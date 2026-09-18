Rumo a Juventus x Atalanta, Elmas: "Tenho uma relação especial com Spalletti. Cheguei a Bérgamo em uma negociação secreta"

No domingo haverá Juventus x Atalanta, duelo entre Spalletti e Sarri

"Sarri? É um prazer trabalhar com ele: eu já conhecia o seu futebol e, além disso, poder escrever no currículo que fui treinado por Sarri também será importante quando eu parar. Sinto-me honrado.





Spalletti? Com ele tenho uma relação especial, nos falamos com frequência. Não é fácil entendê-lo, você precisa ser inteligente, mas nós nos entendemos logo de cara e estou feliz por revê-lo".



