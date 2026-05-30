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Ruben Dias confirma separação de Maya Jama; o astro do Manchester City divulga comunicado enfático insistindo que não traiu a apresentadora do Love Island após ser questionado por seu avô de 85 anos
Dias fala sobre a separação e desmente os rumores
Dias confirmou publicamente que ele e Jama não estão mais juntos. O zagueiro do Manchester City quebrou o silêncio após semanas de especulações sobre o fim do relacionamento. O jogador da seleção portuguesa usou o Instagram para negar as alegações de que a infidelidade teria contribuído para a separação.
Dias responde às acusações
Ele disse que os rumores se tornaram impossíveis de ignorar depois que começaram a afetar sua vida pessoal e sua família. O zagueiro explicou que as notícias constantes e as fofocas na internet chegaram a um ponto em que até mesmo seus parentes idosos estavam sendo expostos às alegações, o que o levou a se pronunciar publicamente.
Dias escreveu no Instagram: “Sinto que, quando meu avô de 85 anos me pergunta se eu traí minha namorada porque viu isso repetidamente no noticiário, é aí que traço a linha entre o que é aceitável e o que não é. Maya e eu sempre tivemos um relacionamento baseado no respeito mútuo. Nenhuma linha foi ultrapassada nesse sentido.
"Uma mentira repetida muitas vezes pode começar a parecer verdade e, por isso, digo a vocês que não a traí, nem jamais tive a intenção ou a tentação de fazê-lo. Acredito que Maya merece todo o respeito do mundo.
"Os motivos pelos quais terminamos são particulares e pertencem a nós, e ambos lidamos com isso de maneira muito madura. Sempre optei por permanecer em silêncio sobre esses assuntos, pois minha vida pessoal é da minha conta. Mas também acredito que é errado mentir para as pessoas e retratar uma imagem oposta de alguém apenas para atrair cliques. Respeitem-me, respeitem a Maya e entendam que nem sempre é preciso trair o outro para que um relacionamento termine."
Instagram / @rubendias
Uma rara intervenção pública de Dias
Dias costuma manter sua vida privada longe dos holofotes, o que torna sua declaração uma reação pública incomum. As especulações sobre o futuro do casal se intensificaram em meados de maio, depois que ambos removeram fotos um do outro de suas contas nas redes sociais. Segundo relatos, o relacionamento deles teria começado após se conhecerem no MTV EMAs, em Manchester, em novembro de 2024, e eles confirmaram o namoro em abril de 2025.
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A atenção volta-se novamente para o futebol
Agora que o assunto foi abordado publicamente, Dias pretende voltar a se concentrar na carreira. O zagueiro continua sendo uma figura importante no elenco do Man City e renovou seu contrato no ano passado até 2029. Dias está atualmente focado em suas obrigações com a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo K, ao lado da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia. No entanto, antes disso, a Seleção disputará dois amistosos: contra o Chile, em 6 de junho, e contra a Nigéria, em 10 de junho.