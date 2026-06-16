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Ruben Amorim retorna após fracasso no Manchester United! O AC Milan nomeia o português como técnico principal - e Christian Pulisic, estrela da seleção dos EUA, ganha um novo técnico no San Siro
O AC Milan confirma o novo técnico
O AC Milan anunciou oficialmente a contratação de Amorim como novo técnico da equipe principal masculina. Após ter sido demitido do Manchester United no início deste ano, o técnico de 41 anos volta ao banco de reservas para substituir Massimiliano Allegri.
Segundo relatos, Amorim assinou um contrato inicial de dois anos, que o manterá no San Siro até 2028, com um salário base de € 3,5 milhões por temporada, além de bônus de desempenho vinculados à classificação para a Liga dos Campeões. O Rossoneri vem enfrentando dificuldades recentemente, ficando de fora da principal competição de clubes da Europa por duas temporadas consecutivas. O clube vem acompanhando o técnico há anos, confiante de que sua abordagem tática moderna revitalizará um elenco que conta com talentos de destaque como Pulisic.
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O técnico do RedBird elogia a identidade tática moderna
Gerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird Capital Partners, deu o sinal verde definitivo para o negócio, expressando seu entusiasmo com a nova direção. Amorim ganhou fama no Sporting CP, onde conquistou dois títulos do campeonato português ao implementar um estilo de jogo altamente eficaz. “Acompanhamos o Rúben há anos e sua passagem pelo Sporting é extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que buscamos. Ele é um dos treinadores mais bem preparados e inovadores da nova geração europeia — jovem, ambicioso e com uma identidade futebolística moderna, definida pelo domínio das partidas com a posse de bola, um sistema de pressão moderno e uma abordagem tática clara”, disse Gerry Cardinale. “Rúben acredita no futebol ofensivo com pressão alta e transições rápidas, que permitem marcar mais gols. Sua filosofia se alinha perfeitamente à nossa visão, enquanto suas qualidades de liderança e seu histórico no desenvolvimento de jogadores nos chamaram a atenção. Acreditamos no Rúben e estamos animados em recebê-lo no clube.”
Amorim aceita o desafio do San Siro
Apesar dos planos iniciais de tirar um período sabático após deixar Old Trafford, o técnico não conseguiu resistir ao fascínio do clube heptacampeão europeu. Seu rápido retorno também representa um alívio financeiro significativo para o Manchester United, que enfrentava uma conta astronômica de £16,7m a título de indenização. Na apresentação oficial, o português expressou sua profunda admiração pelo gigante italiano. “Existem ambições que permanecem com você ao longo de toda a carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas”, disse Rúben Amorim. “Sei exatamente o que este clube significa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo. É um desafio que aceito com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que essas cores representam. Mal posso esperar para começar e vivenciar a cada dia a paixão que move o AC Milan.”
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O que vem por aí para o AC Milan?
Amorim viajará imediatamente para a Itália para iniciar os preparativos para as próximas temporadas da Série A e da Liga Europa, ao lado de sua comissão técnica. Enquanto isso, o AC Milan está trabalhando ativamente para nomear um novo diretor esportivo, com Markus Krosche e Devin Ozek surgindo como principais candidatos. Juntos, a nova dupla de liderança enfrentará a tarefa monumental de reconstruir o elenco.