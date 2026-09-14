Giggs comparou especificamente a visão de jogo de Mainoo à de Scholes, sugerindo que ele pode desenvolver esse passe de elite. Ao ser perguntado se o meio-campista poderia alcançar o nível de visão de Scholes, Giggs respondeu positivamente.

"Sim, quero dizer, esse deveria ser realmente o primeiro passe que um meio-campista procura, sabe, a bola em profundidade, possivelmente aquela virada de jogo de 30 jardas", explicou. "Esse passe para a frente deveria ser o primeiro em que você pensa. Então, se ele acrescentar isso ao jogo dele, além do drible e também do passe curto, então quem sabe?"