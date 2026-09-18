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Atalanta BC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Rumo a Juventus x Atalanta, Elmas: "Tenho uma relação especial com Spalletti. Cheguei a Bérgamo em uma negociação secreta"

Atalanta
E. Elmas
Campeonato Italiano

O ex-jogador do Napoli, agora em Bérgamo, conta sua história

Eljif Elmas, meia-atacante da Atalanta, falou aos microfones do Corriere di Bergamo.


A chegada a Bérgamo e a fórmula

"Minha chegada à Atalanta? A negociação foi secreta graças ao trabalho de Percassi e Giuntoli, eles acreditaram imediatamente em mim, fomos sérios e profissionais. Se me preocupa a fórmula do direito com opção de compra? Não, esta é uma experiência que de qualquer forma vai me fazer crescer e eu darei o máximo. Veremos o que vai acontecer. Mas, na minha opinião, coisas boas vão acontecer".



  • No domingo haverá Juventus x Atalanta, duelo entre Spalletti e Sarri

    "Sarri? É um prazer trabalhar com ele: eu já conhecia o seu futebol e, além disso, poder escrever no currículo que fui treinado por Sarri também será importante quando eu parar. Sinto-me honrado.


    Spalletti? Com ele tenho uma relação especial, nos falamos com frequência. Não é fácil entendê-lo, você precisa ser inteligente, mas nós nos entendemos logo de cara e estou feliz por revê-lo".


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