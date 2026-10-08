Uma comissão independente considerou o City culpado por violações de regulamentos em escala épica, enquanto uma declaração contundente da Premier League acusou uma equipe que desfrutou de domínio doméstico sob o comando de Pep Guardiola de realizar “acordos simulados”.

O City manteve sua inocência durante todo o processo, com um recurso contra quaisquer sanções já apresentado, com o clube convencido de que pode limpar seu nome. Uma saga de longa data, no entanto, tornou-se uma distração indesejada para torcedores, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes.

Com a incerteza no ar em Lancashire, surgiram perguntas inevitáveis sobre o que punições severas poderiam significar para o City e seu elenco estrelado. Se deduções de pontos, e até mesmo rebaixamento, forem impostas, então alguns jogadores podem considerar uma mudança para outro lugar.

O prolífico atacante Haaland estaria no topo dessa lista, tendo já sido ligado aos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid em um passado não muito distante, e cinco anos pode ser tudo o que ele complete no Etihad.