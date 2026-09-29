Getty Images Sport
Traduzido por
Rudi Voller confirma que Jurgen Klopp vai descartar a convocação de 44 jogadores da Alemanha por um grupo reduzido em novembro
Diretor confirma planos de elenco reduzido
O diretor esportivo Voller confirmou que Klopp reduzirá sua inchada seleção de 44 jogadores para um grupo mais enxuto em novembro. O novo treinador reconheceu que dividiu o grupo em duas seleções distintas ao longo de quatro partidas da Liga das Nações como uma experiência inicial. Klopp adotou essa medida temporária para avaliar minuciosamente o grupo de talentos da Alemanha antes de definir sua base definitiva.
- Sven Simon
Fase de testes precede racionalização de novembro
Voller ressaltou que a convocação em massa foi apenas uma medida pontual, pensada para facilitar a transição da nova comissão técnica. Em entrevista ao Bild am Sonntag, Voller disse: "Novembro é quando vale, então veremos o grupo mais enxuto de Jurgen. Não haverá mais 44 jogadores convocados."
Ele também destacou que o grupo atual "também não está definido em pedra", dando incentivo a jogadores preteridos como Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier e Leroy Sane.
Processo de seleção exige responsabilidade pessoal
A cúpula da seleção se recusou a oferecer tratamento especial ou explicações diretas aos jogadores experientes deixados fora do grupo inicial. Voller acrescentou: "É assim mesmo no futebol profissional. Às vezes você não é selecionado, e precisa lidar com isso e provar seu valor."
Apesar de enfrentar críticas crescentes após a surpreendente derrota em casa para a Grécia, Klopp segue totalmente favorável ao seu plano de rodízio radical entre o grupo inicial de 24 jogadores e a seleção posterior de 20 nomes.
- Getty Images Sport
Jogos cruciais testam candidatos periféricos
A Alemanha está sob pressão para responder imediatamente quando receber a Sérvia antes de viajar para a Grécia em seus próximos compromissos pela Liga das Nações. A inconsistência inicial sob o comando de Klopp significa que estabelecer uma base titular agora é uma prioridade urgente antes que os cortes no elenco entrem em vigor. Essas partidas restantes representam uma última audição para que jogadores periféricos provem seu valor para a Alemanha.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.