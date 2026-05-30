Ruben Dias confirma separação de Maya Jama; o astro do Manchester City divulga comunicado enfático insistindo que não traiu a apresentadora do Love Island após ser questionado por seu avô de 85 anos

Ele disse que os rumores se tornaram impossíveis de ignorar depois que começaram a afetar sua vida pessoal e sua família. O zagueiro explicou que as notícias constantes e as fofocas na internet chegaram a um ponto em que até mesmo seus parentes idosos estavam sendo expostos às alegações, o que o levou a se pronunciar publicamente.

Dias escreveu no Instagram: “Sinto que, quando meu avô de 85 anos me pergunta se eu traí minha namorada porque viu isso repetidamente no noticiário, é aí que traço a linha entre o que é aceitável e o que não é. Maya e eu sempre tivemos um relacionamento baseado no respeito mútuo. Nenhuma linha foi ultrapassada nesse sentido.

"Uma mentira repetida muitas vezes pode começar a parecer verdade e, por isso, digo a vocês que não a traí, nem jamais tive a intenção ou a tentação de fazê-lo. Acredito que Maya merece todo o respeito do mundo.

"Os motivos pelos quais terminamos são particulares e pertencem a nós, e ambos lidamos com isso de maneira muito madura. Sempre optei por permanecer em silêncio sobre esses assuntos, pois minha vida pessoal é da minha conta. Mas também acredito que é errado mentir para as pessoas e retratar uma imagem oposta de alguém apenas para atrair cliques. Respeitem-me, respeitem a Maya e entendam que nem sempre é preciso trair o outro para que um relacionamento termine."





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