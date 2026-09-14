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Ryan Giggs aponta que o meio-campista do Manchester United Kobbie Mainoo pode alcançar o incrível nível de Paul Scholes
Atuação impressionante no clássico
Mainoo começou a partida e jogou os 90 minutos completos na derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Manchester City, que teve um jogador expulso, em Old Trafford, no domingo. Apesar do resultado negativo, Giggs ficou muito impressionado com a resiliência do meio-campista.
Falando no canal de YouTube de Rio Ferdinand, Giggs analisou a atuação e elogiou características físicas específicas do jovem. "Não é velocidade, é aceleração", observou Giggs. "Então, ele não é tão, tão rápido, mas tem essa aceleração e é, você sabe, forte fisicamente. É um jogador muito, muito bom."
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Comparando a visão com Scholes
Giggs comparou especificamente a visão de jogo de Mainoo à de Scholes, sugerindo que ele pode desenvolver esse passe de elite. Ao ser perguntado se o meio-campista poderia alcançar o nível de visão de Scholes, Giggs respondeu positivamente.
"Sim, quero dizer, esse deveria ser realmente o primeiro passe que um meio-campista procura, sabe, a bola em profundidade, possivelmente aquela virada de jogo de 30 jardas", explicou. "Esse passe para a frente deveria ser o primeiro em que você pensa. Então, se ele acrescentar isso ao jogo dele, além do drible e também do passe curto, então quem sabe?"
Aprendendo no trabalho
O ex-ponta galês também demonstrou simpatia pela natureza exaustiva da batalha no meio-campo contra os rivais locais, observando como Mainoo se esforçava continuamente.
"Fiquei com pena nos últimos 10 minutos porque ele ainda estava tentando fazer [demais]. Tiraram a bola dele porque ele ainda estava tentando fazer a coisa certa, e ele simplesmente não tinha energia para isso", observou Giggs. Ele acrescentou: "Como... meio-campista central do Man Utd, ele ainda é jovem, ainda está aprendendo o jogo e está tendo que aprender em serviço."
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O que vem a seguir para Mainoo?
O Manchester United claramente depositou enorme confiança em Mainoo, com a diretoria do clube satisfeita com seu rápido desenvolvimento sob o comando de Michael Carrick. O jovem meio-campista agora buscará aprimorar seus passes para a frente e manter sua notável evolução enquanto a equipe se prepara para seus próximos jogos da Premier League.
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