Rumo a Juventus x Atalanta, Elmas: "Tenho uma relação especial com Spalletti. Cheguei a Bérgamo em uma negociação secreta"

Eljif Elmas, meia-atacante da Atalanta, falou aos microfones do Corriere di Bergamo.
A chegada a Bérgamo e a fórmula
"Minha chegada à Atalanta? A negociação foi secreta graças ao trabalho de Percassi e Giuntoli, eles acreditaram imediatamente em mim, fomos sérios e profissionais. Se me preocupa a fórmula do direito com opção de compra? Não, esta é uma experiência que de qualquer forma vai me fazer crescer e eu darei o máximo. Veremos o que vai acontecer. Mas, na minha opinião, coisas boas vão acontecer".