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Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Ryan Giggs pede ao Manchester United que dê uma segunda chance ao jogador de 72 milhões de libras que teve "azar" e dá sua opinião sobre Michael Carrick

Manchester United
Premier League
M. Carrick
R. Hoejlund
R. Giggs

Ryan Giggs, lenda do Manchester United, manifestou seu apoio a Michael Carrick para que ele se torne o próximo técnico efetivo do clube, após uma impressionante passagem como interino. O ex-ala também acredita que o clube não deve abrir as portas para Rasmus Hojlund, que deve retornar de um período de empréstimo ao Napoli neste verão.

  • Carrick é cotado para assumir cargo permanente

    Carrick voltou a Old Trafford em janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, e, desde então, tem mantido o time sob controle, tendo garantido, mais recentemente, uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, o que reforçou as esperanças do clube de se classificar para a Liga dos Campeões. Em entrevista ao programa “Rio Ferdinand Presents”, Giggs elogiou o impacto que seu ex-companheiro de equipe teve no estilo de jogo do time. “Acho que é uma personalidade forte e a maneira discreta como ele tem conduzido tudo”, disse Giggs. “A maneira como jogamos contra o Manchester City, esse é o jeito do United: passar e avançar, passar e avançar. Quando você coloca a bola nos dribladores, consegue fazer as coisas acontecerem; é aí que você pode correr riscos.”

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Recuperando a identidade do United

    O galês destacou como Carrick conseguiu implementar uma filosofia ofensiva mais tradicional sem ter o luxo de contratar novos jogadores durante a janela de transferências de inverno. As vitórias consecutivas sobre o Manchester City e o Arsenal restauraram um sentimento de otimismo entre a torcida do United que faltava no início da temporada. Giggs acredita que uma pré-temporada completa traria novas melhorias sob a liderança de Carrick.

    “O Man United sempre teve como princípio que nenhum jogador fosse mais rápido que a bola; você viu isso naquele pequeno triângulo na partida contra o City, e isso aconteceu após apenas alguns dias de treino”, explicou ele. “Vamos ver o que ele consegue fazer com uma pré-temporada e com a contratação dos jogadores que ele deseja.”

  • rasmus-hojlund(C)Getty Images

    Uma segunda chance para Hojlund

    Além da situação da comissão técnica, Giggs abordou o futuro dos jogadores que atualmente estão fora do clube por empréstimo. Embora tenha sugerido que Marcus Rashford e Jadon Sancho talvez fossem mais bem servidos buscando transferências definitivas para outros clubes, ele adotou um tom diferente em relação a Hojlund, a contratação de 72 milhões de libras que recuperou um pouco da forma no Napoli após duas temporadas difíceis em Old Trafford.

    “Ele tem grandes decisões a tomar com jogadores como Marcus, Hojlund, Sancho e todos esses”, observou Giggs. Questionado se manteria algum desses três, ele acrescentou: “Talvez Hojlund, talvez. Achei que ele teve azar por ser o único centroavante do clube.”

  • A disputa por vagas no United

    Giggs argumentou que Hojlund sofreu com o peso das expectativas e com a falta de apoio no setor ofensivo. Ele sugeriu que, se o United o colocasse ao lado de outro atacante ambicioso, como Benjamin Sesko, isso poderia tirar o melhor do jogador de 23 anos por meio de uma competição saudável nos treinos.

    “Todos esperavam que ele chegasse e se saísse muito bem. Acho que Sesko teria mais chances e marcaria mais gols”, admitiu Giggs. “Mas nunca se sabe: se você tiver dois jovens atacantes de centro com fome de gol na frente e os colocar para disputar a vaga... Você vê que no United isso sempre foi um ponto forte. Eu digo que os treinos são mais difíceis do que os jogos; se você tiver os zagueiros centrais do United marcando Sesko, a disputa vai ser acirrada.”

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