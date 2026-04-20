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Ryan Giggs pede ao Manchester United que dê uma segunda chance ao jogador de 72 milhões de libras que teve "azar" e dá sua opinião sobre Michael Carrick
Carrick é cotado para assumir cargo permanente
Carrick voltou a Old Trafford em janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, e, desde então, tem mantido o time sob controle, tendo garantido, mais recentemente, uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, o que reforçou as esperanças do clube de se classificar para a Liga dos Campeões. Em entrevista ao programa “Rio Ferdinand Presents”, Giggs elogiou o impacto que seu ex-companheiro de equipe teve no estilo de jogo do time. “Acho que é uma personalidade forte e a maneira discreta como ele tem conduzido tudo”, disse Giggs. “A maneira como jogamos contra o Manchester City, esse é o jeito do United: passar e avançar, passar e avançar. Quando você coloca a bola nos dribladores, consegue fazer as coisas acontecerem; é aí que você pode correr riscos.”
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Recuperando a identidade do United
O galês destacou como Carrick conseguiu implementar uma filosofia ofensiva mais tradicional sem ter o luxo de contratar novos jogadores durante a janela de transferências de inverno. As vitórias consecutivas sobre o Manchester City e o Arsenal restauraram um sentimento de otimismo entre a torcida do United que faltava no início da temporada. Giggs acredita que uma pré-temporada completa traria novas melhorias sob a liderança de Carrick.
“O Man United sempre teve como princípio que nenhum jogador fosse mais rápido que a bola; você viu isso naquele pequeno triângulo na partida contra o City, e isso aconteceu após apenas alguns dias de treino”, explicou ele. “Vamos ver o que ele consegue fazer com uma pré-temporada e com a contratação dos jogadores que ele deseja.”
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Uma segunda chance para Hojlund
Além da situação da comissão técnica, Giggs abordou o futuro dos jogadores que atualmente estão fora do clube por empréstimo. Embora tenha sugerido que Marcus Rashford e Jadon Sancho talvez fossem mais bem servidos buscando transferências definitivas para outros clubes, ele adotou um tom diferente em relação a Hojlund, a contratação de 72 milhões de libras que recuperou um pouco da forma no Napoli após duas temporadas difíceis em Old Trafford.
“Ele tem grandes decisões a tomar com jogadores como Marcus, Hojlund, Sancho e todos esses”, observou Giggs. Questionado se manteria algum desses três, ele acrescentou: “Talvez Hojlund, talvez. Achei que ele teve azar por ser o único centroavante do clube.”
A disputa por vagas no United
Giggs argumentou que Hojlund sofreu com o peso das expectativas e com a falta de apoio no setor ofensivo. Ele sugeriu que, se o United o colocasse ao lado de outro atacante ambicioso, como Benjamin Sesko, isso poderia tirar o melhor do jogador de 23 anos por meio de uma competição saudável nos treinos.
“Todos esperavam que ele chegasse e se saísse muito bem. Acho que Sesko teria mais chances e marcaria mais gols”, admitiu Giggs. “Mas nunca se sabe: se você tiver dois jovens atacantes de centro com fome de gol na frente e os colocar para disputar a vaga... Você vê que no United isso sempre foi um ponto forte. Eu digo que os treinos são mais difíceis do que os jogos; se você tiver os zagueiros centrais do United marcando Sesko, a disputa vai ser acirrada.”