Rúben Dias quer sair! A saída de Pep Guardiola faz com que o zagueiro do Manchester City busque uma transferência de € 60 milhões neste verão - com Real Madrid, Bayern de Munique e PSG todos interessados

O City precisa lutar com unhas e dentes para manter seu elenco de elite na próxima temporada, após uma campanha decepcionante em relação aos seus altos padrões habituais. Depois de já ter perdido seu técnico, o clube simplesmente não pode arcar com o golpe devastador de perder dois defensores de qualidade para rivais europeus. Enquanto isso, Dias voltará imediatamente sua atenção para a seleção nacional, após ter sido convocado para a lista de 26 jogadores de Portugal para a Copa do Mundo, onde enfrentará a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia no Grupo K.