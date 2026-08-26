Ao longo de toda a novela, Emery foi aberto sobre os desafios de lidar com um jogador-chave em busca de um novo desafio. Após a pesada derrota na estreia para o Brighton, o técnico do Villa inicialmente evitou perguntas sobre o futuro do atacante, afirmando que o assunto era "dele e de seu agente", antes de acrescentar: "Só posso responder com o meu silêncio".

Mesmo assim, Emery depois detalhou mais a posição do clube em relação ao atacante da Inglaterra, reconhecendo que o cenário dependia dos desdobramentos do mercado. Falando antes da partida contra o Brighton, o espanhol admitiu que o Villa "tem uma questão com ele", ao detalhar a posição do clube: "Temos ofertas por ele. Ele é nosso jogador, eu não quero vendê-lo, mas isso pode mudar porque, se for uma boa opção para ele, uma boa opção para o clube e eu puder substituí-lo, essa é a rotina que temos".