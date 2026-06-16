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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
Ahmed Mansy

Traduzido por

Rumo ao trono de Messi... 10 recordes históricos aguardam o “Martelo” de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Argentina
Argélia

O astro português inicia uma nova jornada com a seleção de seu país na Copa do Mundo... O que o espera?

Entender a mente do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, não exige muito esforço, pois ele está sempre em busca de uma nova conquista para acrescentar à sua lista interminável de conquistas, e não há ocasião mais bonita do que a Copa do Mundo para buscar tais conquistas.

Ronaldo será o capitão da seleção portuguesa quando disputar a Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, atualmente no Grupo 11, ao lado da Colômbia, do Uzbequistão e da República Democrática do Congo.

O astro português chega à Copa do Mundo carregando uma série de esperanças e sonhos, tanto no âmbito coletivo — que consiste em conquistar o título pela primeira vez na história — quanto no âmbito individual, por meio de uma série de recordes.

  • A sexta Copa do Mundo

    Assim que disputar a primeira partida, Cristiano Ronaldo alcançará um recorde histórico, tornando-se o jogador com mais participações em Copas do Mundo, em termos de número de edições.

    Essa será a sexta Copa do Mundo em que “O Don” participará, após ter disputado as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

    O astro português ficará empatado com seu rival argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, e também com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, já que todos participaram de seis edições da Copa do Mundo.

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  • O jogador com mais partidas disputadas

    Ronaldo busca mais um recorde, mas este é ainda mais difícil: tornar-se o jogador com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo.

    O “Foguete da Madeira” ocupa atualmente o quinto lugar, com 22 partidas, mas pode chegar ao segundo lugar caso participe de todos os jogos da fase de grupos.

    Nesse caso, Ronaldo ultrapassará tanto o italiano Paolo Maldini (23 partidas) quanto o alemão Miroslav Klose (24), e empatará com outro alemão, Lothar Matthäus, que disputou 25 partidas.

    Já o desafio mais difícil é alcançar a liderança, que atualmente pertence ao seu rival Lionel Messi, com 26 partidas, e com a possibilidade de ele disputar mais jogos, seja na fase de grupos ou nas fases eliminatórias que se seguirão.

  • Gols em 6 Copas do Mundo

    A ambição de Ronaldo certamente não se limitará apenas a participar da Copa do Mundo; ele busca marcar gols, já que um único gol será suficiente para alcançar um novo recorde histórico.

    Um único gol fará de Ronaldo o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da história da Copa do Mundo, um recorde que ninguém consegue alcançar atualmente, nem mesmo Messi, que já marcou em apenas quatro edições e busca a quinta nesta Copa do Mundo.

  • O artilheiro histórico de Portugal na Copa do Mundo

    Se marcar esse gol, Ronaldo se tornará o maior artilheiro da história da seleção portuguesa na Copa do Mundo.

    Ronaldo ficará empatado com o lendário Eusébio, que já marcou 9 gols pela seleção de Portugal na Copa do Mundo, ocupando assim o título de maior artilheiro da história do “Brasil da Europa”, com apenas um gol a menos que “O Don”.

    E se Ronaldo conseguir marcar mais de um gol, ele se tornará, sozinho, o maior artilheiro da história da seleção portuguesa na Copa do Mundo, com pelo menos 10 gols.

  • O maior artilheiro da seleção de Portugal em termos de idade

    O gol não só garantirá a Ronaldo esse feito histórico, como também o tornará o maior artilheiro em idade avançada da história das participações da seleção portuguesa na Copa do Mundo.

    Atualmente, esse recorde pertence a Pepe, que marcou um gol na vitória de Portugal sobre a Suíça por 6 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, aos 39 anos e 283 dias.

  • Os maiores artilheiros das eliminatórias em termos de idade

    E se Ronaldo marcar um gol após a fase de grupos, ele tirará de Pepe mais um título: o de jogador mais velho a marcar um gol nas fases eliminatórias da história da Copa do Mundo, título que o zagueiro português conquistou com seu gol contra a Suíça.

    “O Don” superará Pepe por uma diferença de aproximadamente dois anos, já que completou 41 anos em fevereiro deste ano.

  • O rei dos pênaltis

    Além disso, Ronaldo precisa de apenas um gol de pênalti para se tornar o jogador que mais marcou da marca do pênalti em toda a história da Copa do Mundo.

    Ronaldo marcou três pênaltis na Copa do Mundo, ficando a apenas um gol de cinco jogadores que marcaram quatro pênaltis: os argentinos Lionel Messi e Gabriel Batistuta, o inglês Harry Kane, o português Eusébio e o holandês Rob Rensenbrink.

    A tarefa de Ronaldo não parece fácil, especialmente porque a lista inclui jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026 — Messi e Harry Kane — e que assumirão a responsabilidade de cobrar esses pênaltis pelas seleções da Argentina e da Inglaterra.

  • O jogador mais velho na final da Copa do Mundo

    E se Ronaldo sonha em chegar à final da Copa do Mundo, isso não é apenas pela seleção de Portugal, mas também para alcançar algumas conquistas individuais.

    Caso chegue à final, Ronaldo será o jogador mais velho a disputar uma final da Copa do Mundo, superando o goleiro italiano Dino Zoff.

     Dino Zoff atuou pela seleção italiana contra a Alemanha na final da Copa do Mundo de 1982, aos 40 anos e 4 meses de idade.

  • O maior artilheiro das finais da Copa do Mundo

    E se Ronaldo continuar com suas atuações brilhantes e conseguir marcar na final da Copa do Mundo de 2026, ele se tornará o jogador mais velho a marcar em uma final da Copa do Mundo.

    Nesse caso, o astro português ultrapassará o sueco Nils Liedholm, que marcou contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1958, aos 35 anos e 264 dias.

  • O maior herói da Copa do Mundo

    E se chegar ao ponto de conquistar a Copa do Mundo, Ronaldo se tornará o maior campeão da história do torneio, com mais de 41 anos de idade.

    “O Don” superará o italiano Dino Zoff, que conquistou a Copa do Mundo com a seleção “Azzurri” em 1982, aos 40 anos e 133 dias.

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