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Maya Jama Ruben Dias 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

Ruben Dias confirma separação de Maya Jama; o astro do Manchester City divulga comunicado enfático insistindo que não traiu a apresentadora do Love Island após ser questionado por seu avô de 85 anos

R. Dias
Manchester City
Premier League

Ruben Dias confirmou que seu relacionamento com Maya Jama chegou ao fim, ao mesmo tempo em que rejeitou veementemente os rumores de que teria sido infiel. O zagueiro do Manchester City afirmou que as especulações foram longe demais, depois que notícias repetidas levaram a questionamentos por parte de membros de sua própria família.

  • Dias fala sobre a separação e desmente os rumores

    Dias confirmou publicamente que ele e Jama não estão mais juntos. O zagueiro do Manchester City quebrou o silêncio após semanas de especulações sobre o fim do relacionamento. O jogador da seleção portuguesa usou o Instagram para negar as alegações de que a infidelidade teria contribuído para a separação.

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  • Dias responde às acusações

    Ele disse que os rumores se tornaram impossíveis de ignorar depois que começaram a afetar sua vida pessoal e sua família. O zagueiro explicou que as notícias constantes e as fofocas na internet chegaram a um ponto em que até mesmo seus parentes idosos estavam sendo expostos às alegações, o que o levou a se pronunciar publicamente.

    Dias escreveu no Instagram: “Sinto que, quando meu avô de 85 anos me pergunta se eu traí minha namorada porque viu isso repetidamente no noticiário, é aí que traço a linha entre o que é aceitável e o que não é. Maya e eu sempre tivemos um relacionamento baseado no respeito mútuo. Nenhuma linha foi ultrapassada nesse sentido.

    "Uma mentira repetida muitas vezes pode começar a parecer verdade e, por isso, digo a vocês que não a traí, nem jamais tive a intenção ou a tentação de fazê-lo. Acredito que Maya merece todo o respeito do mundo.

    "Os motivos pelos quais terminamos são particulares e pertencem a nós, e ambos lidamos com isso de maneira muito madura. Sempre optei por permanecer em silêncio sobre esses assuntos, pois minha vida pessoal é da minha conta. Mas também acredito que é errado mentir para as pessoas e retratar uma imagem oposta de alguém apenas para atrair cliques. Respeitem-me, respeitem a Maya e entendam que nem sempre é preciso trair o outro para que um relacionamento termine."


    Ruben Dias InstagramInstagram / @rubendias


  • Uma rara intervenção pública de Dias

    Dias costuma manter sua vida privada longe dos holofotes, o que torna sua declaração uma reação pública incomum. As especulações sobre o futuro do casal se intensificaram em meados de maio, depois que ambos removeram fotos um do outro de suas contas nas redes sociais. Segundo relatos, o relacionamento deles teria começado após se conhecerem no MTV EMAs, em Manchester, em novembro de 2024, e eles confirmaram o namoro em abril de 2025.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A atenção volta-se novamente para o futebol

    Agora que o assunto foi abordado publicamente, Dias pretende voltar a se concentrar na carreira. O zagueiro continua sendo uma figura importante no elenco do Man City e renovou seu contrato no ano passado até 2029. Dias está atualmente focado em suas obrigações com a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo K, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia. No entanto, antes disso, a Seleção disputará dois amistosos: contra o Chile, em 6 de junho, e contra a Nigéria, em 10 de junho.