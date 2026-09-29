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Rummenigge coloca Zubimendi na equação: declarações surpreendentes sobre a contratação de Wirtz

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O Bayern voltará a agir em busca de seu antigo alvo?

O Bayern de Munique empreendeu esforços intensos para contratar Florian Wirtz há mais de um ano, mas Karl-Heinz Rummenigge falou agora abertamente sobre a possibilidade de o jogador se transferir para o clube bávaro em uma segunda tentativa.

A lenda do futebol alemão também revelou que ficou surpreso com a trajetória atual do jogador no Liverpool.

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Rummenigge, membro do conselho de supervisão do Bayern de Munique, afirmou em entrevista ao jornal "Münchner Abendzeitung", reproduzida pelo site Goal, que o clube alemão não fechou as portas para a possibilidade de contratar Wirtz no futuro.

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    Ao mesmo tempo, Rummenigge deixou claro que a negociação não está sobre a mesa em um futuro próximo.

    Rummenigge, de 71 anos, afirmou: "Poderia haver alguma outra possibilidade em algum momento? Não sei. A questão é se Wirtz está feliz no Liverpool, e eu não posso julgar isso. Eu e Uli (Hoeness) estivemos em contato com o pai e a mãe dele por algum tempo, mas depois eles tomaram uma decisão diferente, e nós respeitamos isso".

    Rummenigge ressaltou que o elenco atual do Bayern de Munique não precisa de mais um jogador na posição de armador, dizendo: "Não devemos esquecer que Jamal Musiala e Serge Gnabry jogam nessa posição, e há também outras opções, como Ismail Jakobs".

    E acrescentou: "Também não há necessidade de contratar um quarto jogador, pelo valor que Wirtz provavelmente custaria".

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  • O segredo da saída para o Liverpool: uma reviravolta inesperada

    O Bayern de Munique insistiu por muito tempo na contratação de Wirtz, mas o jogador recusou a transferência no verão de 2025 e deixou o Leverkusen rumo ao Liverpool por 125 milhões de euros. Após uma primeira temporada decepcionante, o jogador não apresentou o nível esperado na Copa do Mundo.

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    Wirtz se tornou titular nesta temporada no Liverpool sob o comando do novo treinador Andoni Iraola, mas não marcou e deu apenas uma assistência, apesar de se destacar estatisticamente na pressão, nas corridas por trás da defesa e nos passes entre as linhas, motivo pelo qual foi alvo de críticas na Inglaterra, já que seu desempenho alimentou rumores de sua saída para o Bayern.

    Rummenigge afirmou: "Cada passo que o jogador dá deve ser pensado com cuidado e antecedência."

    E acrescentou que ficou, "com sinceridade", surpreso com a evolução de Wirtz, explicando: "A impressão que tivemos foi que ele foi para o Liverpool porque o treinador da época, Arne Slot, prometeu-lhe a posição de camisa 10, a mesma posição que ocupava no Leverkusen. Esse foi um fator importante em sua decisão de se juntar ao Liverpool."

    E ressaltou: "Não havia diferenças dramáticas quando se tratava do aspecto financeiro."

    Sob o comando de Slot, Wirtz jogou muitas vezes pela ponta esquerda ou permaneceu como reserva, antes de recuperar seu ritmo perto da metade da temporada, quando elevou suas participações em gols por um período, para depois recuar após sofrer uma lesão, encerrando a temporada com 17 participações, sendo 7 gols e 10 assistências, em 49 partidas.

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