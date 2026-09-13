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Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Runjaic: "Em Madri, a Inter dominou. Temos muitos lesionados, mas não reclamamos"

Udinese
K. Runjaic
Campeonato Italiano

O técnico da Udinese fala na véspera da partida contra a Inter

Kosta Runjaic, técnico da Udinese, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo da Udinese, um dos confrontos de segunda-feira da quarta rodada da Serie A: "Contra a Inter, será necessária uma grande atuação. Eles são o melhor time da Serie A, se reforçaram no verão, têm um grupo que joga junto há muitos anos, com um estilo reconhecível independentemente do treinador. Chivu retomou os princípios de jogo que já existiam e trouxe ainda mais energia. Em Madri, contra uma equipe do nível do Real, a Inter dominou em alguns momentos da partida, então sabemos o que nos espera e que teremos de fazer muito, sabendo também sofrer. Temos vários lesionados, mas não gostamos de reclamar, vamos tentar tirar o máximo possível desta partida. O jogo começa em 0 a 0 e vamos tentar fazer uma boa partida, depois veremos qual será o resultado".

  • Sobre relacionados e lesionados: "Chakvetadze está treinando normalmente com o grupo, a lesão foi superada e ele está pronto para jogar", relata o Sportmediaset. "Amanhã veremos qual será a evolução da partida, imaginamos diferentes cenários, mas o plano é dar alguns minutos a ele. Jovanovic acabou de chegar, não tem tantos treinos conosco nas pernas, mas, se for preciso, está pronto para jogar. Zanoli e Zaniolo não estarão contra a Inter, mas estou otimista para tê-los contra o Cagliari. Os outros lesionados, se tudo correr como deve, os teremos de volta no retorno da pausa".


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