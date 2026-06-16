Ruben Amorim retorna após fracasso no Manchester United! O AC Milan nomeia o português como técnico principal - e Christian Pulisic, estrela da seleção dos EUA, ganha um novo técnico no San Siro

O AC Milan anunciou oficialmente a contratação de Amorim como novo técnico da equipe principal masculina. Após ter sido demitido do Manchester United no início deste ano, o técnico de 41 anos volta ao banco de reservas para substituir Massimiliano Allegri.

Segundo relatos, Amorim assinou um contrato inicial de dois anos, que o manterá no San Siro até 2028, com um salário base de € 3,5 milhões por temporada, além de bônus de desempenho vinculados à classificação para a Liga dos Campeões. O Rossoneri vem enfrentando dificuldades recentemente, ficando de fora da principal competição de clubes da Europa por duas temporadas consecutivas. O clube vem acompanhando o técnico há anos, confiante de que sua abordagem tática moderna revitalizará um elenco que conta com talentos de destaque como Pulisic.



