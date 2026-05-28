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Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Rúben Dias quer sair! A saída de Pep Guardiola faz com que o zagueiro do Manchester City busque uma transferência de € 60 milhões neste verão - com Real Madrid, Bayern de Munique e PSG todos interessados

Mercado da bola
R. Dias
Manchester City
Premier League
Real Madrid
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P. Guardiola

O zagueiro do Manchester City, Ruben Dias, teria instruído seu agente a buscar uma transferência para fora do Etihad Stadium neste verão, após a saída de Pep Guardiola. Acredita-se que o jogador da seleção portuguesa esteja em busca de um novo desafio, o que imediatamente despertou o interesse de vários grandes clubes do futebol europeu.

  • Pilar da defesa busca saída

    De acordo com o CaughtOffside, Dias está planejando deixar o City neste verão, após a saída de Guardiola do clube. O zagueiro central de 29 anos, que chegou em 2020 e disputou 255 partidas em todas as competições, está insatisfeito com as mudanças técnicas no Etihad Stadium. Apesar de ter contrato até 2029, o preço pedido, estimado em cerca de € 60 milhões, fez com que Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain acompanhassem de perto sua situação.

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  • Ruben Dias Manchester City 2025-26Getty

    Busco novos desafios

    Relatos indicam que o zagueiro está buscando ativamente um novo desafio fora do Etihad Stadium, e o apelo dos clubes de elite da Europa torna uma transferência neste verão altamente provável. O jogador da seleção portuguesa continua aberto a explorar essas opções de alto nível enquanto avalia seus objetivos de carreira a longo prazo antes da reabertura do mercado de transferências.

  • O interesse por Dias aumenta

    O Real Madrid vê Dias como a opção ideal para reforçar a liderança da sua defesa, enquanto busca substitutos de longo prazo para os veteranos David Alaba e Antonio Rüdiger. Além disso, a reportagem do CaughtOffside afirma que o gigante espanhol também estaria interessado em seu companheiro de equipe, Josko Gvardiol. Tendo terminado como vice-campeão da Premier League, atrás do Arsenal, na temporada nacional de 2025-26, o City está extremamente relutante em perder peças-chave durante uma delicada transição na comissão técnica.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Os defensores enfrentam desafios decisivos

    O City precisa lutar com unhas e dentes para manter seu elenco de elite na próxima temporada, após uma campanha decepcionante em relação aos seus altos padrões habituais. Depois de já ter perdido seu técnico, o clube simplesmente não pode arcar com o golpe devastador de perder dois defensores de qualidade para rivais europeus. Enquanto isso, Dias voltará imediatamente sua atenção para a seleção nacional, após ter sido convocado para a lista de 26 jogadores de Portugal para a Copa do Mundo, onde enfrentará a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia no Grupo K.