Rudi Garcia não é mais o técnico da Bélgica: “Decidimos encerrar a excelente trajetória dos últimos 18 meses. Fomos os únicos a marcar um gol contra a Espanha”

“Após uma conversa com a Federação, decidimos não dar continuidade à excelente trajetória dos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na Liga A da Nations League e entre as oito melhores seleções do mundo. Apenas a Espanha, nova campeã mundial e contra a qual fomos os únicos a marcar um gol em oito partidas, não nos permitiu avançar mais na mais prestigiada de todas as competições. Gostaria de agradecer a este magnífico grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e a todos os torcedores que nos apoiaram durante a Copa do Mundo, mesmo quando na Europa era plena noite”, diz a mensagem divulgada por Rudi Garcia.