Rudi Garcia não é mais o técnico da Bélgica. Com o fim de sua passagem no comando dos Diabos Vermelhos nesta Copa do Mundo – uma aventura que começou em 24 de janeiro de 2025 –, o técnico francês, que já atuou em nosso campeonato defendendo as cores da Roma e do Napoli, decidiu se afastar e, de comum acordo, não renovar o contrato que expirava ao término da Copa do Mundo. Ele fez isso por meio de uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual agradeceu à Federação Belga de Futebol e explicou os motivos de sua decisão.
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Rudi Garcia não é mais o técnico da Bélgica: “Decidimos encerrar a excelente trajetória dos últimos 18 meses. Fomos os únicos a marcar um gol contra a Espanha”
A MENSAGEM
“Após uma conversa com a Federação, decidimos não dar continuidade à excelente trajetória dos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na Liga A da Nations League e entre as oito melhores seleções do mundo. Apenas a Espanha, nova campeã mundial e contra a qual fomos os únicos a marcar um gol em oito partidas, não nos permitiu avançar mais na mais prestigiada de todas as competições. Gostaria de agradecer a este magnífico grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e a todos os torcedores que nos apoiaram durante a Copa do Mundo, mesmo quando na Europa era plena noite”, diz a mensagem divulgada por Rudi Garcia.
O BALANÇO DE GARCIA
“Agora estou pronto para enfrentar novos desafios ambiciosos com uma seleção ou com um clube. Desejo boa sorte à Bélgica para que continue sua renovação com uma nova geração de jogadores que tive o prazer de ajudar a formar”, acrescentou Rudi Garcia em sua despedida. À frente da Bélgica, o técnico francês somou 20 partidas, com um balanço de 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas; ele levou Lukaku e seus companheiros à classificação para a última Copa do Mundo, que terminou com a eliminação nas quartas de final para a Espanha, apenas nos minutos finais da partida.
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