AFP
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Ruben Amorim tem como alvo o QUARTO ex-jogador do Manchester United para a reformulação do elenco do AC Milan
Amorim de olho em Mazraoui
O técnico português, que foi nomeado treinador do Milan no mês passado para substituir Massimiliano Allegri, está pronto para reforçar o elenco dos Rossoneri contratando jogadores de seu antigo clube. Segundo o Metro Sport, reportagens na Itália afirmam que Amorim informou especificamente à diretoria do Milan sua admiração por Mazraoui. O jogador da seleção marroquina disputou 77 partidas pelos Red Devils desde sua transferência de 17 milhões de libras do Bayern de Munique em 2024 e se tornou um membro essencial do elenco devido à sua capacidade de atuar em várias posições na defesa.
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Obstáculos à investida do United
Embora Amorim esteja ansioso para se reunir com seus ex-jogadores, o Milan enfrenta obstáculos significativos para garantir seus principais alvos. Ugarte, que foi treinado por Amorim no Sporting CP antes de ser levado para Manchester, era um dos principais alvos até que uma lesão grave sofrida durante a Copa do Mundo acabou com as esperanças de uma transferência neste verão.
Além disso, o United supostamente não está disposto a considerar ofertas por Mason Mount ou Amad. O especialista em transferências Matteo Moretto sugere que, embora Mazraoui seja um dos favoritos do técnico, as negociações oficiais entre os clubes ainda não começaram. Moretto observou no canal do YouTube de Fabrizio Romano: “Noussair Mazraoui é um dos favoritos de Amorim. Até o momento, não há negociações em andamento, nem contato direto entre os clubes. Mas o que posso dizer é que, certamente, Mazraoui, que tem 28 anos e também possui um contrato que vence em 2028 com opção de renovação, é um jogador muito bem visto por Amorim. Vamos ver se ele será alvo do Milan mais adiante nesta janela de transferências. Até o momento, estou falando da aprovação do técnico em relação a ele – Amorim valoriza as qualidades de Mazraoui.”
Elogios ao marroquino
O interesse em Mazraoui não é nenhuma surpresa, considerando os comentários públicos anteriores de Amorim sobre o zagueiro. Durante sua passagem por Old Trafford, o técnico elogiou abertamente a qualidade técnica e a inteligência tática de Mazraoui.
Pouco depois de sua nomeação no United, Amorim afirmou: “Ele é um jogador de ponta. Ele entende o jogo. Sabe como atacar, é muito técnico, é muito bom na defesa e se sai muito bem no um contra um. É um jogador moderno. Acho que ele é o futuro do nosso time. Quando pensamos nele, percebemos que precisamos de mais jogadores como o Nous, que sabem controlar o ritmo; eles são realmente muito bons e se sentem à vontade com a bola. Então, quanto ao Nous, estou muito feliz com ele.”
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Lições de Old Trafford
Amorim encara sua passagem pelo San Siro como um recomeço, após sua difícil passagem de 14 meses pela Premier League. Ao refletir sobre sua experiência na Inglaterra durante sua apresentação no Milan, o técnico admitiu que está focado em aprimorar seus métodos para evitar que se repita o que aconteceu em Manchester.
“Em primeiro lugar, é difícil explicar os erros, porque para isso eu teria que explicar o contexto da última aventura”, admitiu Amorim. “É difícil enumerar todos os erros. A única coisa que posso dizer é que aprendi muito e cometi alguns erros.”
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