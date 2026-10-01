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Rui Pinto, denunciante do Manchester City, perde status de testemunha protegida em Portugal após veredicto de culpa "histórico"
Proteção retirada para Pinto
Segundo o The Guardian, as autoridades portuguesas revogaram oficialmente o status de testemunha protegida de Pinto. O hacker de 37 anos, que fundou o site Football Leaks, entrou originalmente no programa estatal de proteção em 2020, após conceder à polícia acesso a milhões de arquivos confidenciais.
Apesar de uma agressão física em Lisboa no último mês de abril, que deixou Pinto com a sobrancelha machucada, a polícia local considerou de forma controversa que a ameaça atual à sua segurança é baixa. Segundo relatos, as autoridades aconselharam o português a limitar rigorosamente o uso das redes sociais e a permanecer vigilante durante interações com a família.
Essa retirada abrupta da segurança acontece imediatamente depois de a Premier League considerar o Manchester City culpado por 114 acusações financeiras. O vazamento inicial de dados de Pinto, compartilhado com a Der Spiegel em 2018, serviu como principal catalisador para a investigação de nove anos sobre as práticas contábeis do clube do Etihad.
- AFP
Detonando o City e Infantino
Após o veredicto histórico de terça-feira contra o City, Pinto recorreu às redes sociais para fazer uma avaliação brutal da cúpula do clube. Ele classificou a decisão como uma "decisão histórica para o futebol inglês" e acusou os dirigentes do Etihad de atuarem com total impunidade por quase uma década.
"Desde o início, eles demonstraram uma completa falta de respeito pelas regras, pelos órgãos responsáveis por supervisionar e regular o jogo, pela integridade da competição, pelos outros clubes e, acima de tudo, pelos torcedores", escreveu Pinto no X. Ele concluiu sua avaliação afirmando que "anos e anos de trapaça, mentira e manipulação finalmente terão consequências".
Pinto também fez um ataque feroz ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, fazendo referência ao período anterior do dirigente como secretário-geral da Uefa. Ele alegou que Infantino contornou ativamente os canais adequados para proteger tanto o City quanto o Paris Saint-Germain de duras sanções europeias em 2014.
"Dadas as suas ações como secretário-geral da Uefa e, mais recentemente, como presidente da Fifa, só posso dizer, na minha humilde opinião, que Gianni Infantino se tornou um câncer no futebol e não deveria ter lugar no futuro do jogo", publicou.
As consequências do Football Leaks
Pinto continua sendo uma figura altamente divisiva no futebol mundial. Embora seja muito elogiado por defensores da transparência por revelar uma ampla manipulação financeira, ele também tem antecedentes criminais. Em setembro de 2023, recebeu em Portugal uma pena de quatro anos de prisão com execução suspensa por tentativa de extorsão, acesso ilegal a dados e violação de correspondência.
Suas revelações têm abalado continuamente a estrutura do esporte. Embora o City tenha conseguido reverter com sucesso uma suspensão anterior da Liga dos Campeões da UEFA na Corte Arbitral do Esporte (CAS), em 2020, não conseguiu escapar do escrutínio doméstico.
A Premier League acabou decidindo nesta semana que o gigante inglês disfarçou mais de £ 900 milhões em financiamento por meio de contratos comerciais "falsos" e contabilidade fraudulenta.
- Getty
Aguardando o recurso
O Manchester City agora enfrenta uma corrida contra o tempo para contestar a decisão bombástica da Premier League. O clube tem até sexta-feira, 2 de outubro, para apresentar oficialmente um recurso contra os veredictos de culpa.
Enquanto isso, Pinto será forçado a lidar com sua nova realidade sem proteção do Estado. Enquanto o mundo do futebol aguarda a confirmação final das punições iminentes do City, a segurança do denunciante segue sendo um tema de intenso escrutínio público.
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