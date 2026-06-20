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Ruben Dias afirma que as críticas a Cristiano Ronaldo “não são novidade”, enquanto Portugal se une em torno do “sonho” da Copa do Mundo
Impasse inicial gera questionamentos
A Seleção teve um início frustrante em sua campanha no Grupo K, após empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo em Kansas City. Apesar de João Neves ter colocado os favoritos na frente logo no início com um gol de cabeça, os gigantes europeus não tiveram eficiência na finalização e permitiram que Yoane Wissa empatasse pouco antes do intervalo. O resultado gerou imediatamente críticas generalizadas por parte de torcedores e ex-jogadores, com grande parte da frustração pós-jogo recaindo sobre o capitão de 41 anos, após uma atuação ineficaz no ataque.
- AFP
O zagueiro ignora os rumores externos
Ao falar antes do próximo jogo, Dias abordou com serenidade as críticas da mídia em torno do desempenho do time e de seu atacante-símbolo. Ele afirmou: “As críticas não são dirigidas a apenas um jogador. O Cris é o principal alvo, mas todos estão sob o escrutínio da mídia em um momento como este. Não acho que esteja acontecendo nada fora do comum; tem sido assim desde que cheguei aqui, e continuará sendo, então não é nada de novo.”
Quando questionado mais detalhadamente sobre as opiniões externas que circulam nas redes sociais, ele acrescentou: “Sinceramente, toda essa especulação... não é nada que nos preocupe. Estamos todos unidos em torno de um sonho, e minha mente não se distrai com isso. Aparece nas redes sociais, mas não damos atenção a isso e não acho que seja um assunto que eu precise abordar.”
O time reage à falha tática
O experiente atacante estabeleceu um marco histórico como o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, embora tenha prolongado uma frustrante sequência de dez jogos sem marcar gols no torneio. Ao refletir sobre os erros táticos que permitiram que a seleção africana voltasse ao jogo, a equipe reconheceu uma queda na intensidade.
Dias explicou: “Agora há tantos analistas falando sobre a partida e tirando conclusões sobre o que deu errado, que em algumas publicações as pessoas já perceberam o que não saiu tão bem.
“Marcamos logo no início e começamos bem a partida; dava para sentir aquela energia naquele momento, mas acabamos relaxando e perdendo a disciplina. Isso nos tornou menos eficientes, não conseguimos incutir neles o medo de que precisávamos, e a partida tomou um rumo estranho.
“No fim das contas, perdemos a disciplina, e estamos bem cientes disso entre nós. Só vejo coisas positivas daqui para frente.”
Ele concluiu, a respeito da intensificação da reação do público: “Não vi muito do que foi dito. Não vi críticas graves, mas quando os resultados não são dos mais positivos, é natural que as críticas tripliquem.
“No entanto, isso não abala nossa confiança. Quanto mais cedo as dificuldades surgirem, melhor; temos que ter a capacidade de continuar crescendo, e não espero cenários perfeitos. O mais importante é manter os pés firmemente no chão.”
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É necessária uma resposta decisiva em Houston
A equipe repleta de estrelas de Roberto Martinez precisa recuperar rapidamente sua disciplina defensiva antes do confronto crucial contra o Uzbequistão, estreante no torneio, na terça-feira. O próximo confronto representa um teste imediato de caráter para o time, que vem enfrentando críticas, enquanto busca dar o pontapé inicial em sua campanha no Grupo K.
Conquistar os três pontos continua sendo fundamental para manter intactas suas ambições de classificação antes do último confronto da fase de grupos contra a Colômbia, uma das potências sul-americanas.