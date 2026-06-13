O Colônia supostamente espera lucrar com a venda de El Mala neste verão, caso o jovem de 19 anos queira mesmo deixar o clube. Inicialmente, o interesse do Brighton fracassou, embora os Seagulls já quisessem contratar o atacante no verão passado. Recentemente, o próprio El Mala teria recusado uma transferência para o Brentford, embora o clube da Premier League estivesse disposto a pagar até 50 milhões de euros por ele.

Aparentemente, a família de El Mala, que agora também o assessora, prefere uma transferência dentro da Bundesliga. Após um forte início de temporada do adolescente e uma boa segunda metade do campeonato, o Borussia Dortmund, entre outros, ainda o teria na mira. No entanto, o clube de Dortmund provavelmente não vai querer nem poder pagar os 50 milhões de euros que o FC exige.

El Mala voltou ao FC no verão passado, após um empréstimo ao Viktoria Köln, e já foi convocado para a seleção nacional em sua primeira temporada na Bundesliga.