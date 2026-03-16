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Russell Martin afirma que não se arrepende da péssima passagem pelo Rangers, que resultou na demissão do ex-técnico do Southampton após quatro meses
Reflexões sobre uma fase difícil no Ibrox
Nomeado pelos novos proprietários no verão, Martin permaneceu no cargo por 123 dias antes de se despedir. Em 17 partidas, registrou cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. Apesar da devastadora derrota por 9 a 1 no placar agregado para o Club Brugge nas eliminatórias da Liga dos Campeões e de ter conquistado apenas uma vitória no campeonato em sete tentativas, ele continua firme.
“Não me arrependo de nada”, explicou ele à BBC Radio 5 Live. “Há muita frustração para mim como técnico, treinador e líder, mas, no fim das contas, a culpa é sempre do treinador. A culpa é minha por não ter me saído bem o suficiente, e a gente aprende com isso; com certeza serei melhor por causa disso.”
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O preço pessoal da gestão do futebol
A intensidade do trabalho rapidamente se espalhou para sua vida pessoal, criando um ambiente tóxico. Embora tenha demonstrado carinho pela cidade, o ex-jogador da seleção da Escócia revelou que a hostilidade crescente tornou impossível para sua família apoiá-lo. “Eu amo Glasgow como cidade”, observou ele. “Adorava morar lá. Foi muito difícil para as pessoas ao meu redor — família, amigos. Quando meus filhos vieram me visitar, não puderam ir ao jogo por causa do nível de agressão que eu estava sofrendo naquela época.” Ele descreveu esse período intenso como “formador de caráter”.
Lidando com grandes mudanças e expectativas
Sua nomeação coincidiu com um período de grandes mudanças, durante o qual ele supervisionou uma reformulação radical do elenco. “Houve tantas mudanças”, admitiu ele. “Cheguei ao clube numa época em que os novos proprietários estavam lá há literalmente duas semanas quando eu entrei. Novo diretor de futebol, diretor executivo, diretor de desempenho, novo treinador principal, 14 novos jogadores.” Ele acrescentou: “Tentei enfatizar bastante que provavelmente levaria algum tempo, então a culpa é minha, porque eu estava em um lugar onde, historicamente e tradicionalmente, você realmente não tem tempo. Eu adoraria ter tido tempo para construir algo e senti que era disso que o clube precisava. Os proprietários decidiram de outra forma e tomaram sua decisão.”
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Orgulho pelas contratações bem-sucedidas da janela de transferências de verão
Desde então, o Rangers subiu para a terceira posição sob o comando de Danny Rohl, a três pontos do líder Hearts. Apesar de ter deixado o clube, o ex-técnico do Swansea City se orgulha de suas contratações, como Emmanuel Fernandez e Mikey Moore. “Não é nenhuma surpresa para mim que ele tenha seguido em frente e se saído de forma brilhante”, disse ele sobre o “talento extraordinário” de Moore. “Veja jogadores como Mani Fernandez. Passar do Peterborough, da League One, para o Rangers e jogar de repente diante daquela torcida é uma experiência completamente diferente. Ele tem sido brilhante.” Essas contratações do verão se tornaram vitais, somando 11 gols sob o novo comando.
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