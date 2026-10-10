Antes da reviravolta, Pinto lançou um apelo público para arrecadar € 2,5 milhões (£ 2,1 milhões) para a própria segurança, fazendo um duro alerta sobre sua integridade. Ele afirmou no X: “Dadas essas circunstâncias, não tenho alternativa a não ser me mudar, nos próximos dias, para um local não revelado por um período indefinido, devido às múltiplas ameaças de morte que recebi e ao sério risco de uma tentativa de assassinato contra mim.”

Após a reintegração, Pinto recorreu às redes sociais para agradecer à ministra da Justiça de Portugal, Rita Alarcao Judice, enquanto criticava duramente a comissão responsável pela retirada inicial.

“Expresso meu apreço pela medida adotada pela ministra da Justiça de Portugal, Rita Alarcao Judice, que restaurou a legalidade ao reverter uma decisão tomada pelos membros da Comissão responsável pelo Programa de Proteção a Testemunhas de Portugal, que agiram em clara violação da lei e em manifesto abuso de poder”, escreveu Pinto.

“Esta é uma situação particularmente grave, ainda mais porque, dadas as suas funções, os membros desta Comissão têm uma responsabilidade maior de defender o Estado de Direito e salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que, devido à natureza específica do Programa, encontram-se em uma situação particularmente vulnerável e incerta.”



