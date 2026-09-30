A concentração de Portugal tem sido dominada pelas discussões sobre a conduta recente de Ronaldo, após a tensão depois da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no domingo, quando o jogador de 41 anos não entrou em campo, apesar da promessa de Jorge Jesus de lhe dar 30 minutos, saiu irritado sem agradecer aos torcedores e perdeu dois treinos. No entanto, com o técnico afirmando que a decisão foi puramente tática, a calma parece ter voltado antes do duelo de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Dinamarca.

Dias foi categórico ao afirmar que o atacante veterano continua sendo uma parte vital do grupo, independentemente das manchetes geradas por suas reações individuais em campo. Ao ser questionado sobre como o elenco vê esse tipo de incidente e se sente necessidade de tratar disso com o capitão, Dias ofereceu uma perspectiva pragmática. "Honestamente, falando por mim, Bernardo e Bruno, ninguém dá a essa questão tanta importância quanto vocês dão", explicou o defensor, sugerindo que os jogadores estão bem menos preocupados com essa narrativa do que o público.