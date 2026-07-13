Ruben Amorim tem como alvo o QUARTO ex-jogador do Manchester United para a reformulação do elenco do AC Milan

Embora Amorim esteja ansioso para se reunir com seus ex-jogadores, o Milan enfrenta obstáculos significativos para garantir seus principais alvos. Ugarte, que foi treinado por Amorim no Sporting CP antes de ser levado para Manchester, era um dos principais alvos até que uma lesão grave sofrida durante a Copa do Mundo acabou com as esperanças de uma transferência neste verão.

Além disso, o United supostamente não está disposto a considerar ofertas por Mason Mount ou Amad. O especialista em transferências Matteo Moretto sugere que, embora Mazraoui seja um dos favoritos do técnico, as negociações oficiais entre os clubes ainda não começaram. Moretto observou no canal do YouTube de Fabrizio Romano: “Noussair Mazraoui é um dos favoritos de Amorim. Até o momento, não há negociações em andamento, nem contato direto entre os clubes. Mas o que posso dizer é que, certamente, Mazraoui, que tem 28 anos e também possui um contrato que vence em 2028 com opção de renovação, é um jogador muito bem visto por Amorim. Vamos ver se ele será alvo do Milan mais adiante nesta janela de transferências. Até o momento, estou falando da aprovação do técnico em relação a ele – Amorim valoriza as qualidades de Mazraoui.”