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Rumo ao Bernabéu! Ex-flop do Arsenal recebe elogio máximo após técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, declarar que zagueiro é "digno do Real Madrid" em meio à arrancada na Série A
Encontrando a forma na Itália
Tavares chegou inicialmente ao Arsenal vindo do Benfica em 2021, cercado de altas expectativas, mas teve dificuldades para se firmar como titular sob o comando de Mikel Arteta. Uma série de empréstimos veio na sequência, levando o lateral português para o Marseille, o Nottingham Forest e, por fim, a Lazio.
Após uma primeira transferência temporária para o Stadio Olimpico, o clube italiano tornou a contratação definitiva no ano passado. Depois de uma campanha anterior desafiadora, que terminou com a saída de Maurizio Sarri por consentimento mútuo, a chegada de Gattuso deu nova vida ao elenco.
A Lazio teve um início invicto na atual temporada da Serie A, com três vitórias e um empate para assumir cedo o controle da corrida pelo título. Tavares foi fundamental nessa retomada, começando como titular em todos, menos um, desses jogos e se firmando como uma peça vital no sistema tático de Gattuso.
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Gattuso faz grande declaração sobre o Real Madrid
O novo técnico da Lazio ficou extremamente impressionado com as capacidades técnicas e físicas de seu lateral-esquerdo. Em entrevista à DAZN, Gattuso sugeriu que o jogador de 26 anos tem potencial bruto para representar o gigante do Bernabéu.
"Sempre disse que Tavares é digno do Real Madrid", afirmou Gattuso. "Este é um jogador que deveria estar no Real Madrid. Ele tem tudo, tem velocidade, pé direito, pé esquerdo."
Apesar do elogio enfático, o treinador italiano destacou os obstáculos mentais que Tavares enfrentou ao longo da carreira. Gattuso comparou o potencial não realizado do defensor a desperdiçar uma fortuna repentina, ao observar: "Ele parece alguém que perdeu os pais cedo, recebeu uma grande herança e, em cinco anos, ela virou fumaça."
Gattuso segue convencido de que a chave para destravar o verdadeiro teto de Tavares está em construir sua confiança e foco. "Ele sabe que tem talento e poderia ter tido 10-12 anos no Real Madrid com as qualidades que tem", acrescentou. "Você só precisa fazê-lo entender. Ele é diferente e, depois de uma partida, precisa do seu tempo para se recuperar, mas é um bom garoto. Você precisa entrar na cabeça dele e fazê-lo entender."
Superando os contratempos iniciais
O aval de um campeão da Copa do Mundo marca um forte contraste em relação aos dias difíceis de Tavares na Premier League. Sua transferência de £ 8 milhões para o Arsenal rapidamente desandou, já que inconsistências defensivas o fizeram perder espaço no Emirates Stadium.
No entanto, sua longa passagem pelo futebol italiano lhe deu uma plataforma muito necessária para estabilidade. Agora em sua terceira temporada na Lazio, Tavares parece finalmente ter se adaptado a um ambiente que abraça seu perfil, ao mesmo tempo em que lhe permite lapidar seu jogo.
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Teste contra o Venezia pela frente
Tavares buscará dar sequência à sua impressionante fase quando a Lazio viajar para enfrentar o recém-promovido Venezia neste fim de semana. Manter o forte início e consolidar seu lugar no G4 agora é a prioridade imediata do confiante time de Gattuso.
Se o defensor português conseguir sustentar esse alto nível de desempenho e seguir a orientação de seu treinador, ele poderá finalmente corresponder ao enorme potencial que o levou pela primeira vez às principais ligas da Europa.
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