O Bayern de Munique insistiu por muito tempo na contratação de Wirtz, mas o jogador recusou a transferência no verão de 2025 e deixou o Leverkusen rumo ao Liverpool por 125 milhões de euros. Após uma primeira temporada decepcionante, o jogador não apresentou o nível esperado na Copa do Mundo.

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Wirtz se tornou titular nesta temporada no Liverpool sob o comando do novo treinador Andoni Iraola, mas não marcou e deu apenas uma assistência, apesar de se destacar estatisticamente na pressão, nas corridas por trás da defesa e nos passes entre as linhas, motivo pelo qual foi alvo de críticas na Inglaterra, já que seu desempenho alimentou rumores de sua saída para o Bayern.

Rummenigge afirmou: "Cada passo que o jogador dá deve ser pensado com cuidado e antecedência."

E acrescentou que ficou, "com sinceridade", surpreso com a evolução de Wirtz, explicando: "A impressão que tivemos foi que ele foi para o Liverpool porque o treinador da época, Arne Slot, prometeu-lhe a posição de camisa 10, a mesma posição que ocupava no Leverkusen. Esse foi um fator importante em sua decisão de se juntar ao Liverpool."

E ressaltou: "Não havia diferenças dramáticas quando se tratava do aspecto financeiro."

Sob o comando de Slot, Wirtz jogou muitas vezes pela ponta esquerda ou permaneceu como reserva, antes de recuperar seu ritmo perto da metade da temporada, quando elevou suas participações em gols por um período, para depois recuar após sofrer uma lesão, encerrando a temporada com 17 participações, sendo 7 gols e 10 assistências, em 49 partidas.