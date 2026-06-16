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Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Ruben Amorim retorna após fracasso no Manchester United! O AC Milan nomeia o português como técnico principal - e Christian Pulisic, estrela da seleção dos EUA, ganha um novo técnico no San Siro

Rúben Amorim
Milan
Campeonato Italiano
Manchester United
Mercado da bola

Ruben Amorim está oficialmente de volta ao comando técnico após sua passagem decepcionante pelo Manchester United. O AC Milan confirmou a contratação do técnico português como seu novo treinador principal, encarregando-o de comandar um elenco que conta com o astro da seleção dos EUA, Christian Pulisic. O clube disputará a Liga Europa na próxima temporada e espera que a chegada dele traga uma nova identidade tática.

  • O AC Milan confirma o novo técnico

    O AC Milan anunciou oficialmente a contratação de Amorim como novo técnico da equipe principal masculina. Após ter sido demitido do Manchester United no início deste ano, o técnico de 41 anos volta ao banco de reservas para substituir Massimiliano Allegri.

    Segundo relatos, Amorim assinou um contrato inicial de dois anos, que o manterá no San Siro até 2028, com um salário base de € 3,5 milhões por temporada, além de bônus de desempenho vinculados à classificação para a Liga dos Campeões. O Rossoneri vem enfrentando dificuldades recentemente, ficando de fora da principal competição de clubes da Europa por duas temporadas consecutivas. O clube vem acompanhando o técnico há anos, confiante de que sua abordagem tática moderna revitalizará um elenco que conta com talentos de destaque como Pulisic.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O técnico do RedBird elogia a identidade tática moderna

    Gerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird Capital Partners, deu o sinal verde definitivo para o negócio, expressando seu entusiasmo com a nova direção. Amorim ganhou fama no Sporting CP, onde conquistou dois títulos do campeonato português ao implementar um estilo de jogo altamente eficaz. “Acompanhamos o Rúben há anos e sua passagem pelo Sporting é extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que buscamos. Ele é um dos treinadores mais bem preparados e inovadores da nova geração europeia — jovem, ambicioso e com uma identidade futebolística moderna, definida pelo domínio das partidas com a posse de bola, um sistema de pressão moderno e uma abordagem tática clara”, disse Gerry Cardinale. “Rúben acredita no futebol ofensivo com pressão alta e transições rápidas, que permitem marcar mais gols. Sua filosofia se alinha perfeitamente à nossa visão, enquanto suas qualidades de liderança e seu histórico no desenvolvimento de jogadores nos chamaram a atenção. Acreditamos no Rúben e estamos animados em recebê-lo no clube.”

  • Amorim aceita o desafio do San Siro

    Apesar dos planos iniciais de tirar um período sabático após deixar Old Trafford, o técnico não conseguiu resistir ao fascínio do clube heptacampeão europeu. Seu rápido retorno também representa um alívio financeiro significativo para o Manchester United, que enfrentava uma conta astronômica de £16,7m a título de indenização. Na apresentação oficial, o português expressou sua profunda admiração pelo gigante italiano. “Existem ambições que permanecem com você ao longo de toda a carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas”, disse Rúben Amorim. “Sei exatamente o que este clube significa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo. É um desafio que aceito com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que essas cores representam. Mal posso esperar para começar e vivenciar a cada dia a paixão que move o AC Milan.”

  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    O que vem por aí para o AC Milan?

    Amorim viajará imediatamente para a Itália para iniciar os preparativos para as próximas temporadas da Série A e da Liga Europa, ao lado de sua comissão técnica. Enquanto isso, o AC Milan está trabalhando ativamente para nomear um novo diretor esportivo, com Markus Krosche e Devin Ozek surgindo como principais candidatos. Juntos, a nova dupla de liderança enfrentará a tarefa monumental de reconstruir o elenco.