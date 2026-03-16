Russell Martin afirma que não se arrepende da péssima passagem pelo Rangers, que resultou na demissão do ex-técnico do Southampton após quatro meses

Nomeado pelos novos proprietários no verão, Martin permaneceu no cargo por 123 dias antes de se despedir. Em 17 partidas, registrou cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. Apesar da devastadora derrota por 9 a 1 no placar agregado para o Club Brugge nas eliminatórias da Liga dos Campeões e de ter conquistado apenas uma vitória no campeonato em sete tentativas, ele continua firme.

“Não me arrependo de nada”, explicou ele à BBC Radio 5 Live. “Há muita frustração para mim como técnico, treinador e líder, mas, no fim das contas, a culpa é sempre do treinador. A culpa é minha por não ter me saído bem o suficiente, e a gente aprende com isso; com certeza serei melhor por causa disso.”