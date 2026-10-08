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Rumores sobre a transferência de Erling Haaland e as “garantias” de Elliot Anderson: ídolo do Manchester City, Paul Dickov avalia o impacto do caso de 115 acusações de FFP no elenco de Enzo Maresca
Manchester City é considerado culpado por violações do Fair Play Financeiro, mas vai recorrer
Uma comissão independente considerou o City culpado por violações de regulamentos em escala épica, enquanto uma declaração contundente da Premier League acusou uma equipe que desfrutou de domínio doméstico sob o comando de Pep Guardiola de realizar “acordos simulados”.
O City manteve sua inocência durante todo o processo, com um recurso contra quaisquer sanções já apresentado, com o clube convencido de que pode limpar seu nome. Uma saga de longa data, no entanto, tornou-se uma distração indesejada para torcedores, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes.
Com a incerteza no ar em Lancashire, surgiram perguntas inevitáveis sobre o que punições severas poderiam significar para o City e seu elenco estrelado. Se deduções de pontos, e até mesmo rebaixamento, forem impostas, então alguns jogadores podem considerar uma mudança para outro lugar.
O prolífico atacante Haaland estaria no topo dessa lista, tendo já sido ligado aos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid em um passado não muito distante, e cinco anos pode ser tudo o que ele complete no Etihad.
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Haaland poderia estar considerando uma transferência em 2027?
Questionado se o craque norueguês manterá as opções em aberto antes das janelas de transferências de 2027, o herói cult do City Dickov, que falava em associação com 247Bet, disse à GOAL: “Ninguém sabe. Eu estava falando com alguém quando estive no clube, sobre se os jogadores vão sair, e ninguém sabe.
“É muito difícil comentar até você saber quais são as sanções, se eles forem considerados culpados e o recurso não tiver funcionado. Eu sei que tudo o que o clube está fazendo, por parte de toda a equipe, não apenas dos jogadores, é reafirmar sua posição sobre o assunto.
“E acho que, neste momento, o que vamos ter, e que no fim será bom para voltar ao futebol, é um jogo realmente muito interessante no domingo. As pessoas estão falando sobre como os jogadores vão reagir, se vão usar isso como uma mentalidade de cerco, o mundo contra nós?
“Mas, ao mesmo tempo, eles são experientes o suficiente e profissionais o suficiente. Há muitos jogadores naquele elenco que já atuaram em grandes jogos, em grandes momentos, em grandes atmosferas. Então vai ser interessante ver o que acontece no domingo.”
O que a incerteza significa para as contratações de alto valor no verão?
O City, que conquistou o título da Premier League em oito ocasiões entre 2012 e 2024, voltará a campo neste fim de semana, quando vai a Liverpool, um dos times que estão prontos para apresentar pedidos de indenização contra rivais domésticos se as supostas violações das regras forem confirmadas.
As contratações caras do verão devem ter papel de destaque em Anfield, com o internacional inglês Anderson e o argentino Fernandez, campeão da Copa do Mundo, se mudando para Manchester em negócios avaliados em bem mais de £100 milhões (US$ 132 mi).
Questionado se sente pelos que foram lançados aos holofotes em um circo esportivo, com o adolescente prodígio Ayyoub Bouaddi sendo outro dos que foram contratados, Dickov acrescentou: “Obviamente, quando assinaram, eles sabiam que isso era algo que existia.
“Eles obviamente, eu só posso imaginar, receberam garantias quando assinaram sobre o futuro do clube. Talvez olhando para as declarações de Khaldoon [Al Mubarak] e Ferran [Soriano], isso provavelmente só tenha reiterado o que vem acontecendo, porque a posição deles não, desde o início, desde o início até as acusações serem feitas, até o recurso, a posição não mudou.
“Eu só posso imaginar que, quando os jogadores assinaram no verão, era exatamente a mesma coisa. Como os torcedores, tudo o que os jogadores podem fazer é confiar no clube e no que ele está fazendo.”
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Manchester City segue em busca de um grande título sob o comando de Maresca
Apesar de todo o barulho em torno de dedução de pontos, multas e proibições de transferências, o City abriu a temporada 2026-27 em grande estilo, somando o máximo de pontos em cinco jogos da Premier League para assumir a liderança da tabela.
O time também chegou à quarta fase da Copa da Liga Inglesa e conquistou uma vitória na Champions League. Enzo Maresca está agora no comando, depois de suceder o lendário Guardiola, e espera que vários caminhos para grandes títulos não sejam fechados pela mais severa das sanções relacionadas ao FFP.
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