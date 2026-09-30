Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Ruben Dias minimiza polêmica com Cristiano Ronaldo! Astro de Portugal rebate críticos por suposta esnobada de CR7 em torcedor e tensão na seleção

R. Dias
C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Liga das Nações A

O zagueiro do Manchester City Rúben Dias tratou de silenciar o barulho crescente em torno do comportamento recente de Cristiano Ronaldo durante o período com a seleção. Enquanto Portugal se prepara para seu mais recente compromisso pela Liga das Nações, o defensor insistiu que o escrutínio externo sobre o lendário atacante está sendo amplamente exagerado pela mídia.

  • Defendendo a capitã da Seleção Brasileira

    A concentração de Portugal tem sido dominada pelas discussões sobre a conduta recente de Ronaldo, após a tensão depois da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no domingo, quando o jogador de 41 anos não entrou em campo, apesar da promessa de Jorge Jesus de lhe dar 30 minutos, saiu irritado sem agradecer aos torcedores e perdeu dois treinos. No entanto, com o técnico afirmando que a decisão foi puramente tática, a calma parece ter voltado antes do duelo de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Dinamarca.

    Dias foi categórico ao afirmar que o atacante veterano continua sendo uma parte vital do grupo, independentemente das manchetes geradas por suas reações individuais em campo. Ao ser questionado sobre como o elenco vê esse tipo de incidente e se sente necessidade de tratar disso com o capitão, Dias ofereceu uma perspectiva pragmática. "Honestamente, falando por mim, Bernardo e Bruno, ninguém dá a essa questão tanta importância quanto vocês dão", explicou o defensor, sugerindo que os jogadores estão bem menos preocupados com essa narrativa do que o público.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Normalizando a frustração em momentos decisivos

    Ronaldo e Jesus se encontraram na noite de terça-feira ao lado do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proenca, e a dupla teve uma conversa para aparar as arestas e resolver suas diferenças , pelo menos de acordo com a versão oficial.

    Para reforçar seu ponto de vista, Dias desafiou a imprensa a encontrar um jogador que tenha permanecido perfeitamente sereno ao longo de uma longa carreira no mais alto nível. "São momentos que acontecem, como com qualquer outra pessoa", disse. "Me diga um jogador que nunca teve um problema com um técnico, ou uma situação complicada, um desentendimento. Quem nunca teve um momento de frustração com um técnico ou consigo mesmo? Essas são coisas naturais que vivemos, parte da vida de todo mundo. É importante saber colocar as coisas em perspectiva e seguir em frente."

  • Abordando os rumores sobre a suposta esnobada ao torcedor

    A conversa também passou por acusações específicas de que Ronaldo não teria reconhecido os torcedores. Depois de atuar por 67 minutos na vitória de Portugal por 1 a 0 sobre País de Gales na estreia, o veterano atacante ficou no banco durante toda a vitória por 2 a 1 contra a Noruega e, na sequência, desceu para o túnel frustrado, sem saudar os torcedores.

    Dias destacou como o clima muda rapidamente assim que o apito final soa e a equipe alcança seus objetivos em campo. "É um momento de frustração que dura 10, 15 ou 20 segundos", explicou ao ser pressionado sobre o assunto. "Isso não diminui de forma alguma o comprometimento que temos com a nossa seleção nacional há mais de 20 anos. Em um momento você tem esse instante de frustração e, 5 minutos depois, estamos todos comemorando uma vitória importante para a nossa seleção nacional."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O foco continua no campo

    Embora o foco tenha sido em grande parte Ronaldo, a imprensa também tentou levar o zagueiro do Manchester City, Dias, a falar sobre os problemas extracampo em andamento no clube, com a equipe inglesa enfrentando atualmente uma crise sem precedentes depois que uma comissão independente a considerou culpada de quase todas as 115 acusações financeiras.

    Mantendo uma postura profissional, Dias encerrou qualquer pergunta sobre o processo no Etihad Stadium para garantir que a entrevista coletiva permanecesse centrada nos objetivos da seleção nacional. "Entendo sua pergunta, mas, por favor, entenda que não vou comentar nada que não esteja relacionado à seleção nacional", afirmou.

Liga das Nações A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR