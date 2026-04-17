Ruud Nijstad: o jovem zagueiro de grande estatura do Twente que chamou a atenção do Barcelona, do Bayern e do Chelsea

Nijstad começou a ser convocado para o elenco do Twente aos 17 anos e teve sua grande chance quando o capitão do clube, Robin Propper, sofreu uma lesão na cabeça aos oito minutos do clássico local contra o Heracles, em outubro de 2025. Foi uma ocasião perfeita para sua estreia, já que ele havia jogado nas categorias de base de ambos os times devido à estrutura incomum dos clubes.

Mas Nijstad já havia declarado sua lealdade ao Twente e teve um desempenho excelente na vitória por 2 a 1, sendo eleito o melhor jogador da partida pelos torcedores naquele dia.

“Um dia muito bonito”, disse ele depois. “Você trabalha por isso por muito tempo. Jogo nesta academia há oito anos e sonha em jogar aqui. O fato de isso ter acontecido hoje, após apenas alguns minutos, é realmente incrível. Foi um momento verdadeiramente incrível, mas eu estava muito nervoso. Conforme a partida avançava, fui me adaptando cada vez melhor.

"Cresci torcendo pelo FC Twente desde pequeno, então, para mim, foi ótimo poder entrar como reserva hoje. O clássico é diferente das outras partidas, mas você simplesmente encara como um jogo normal. Para mim, não parece tão pesado quanto para alguns."