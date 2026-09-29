Voller ressaltou que a convocação em massa foi apenas uma medida pontual, pensada para facilitar a transição da nova comissão técnica. Em entrevista ao Bild am Sonntag, Voller disse: "Novembro é quando vale, então veremos o grupo mais enxuto de Jurgen. Não haverá mais 44 jogadores convocados."

Ele também destacou que o grupo atual "também não está definido em pedra", dando incentivo a jogadores preteridos como Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier e Leroy Sane.