Tavares chegou inicialmente ao Arsenal vindo do Benfica em 2021, cercado de altas expectativas, mas teve dificuldades para se firmar como titular sob o comando de Mikel Arteta. Uma série de empréstimos veio na sequência, levando o lateral português para o Marseille, o Nottingham Forest e, por fim, a Lazio.

Após uma primeira transferência temporária para o Stadio Olimpico, o clube italiano tornou a contratação definitiva no ano passado. Depois de uma campanha anterior desafiadora, que terminou com a saída de Maurizio Sarri por consentimento mútuo, a chegada de Gattuso deu nova vida ao elenco.

A Lazio teve um início invicto na atual temporada da Serie A, com três vitórias e um empate para assumir cedo o controle da corrida pelo título. Tavares foi fundamental nessa retomada, começando como titular em todos, menos um, desses jogos e se firmando como uma peça vital no sistema tático de Gattuso.



