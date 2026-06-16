Rumo ao trono de Messi... 10 recordes históricos aguardam o “Martelo” de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Entender a mente do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, não exige muito esforço, pois ele está sempre em busca de uma nova conquista para acrescentar à sua lista interminável de conquistas, e não há ocasião mais bonita do que a Copa do Mundo para buscar tais conquistas.

Ronaldo será o capitão da seleção portuguesa quando disputar a Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, atualmente no Grupo 11, ao lado da Colômbia, do Uzbequistão e da República Democrática do Congo.

O astro português chega à Copa do Mundo carregando uma série de esperanças e sonhos, tanto no âmbito coletivo — que consiste em conquistar o título pela primeira vez na história — quanto no âmbito individual, por meio de uma série de recordes.