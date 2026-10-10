Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Rui Pinto GOAL GFX HDGetty GOAL
Muhammad Zaki
Traduzido por

Rui Pinto, denunciante do Manchester City, volta à proteção de testemunhas enquanto criador do Football Leaks revela temor por "tentativa de assassinato"

Manchester City
Premier League

Rui Pinto, o rosto por trás do site Football Leaks que desencadeou a investigação da Premier League sobre o Manchester City, teve seu status de proteção a testemunhas restabelecido. O denunciante havia expressado medo real por sua segurança pessoal depois de as autoridades inicialmente decidirem retirar sua escolta no início deste mês.

  • Proteção restabelecida em rápida reviravolta portuguesa

    Pinto, o criador de 37 anos da plataforma Football Leaks, foi readmitido em um programa de proteção a testemunhas após uma rápida reviravolta por parte das autoridades. Seu status de segurança, que ele mantinha desde 2020, foi abruptamente revogado, fazendo com que ele temesse por sua vida.

    A retirada inicial gerou séria preocupação para o português. No entanto, o Ministério da Justiça de Portugal interveio, reconhecendo que Pinto não havia sido devidamente informado sobre os motivos do encerramento, nem teve a oportunidade de contestar a decisão.


  • HUNGARY-PORTUGAL-FBL-HACKING-TRIALAFP

    Pinto detona "abuso manifesto de poder"

    Antes da reviravolta, Pinto lançou um apelo público para arrecadar € 2,5 milhões (£ 2,1 milhões) para a própria segurança, fazendo um duro alerta sobre sua integridade. Ele afirmou no X: “Dadas essas circunstâncias, não tenho alternativa a não ser me mudar, nos próximos dias, para um local não revelado por um período indefinido, devido às múltiplas ameaças de morte que recebi e ao sério risco de uma tentativa de assassinato contra mim.”

    Após a reintegração, Pinto recorreu às redes sociais para agradecer à ministra da Justiça de Portugal, Rita Alarcao Judice, enquanto criticava duramente a comissão responsável pela retirada inicial.

    “Expresso meu apreço pela medida adotada pela ministra da Justiça de Portugal, Rita Alarcao Judice, que restaurou a legalidade ao reverter uma decisão tomada pelos membros da Comissão responsável pelo Programa de Proteção a Testemunhas de Portugal, que agiram em clara violação da lei e em manifesto abuso de poder”, escreveu Pinto.

    “Esta é uma situação particularmente grave, ainda mais porque, dadas as suas funções, os membros desta Comissão têm uma responsabilidade maior de defender o Estado de Direito e salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que, devido à natureza específica do Programa, encontram-se em uma situação particularmente vulnerável e incerta.”


  • Confiança destruída apesar da reintegração

    As revelações de Pinto por meio do Football Leaks foram fundamentais para a Premier League acusar o Manchester City de 115 violações das regras financeiras. Desde então, o City foi considerado culpado de 114 dessas acusações, com possíveis punições no horizonte caso um recurso seja rejeitado.

    Apesar de recuperar sua escolta de segurança, Pinto admite que sua confiança no sistema está abalada. Ele acrescentou: “Apesar desse restabelecimento da legalidade, a forma como os membros da Comissão agiram me impede de depositar qualquer confiança neles ou de me sentir seguro em relação ao trabalho que realizam. Tal conduta é claramente contrária aos princípios que devem orientar um programa de proteção a testemunhas, cuja credibilidade e eficácia dependem, acima de tudo, do respeito à lei, da imparcialidade e da confiança daqueles que dependem dele.

    “Gostaria de concluir expressando minha gratidão especial a todos que demonstraram seu apoio e contribuíram para a campanha de arrecadação. A todos vocês, meus sinceros agradecimentos por continuarem ao meu lado nesta causa que, apesar da decisão de hoje, ainda está longe de ser resolvida.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • 맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images

    Um período crucial de revisão de 10 dias

    Pinto agora tem 10 dias úteis para revisar formalmente a retirada original de seu status de proteção. Durante esse período, sua equipe jurídica avaliará os fundamentos com base nos quais a comissão agiu inicialmente.

    Enquanto isso, a situação geral continua altamente volátil. O jogador de 37 anos continuará a contar com as medidas de segurança do Estado, embora seus comentários públicos deixem claro que ele vê sua segurança de longo prazo como uma batalha em curso.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI