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Ruben Dias minimiza polêmica com Cristiano Ronaldo! Astro de Portugal rebate críticos por suposta esnobada de CR7 em torcedor e tensão na seleção
Defendendo a capitã da Seleção Brasileira
A concentração de Portugal tem sido dominada pelas discussões sobre a conduta recente de Ronaldo, após a tensão depois da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no domingo, quando o jogador de 41 anos não entrou em campo, apesar da promessa de Jorge Jesus de lhe dar 30 minutos, saiu irritado sem agradecer aos torcedores e perdeu dois treinos. No entanto, com o técnico afirmando que a decisão foi puramente tática, a calma parece ter voltado antes do duelo de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Dinamarca.
Dias foi categórico ao afirmar que o atacante veterano continua sendo uma parte vital do grupo, independentemente das manchetes geradas por suas reações individuais em campo. Ao ser questionado sobre como o elenco vê esse tipo de incidente e se sente necessidade de tratar disso com o capitão, Dias ofereceu uma perspectiva pragmática. "Honestamente, falando por mim, Bernardo e Bruno, ninguém dá a essa questão tanta importância quanto vocês dão", explicou o defensor, sugerindo que os jogadores estão bem menos preocupados com essa narrativa do que o público.
- AFP
Normalizando a frustração em momentos decisivos
Ronaldo e Jesus se encontraram na noite de terça-feira ao lado do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proenca, e a dupla teve uma conversa para aparar as arestas e resolver suas diferenças , pelo menos de acordo com a versão oficial.
Para reforçar seu ponto de vista, Dias desafiou a imprensa a encontrar um jogador que tenha permanecido perfeitamente sereno ao longo de uma longa carreira no mais alto nível. "São momentos que acontecem, como com qualquer outra pessoa", disse. "Me diga um jogador que nunca teve um problema com um técnico, ou uma situação complicada, um desentendimento. Quem nunca teve um momento de frustração com um técnico ou consigo mesmo? Essas são coisas naturais que vivemos, parte da vida de todo mundo. É importante saber colocar as coisas em perspectiva e seguir em frente."
Abordando os rumores sobre a suposta esnobada ao torcedor
A conversa também passou por acusações específicas de que Ronaldo não teria reconhecido os torcedores. Depois de atuar por 67 minutos na vitória de Portugal por 1 a 0 sobre País de Gales na estreia, o veterano atacante ficou no banco durante toda a vitória por 2 a 1 contra a Noruega e, na sequência, desceu para o túnel frustrado, sem saudar os torcedores.
Dias destacou como o clima muda rapidamente assim que o apito final soa e a equipe alcança seus objetivos em campo. "É um momento de frustração que dura 10, 15 ou 20 segundos", explicou ao ser pressionado sobre o assunto. "Isso não diminui de forma alguma o comprometimento que temos com a nossa seleção nacional há mais de 20 anos. Em um momento você tem esse instante de frustração e, 5 minutos depois, estamos todos comemorando uma vitória importante para a nossa seleção nacional."
- Getty Images Sport
O foco continua no campo
Embora o foco tenha sido em grande parte Ronaldo, a imprensa também tentou levar o zagueiro do Manchester City, Dias, a falar sobre os problemas extracampo em andamento no clube, com a equipe inglesa enfrentando atualmente uma crise sem precedentes depois que uma comissão independente a considerou culpada de quase todas as 115 acusações financeiras.
Mantendo uma postura profissional, Dias encerrou qualquer pergunta sobre o processo no Etihad Stadium para garantir que a entrevista coletiva permanecesse centrada nos objetivos da seleção nacional. "Entendo sua pergunta, mas, por favor, entenda que não vou comentar nada que não esteja relacionado à seleção nacional", afirmou.
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