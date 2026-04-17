Ruud Nijstad: o jovem zagueiro de grande estatura do Twente que chamou a atenção do Barcelona, do Bayern e do Chelsea

Nijstad ainda está apenas em sua primeira temporada como profissional, mas não demorou muito para que ele se destacasse no Twente e chamasse a atenção da elite europeia.
Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea são apenas alguns dos clubes que se interessaram pelo jogador de 18 anos, que rapidamente se estabeleceu como um dos principais defensores do Twente desde que estreou no time principal em outubro passado. Ele chegou a admitir que pode mudar de clube em um futuro próximo.
O GOAL traz para você tudo o que você precisa saber sobre um dos jovens talentos mais promissores da Holanda...