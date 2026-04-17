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Richard Martin

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Ruud Nijstad: o jovem zagueiro de grande estatura do Twente que chamou a atenção do Barcelona, do Bayern e do Chelsea

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R. Nijstad
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Seja Ruud Krol, duas vezes finalista da Copa do Mundo, o agressivo Ronald Koeman, o ícone do futebol total Ruud Gullit ou o invicto Virgil van Dijk, os holandeses têm uma grande tradição de formar zagueiros que deixaram sua marca no futebol. E há um novo talento que todos os grandes clubes querem contratar: o jovem zagueiro central do FC Twente, Ruud Nijstad.

Nijstad ainda está apenas em sua primeira temporada como profissional, mas não demorou muito para que ele se destacasse no Twente e chamasse a atenção da elite europeia.

Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea são apenas alguns dos clubes que se interessaram pelo jogador de 18 anos, que rapidamente se estabeleceu como um dos principais defensores do Twente desde que estreou no time principal em outubro passado. Ele chegou a admitir que pode mudar de clube em um futuro próximo.

O GOAL traz para você tudo o que você precisa saber sobre um dos jovens talentos mais promissores da Holanda...

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    Onde tudo começou

    Nijstad nasceu na pequena cidade de Almelo, na Holanda, em 17 de janeiro de 2008. Depois de dar seus primeiros passos no DETO, clube de divisões inferiores, ele ingressou nas academias conjuntas do Twente e do Heracles aos 11 anos. Ao se aproximar dos 16 anos, despertou o interesse do AC Milan e da Juventus, chegando até a viajar para o norte da Itália para se encontrar com representantes de ambos os clubes. 

    No entanto, acabou optando por assinar contrato com o Twente, o clube que torcia e que acreditava muito nele. Ele subiu rapidamente nas categorias de base do time da Eredivisie, sendo promovido para a equipe sub-19 quando ainda tinha apenas 16 anos e, em seguida, passando para a sub-21 no início desta temporada.

    Não demorou muito, porém, para que ele passasse a jogar pelo time principal...

    • Publicidade
  • Ruud NijstadGetty

    A grande chance

    Nijstad começou a ser convocado para o elenco do Twente aos 17 anos e teve sua grande chance quando o capitão do clube, Robin Propper, sofreu uma lesão na cabeça aos oito minutos do clássico local contra o Heracles, em outubro de 2025. Foi uma ocasião perfeita para sua estreia, já que ele havia jogado nas categorias de base de ambos os times devido à estrutura incomum dos clubes. 

    Mas Nijstad já havia declarado sua lealdade ao Twente e teve um desempenho excelente na vitória por 2 a 1, sendo eleito o melhor jogador da partida pelos torcedores naquele dia.

    “Um dia muito bonito”, disse ele depois. “Você trabalha por isso por muito tempo. Jogo nesta academia há oito anos e sonha em jogar aqui. O fato de isso ter acontecido hoje, após apenas alguns minutos, é realmente incrível. Foi um momento verdadeiramente incrível, mas eu estava muito nervoso. Conforme a partida avançava, fui me adaptando cada vez melhor.

    "Cresci torcendo pelo FC Twente desde pequeno, então, para mim, foi ótimo poder entrar como reserva hoje. O clássico é diferente das outras partidas, mas você simplesmente encara como um jogo normal. Para mim, não parece tão pesado quanto para alguns."

  • Ruud NijstadGetty

    Como vai tudo?

    Nijstad jogou tão bem sob a pressão do clássico que manteve seu lugar no time mesmo quando Propper voltou em plena forma, e logo em sua terceira partida conseguiu sua primeira assistência na derrota por 3 a 2 para o Ajax.

    O jovem continuou jogando e conseguiu até mesmo tirar a vaga de Propper na equipe — para grande irritação do capitão do clube. Ele formou uma dupla constante com Stav Lemkin no centro da defesa e tem uma boa sintonia com o lateral-esquerdo Mats Rots.

    Ele teve, sem dúvida, sua melhor atuação até agora na vitória por 2 a 1 sobre o Ajax em abril e, na semana seguinte, marcou seu primeiro gol como profissional, completando para o fundo da rede após um escanteio na vitória por 2 a 1 em casa contra o Volendam. Nijstad foi recompensado em nível internacional, conquistando suas primeiras convocações para a seleção holandesa sub-19 em março.

  • Ruud NijstadGetty

    Principais pontos fortes

    Nijstad é conhecido por sua habilidade com a bola. Ele possui um alcance impressionante nos passes, com um olho apurado para lançar a bola em profundidade para o ataque, além de demonstrar uma confiança notável com a bola nos pés. Ele é o arquétipo do zagueiro moderno, capaz de atuar como lateral-esquerdo invertido e disposto a avançar para o meio-campo para apoiar o ataque.

    Quando questionado sobre seu próprio estilo de jogo, ele disse: “Bom com a bola, fisicamente forte, tenho boa visão de jogo e um bom passe.” Ele também certamente não deixa a desejar em altura, com 1,90 m e ainda muito espaço para crescer.

  • Ruud Nijstad Getty

    Há espaço para melhorias

    Talvez de forma surpreendente, dada a sua posição e sua altura de 1,90 m, Nijstad admitiu: “Defensivamente na área, ainda posso melhorar, assim como meu pé direito.” De fato, ele teve um lembrete de quanto ainda precisa aprender na partida contra o Ajax, onde enfrentou muitas dificuldades nos duelos aéreos com Wout Weghorst.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    O próximo... Frank de Boer?

    Nijstad tem sido frequentemente comparado ao lendário zagueiro holandês Frank de Boer, outro zagueiro central canhoto que também estreou na Eredivisie aos 18 anos. Ambos os jogadores são conhecidos por sua habilidade de conduzir a bola a partir da defesa e por sua força física.

    Nathan Ake, do Manchester City, outro zagueiro central canhoto que foi convertido em lateral-esquerdo por Pep Guardiola, também vem à mente quando se vê Nijstad em ação pela primeira vez.

  • Ruud NijstadGetty

    E agora?

    A quatro rodadas do fim da temporada da Eredivisie, Nijstad está focado em ajudar o Twente a conquistar o segundo lugar e se classificar para a Liga dos Campeões, ou, no mínimo, garantir uma vaga na Liga Europa. Mas está claro que seu próximo passo já está em sua mente. Ele tem contrato com o Twente até 2027, o que significa que o clube pode vendê-lo por uma modesta taxa de transferência neste verão — supostamente em torno de € 8 milhões — ou arriscar que ele saia no ano que vem sem receber nada em troca.

    Ele foi direto ao ponto em uma entrevista recente à ESPN: “Acho que ou renovo meu contrato ou vou embora. Tenho uma ideia do que vou fazer, mas, da forma como as coisas estão agora, sou jogador do FC Twente. Consigo me isolar bem disso e deixar isso para meus pais e minha assessoria. Meu foco é o futebol. Me considero sensato e mantenho a calma em relação à situação. As coisas estão realmente acontecendo rápido, mais rápido do que o esperado, mas estou feliz com os minutos que estou recebendo e espero continuar assim.”

    Seu técnico, John van den Brom, está convencido de que ele está destinado ao topo. “Coisas boas vêm rápido”, disse ele. “Ruud passou por um desenvolvimento incrível. É um rapaz adorável e um grande talento. Tem muito potencial para chegar lá. Para mim, ele está entre os cinco jogadores mais talentosos da minha carreira como técnico.”