube, mas também os torcedores, a cidade e a comunidade. Isso realmente está no cerne dos valores deles em tudo isso, e eles reconhecem que, embora as emoções de vencer em campo os entusiasmem e possam ter sucesso com o clube, são os primeiros a admitir que não há sucesso se tudo o mais não estiver acompanhando essa jornada com o clube.”

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