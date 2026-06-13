No sábado, o jornal sensacionalista de Colônia, Express, noticiou que o time de Kraichgau tentará a sorte com o cobiçado atacante. Falava-se de uma “ofensiva ousada” que o TSG pretendia lançar para convencer El Mala com uma “generosa bônus de assinatura, salário generoso e contrato de longo prazo”.
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"Rumor de transferência": Clube da Bundesliga nega suposta "ofertão" por Said El Mala, do Colônia
O TSG reagiu no X e tirou sarro da notícia: “Fazia tempo que não lia uma notícia falsa de transferência dessas”, tuitou o clube, incluindo um trocadilho com o nome do jogador e um emoji de pato.
Com isso, o Hoffenheim tirou o fôlego do boato antes mesmo que ele ganhasse força.
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O Borussia Dortmund também estaria interessado em El Mala
O Colônia supostamente espera lucrar com a venda de El Mala neste verão, caso o jovem de 19 anos queira mesmo deixar o clube. Inicialmente, o interesse do Brighton fracassou, embora os Seagulls já quisessem contratar o atacante no verão passado. Recentemente, o próprio El Mala teria recusado uma transferência para o Brentford, embora o clube da Premier League estivesse disposto a pagar até 50 milhões de euros por ele.
Aparentemente, a família de El Mala, que agora também o assessora, prefere uma transferência dentro da Bundesliga. Após um forte início de temporada do adolescente e uma boa segunda metade do campeonato, o Borussia Dortmund, entre outros, ainda o teria na mira. No entanto, o clube de Dortmund provavelmente não vai querer nem poder pagar os 50 milhões de euros que o FC exige.
El Mala voltou ao FC no verão passado, após um empréstimo ao Viktoria Köln, e já foi convocado para a seleção nacional em sua primeira temporada na Bundesliga.
Os números de Said El Mala na temporada 25/26:
Jogos: 36 Minutos em campo: 2038 Gols: 13 Assistências: 5