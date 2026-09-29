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Germany Training SessionGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Rudi Voller confirma que Jurgen Klopp vai descartar a convocação de 44 jogadores da Alemanha por um grupo reduzido em novembro

R. Voeller
J. Klopp
Alemanha
Liga das Nações A

O diretor esportivo da Alemanha, Rudi Voller, confirmou que Jurgen Klopp vai abandonar sua enorme convocação de 44 jogadores em favor de um elenco tradicional e mais enxuto para os compromissos internacionais de novembro. A abordagem radical de dois grupos foi concebida como uma janela de observação única, mas a cúpula da seleção nacional insistiu que a normalidade voltará em breve.

  • Diretor confirma planos de elenco reduzido

    O diretor esportivo Voller confirmou que Klopp reduzirá sua inchada seleção de 44 jogadores para um grupo mais enxuto em novembro. O novo treinador reconheceu que dividiu o grupo em duas seleções distintas ao longo de quatro partidas da Liga das Nações como uma experiência inicial. Klopp adotou essa medida temporária para avaliar minuciosamente o grupo de talentos da Alemanha antes de definir sua base definitiva.

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  • imago-sport-1083920637.jpgSven Simon

    Fase de testes precede racionalização de novembro

    Voller ressaltou que a convocação em massa foi apenas uma medida pontual, pensada para facilitar a transição da nova comissão técnica. Em entrevista ao Bild am Sonntag, Voller disse: "Novembro é quando vale, então veremos o grupo mais enxuto de Jurgen. Não haverá mais 44 jogadores convocados."

    Ele também destacou que o grupo atual "também não está definido em pedra", dando incentivo a jogadores preteridos como Angelo Stiller, Deniz Undav, Maximilian Beier e Leroy Sane.

  • Processo de seleção exige responsabilidade pessoal

    A cúpula da seleção se recusou a oferecer tratamento especial ou explicações diretas aos jogadores experientes deixados fora do grupo inicial. Voller acrescentou: "É assim mesmo no futebol profissional. Às vezes você não é selecionado, e precisa lidar com isso e provar seu valor."

    Apesar de enfrentar críticas crescentes após a surpreendente derrota em casa para a Grécia, Klopp segue totalmente favorável ao seu plano de rodízio radical entre o grupo inicial de 24 jogadores e a seleção posterior de 20 nomes.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Jogos cruciais testam candidatos periféricos

    A Alemanha está sob pressão para responder imediatamente quando receber a Sérvia antes de viajar para a Grécia em seus próximos compromissos pela Liga das Nações. A inconsistência inicial sob o comando de Klopp significa que estabelecer uma base titular agora é uma prioridade urgente antes que os cortes no elenco entrem em vigor. Essas partidas restantes representam uma última audição para que jogadores periféricos provem seu valor para a Alemanha.

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