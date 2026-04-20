Ryan Giggs pede ao Manchester United que dê uma segunda chance ao jogador de 72 milhões de libras que teve "azar" e dá sua opinião sobre Michael Carrick

O galês destacou como Carrick conseguiu implementar uma filosofia ofensiva mais tradicional sem ter o luxo de contratar novos jogadores durante a janela de transferências de inverno. As vitórias consecutivas sobre o Manchester City e o Arsenal restauraram um sentimento de otimismo entre a torcida do United que faltava no início da temporada. Giggs acredita que uma pré-temporada completa traria novas melhorias sob a liderança de Carrick.

“O Man United sempre teve como princípio que nenhum jogador fosse mais rápido que a bola; você viu isso naquele pequeno triângulo na partida contra o City, e isso aconteceu após apenas alguns dias de treino”, explicou ele. “Vamos ver o que ele consegue fazer com uma pré-temporada e com a contratação dos jogadores que ele deseja.”