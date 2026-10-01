Segundo o The Guardian, as autoridades portuguesas revogaram oficialmente o status de testemunha protegida de Pinto. O hacker de 37 anos, que fundou o site Football Leaks, entrou originalmente no programa estatal de proteção em 2020, após conceder à polícia acesso a milhões de arquivos confidenciais.

Apesar de uma agressão física em Lisboa no último mês de abril, que deixou Pinto com a sobrancelha machucada, a polícia local considerou de forma controversa que a ameaça atual à sua segurança é baixa. Segundo relatos, as autoridades aconselharam o português a limitar rigorosamente o uso das redes sociais e a permanecer vigilante durante interações com a família.

Essa retirada abrupta da segurança acontece imediatamente depois de a Premier League considerar o Manchester City culpado por 114 acusações financeiras. O vazamento inicial de dados de Pinto, compartilhado com a Der Spiegel em 2018, serviu como principal catalisador para a investigação de nove anos sobre as práticas contábeis do clube do Etihad.



