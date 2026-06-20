Ruben Dias afirma que as críticas a Cristiano Ronaldo “não são novidade”, enquanto Portugal se une em torno do “sonho” da Copa do Mundo

O experiente atacante estabeleceu um marco histórico como o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, embora tenha prolongado uma frustrante sequência de dez jogos sem marcar gols no torneio. Ao refletir sobre os erros táticos que permitiram que a seleção africana voltasse ao jogo, a equipe reconheceu uma queda na intensidade.

Dias explicou: “Agora há tantos analistas falando sobre a partida e tirando conclusões sobre o que deu errado, que em algumas publicações as pessoas já perceberam o que não saiu tão bem.

“Marcamos logo no início e começamos bem a partida; dava para sentir aquela energia naquele momento, mas acabamos relaxando e perdendo a disciplina. Isso nos tornou menos eficientes, não conseguimos incutir neles o medo de que precisávamos, e a partida tomou um rumo estranho.

“No fim das contas, perdemos a disciplina, e estamos bem cientes disso entre nós. Só vejo coisas positivas daqui para frente.”

Ele concluiu, a respeito da intensificação da reação do público: “Não vi muito do que foi dito. Não vi críticas graves, mas quando os resultados não são dos mais positivos, é natural que as críticas tripliquem.

“No entanto, isso não abala nossa confiança. Quanto mais cedo as dificuldades surgirem, melhor; temos que ter a capacidade de continuar crescendo, e não espero cenários perfeitos. O mais importante é manter os pés firmemente no chão.”



