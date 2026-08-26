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Rumo à Arábia Saudita! Al-Hilal se aproxima de acordo de mais de £ 50 milhões por estrela do Aston Villa, Ollie Watkins, enquanto a chegada de Nicolas Jackson abre caminho
Al-Hilal fecha acordo por Watkins
Segundo o The Athletic, o Al-Hilal está perto de finalizar um grande acordo com o Aston Villa por Watkins, estruturado em torno de uma taxa inicial de £50 milhões, além de bônus relacionados a desempenho. O clube da Saudi Pro League espera que o atacante viaje em breve para realizar exames médicos antes de assinar um contrato de três anos em Riad.
A transferência garante ao Villa um retorno substancial sobre seu investimento após contratá-lo junto ao Brentford em 2020 por £28 milhões, então recorde do clube, mais £5 milhões em bônus. Em 278 partidas por todas as competições pelo clube de West Midlands, Watkins somou 108 gols e 47 assistências, estabelecendo-se como um goleador de primeira linha da Premier League e internacional pela Inglaterra.
- AFP
Nicolas Jackson chega como substituto
O Villa abriu caminho para a saída de Watkins ao garantir rapidamente seu substituto, acertando um pacote total de £ 65 milhões com o Chelsea por Nicolas Jackson mais cedo nesta quarta-feira.
Watkins já havia ficado fora da derrota do Villa por 4 a 0 para o Brighton na rodada de abertura e, apesar de ter voltado aos treinos na segunda-feira e pedido desculpas aos companheiros pela incerteza em curso, sua saída de Villa Park parecia cada vez mais inevitável.
Unai Emery fala sobre a rotina de transferências
Ao longo de toda a novela, Emery foi aberto sobre os desafios de lidar com um jogador-chave em busca de um novo desafio. Após a pesada derrota na estreia para o Brighton, o técnico do Villa inicialmente evitou perguntas sobre o futuro do atacante, afirmando que o assunto era "dele e de seu agente", antes de acrescentar: "Só posso responder com o meu silêncio".
Mesmo assim, Emery depois detalhou mais a posição do clube em relação ao atacante da Inglaterra, reconhecendo que o cenário dependia dos desdobramentos do mercado. Falando antes da partida contra o Brighton, o espanhol admitiu que o Villa "tem uma questão com ele", ao detalhar a posição do clube: "Temos ofertas por ele. Ele é nosso jogador, eu não quero vendê-lo, mas isso pode mudar porque, se for uma boa opção para ele, uma boa opção para o clube e eu puder substituí-lo, essa é a rotina que temos".
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Sucesso na Liga Europa e a crescente crise ofensiva do Villa
Watkins perdeu apenas um jogo pelo Villa na última temporada, somando 55 partidas, 21 gols e cinco assistências para ajudar o time de Emery a conquistar o troféu da Liga Europa. Embora o clube seguisse desesperado para manter seu atacante estrela, oferecendo uma extensão até 2030 para substituir seu contrato atual, que expira em 2028, o internacional inglês recusou todas as abordagens informais, sinalizando sua intenção de buscar um novo desafio.
Mesmo com a chegada de Jackson iminente, o Villa enfrenta falta de opções no ataque. Tammy Abraham está fora do início da temporada por lesão, enquanto o jovem Brian Madjo, de 17 anos, também seguirá fora até pelo menos setembro, um problema de elenco evidenciado quando o meio-campista Ross Barkley foi utilizado improvisado como camisa 9 contra o Brighton.
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