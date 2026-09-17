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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Ruben Amorim questiona a mentalidade do Milan após desastre na Liga Europa contra o Benfica

Rúben Amorim
Milan
Benfica
Liga Europa

Ruben Amorim admitiu que não tem certeza se o Milan está sofrendo de um "problema mental" depois de sua equipe cair em uma decepcionante derrota por 2 a 0 em casa para o Benfica. A campanha do Milan na Liga Europa começou da pior maneira possível em San Siro, deixando o técnico português diante de questionamentos imediatos sobre sua abordagem tática e sua escalação.

  • Pressão aumenta com o triunfo do Benfica em San Siro

    Gols de Dodi Lukebakio e Jakub Kaminski condenaram o Milan à sua primeira derrota sob o comando do novo técnico, depois de empates consecutivos na Serie A. O ambiente em San Siro ficou tóxico ao apito final, com os torcedores da casa deixando clara a sua frustração. Amorim foi direto em sua avaliação da atuação e sugeriu que os problemas podem ser mais profundos do que apenas erros táticos.

    "Não sei se é uma questão mental, mas é o segundo jogo seguido em que, no primeiro tempo, não estamos no jogo", confessou Amorim à Sky Sports. "Não podemos sofrer esse gol, porque ainda temos muitos problemas para criar chances, ficamos nervosos, ansiosos, tudo fica mais difícil."

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  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    Dificuldades táticas e falta de criatividade

    A visão do treinador para uma equipe dominante e baseada na posse de bola passou longe de aparecer em uma atuação desorganizada. O Milan teve dificuldades para furar um Benfica que havia feito rodízio de nove jogadores em relação ao time titular anterior, destacando a profundidade dos problemas que o elenco milanês enfrenta atualmente. Amorim observou que seus jogadores muitas vezes eram seus próprios piores inimigos quando estavam com a bola, o que levou a perdas de posse perigosas.

    "Essa conversa sobre a minha ideia é jogar futebol. Para fazer isso, precisamos jogar com a bola, mas estamos criando mais problemas para nós mesmos quando temos a bola do que quando o adversário a tem. Estamos tentando criar as rotinas para ter mais posse na área, tivemos um pouco disso no segundo tempo, mas não estamos criando, falta criatividade perto da área", explicou Amorim.

    "No primeiro tempo, quando sofremos o gol, perdemos totalmente o controle do que deveríamos estar fazendo, queríamos fazer tudo muito rápido e sem qualidade. Se olharmos para o jogo, é quando temos a bola que precisamos estar preparados para o perigo, porque a perdemos em situações perigosas para o nosso gol."

  • "Ninguém estava fazendo corridas"

    O ex-treinador do Sporting CP fez uma avaliação dura da exibição estagnada de sua equipe no ataque, apontando a total falta de movimentação sem a bola como a raiz dos problemas ofensivos. Seu plano tático ficou completamente paralisado durante um primeiro tempo frustrante, no qual um ataque imóvel sufocou o meio-campo e tirou dos principais articuladores qualquer espaço para jogar.

    "É verdade, especialmente no primeiro tempo, ninguém fazia corridas em profundidade e, quando temos uma equipe com dois trequartistas, eles não têm espaço porque ninguém passa em profundidade por eles. Falamos sobre isso no intervalo", observou Amorim. "Precisamos olhar para o jogo todo, tínhamos começado melhor depois do intervalo, mas depois sofremos o segundo gol, então eles recuaram para perto da área e esperaram que saíssemos na transição."

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    Adaptando-se para o futuro

    Apesar do início ruim, Amorim segue desafiador em relação ao seu projeto de longo prazo no clube, embora tenha admitido que está disposto a ajustar sua abordagem tática se isso significar garantir resultados melhores. A pressão agora é para mostrar que seu sistema 3-4-2-1 pode realmente funcionar no ambiente de alta pressão do futebol italiano. Como as dúvidas sobre sua formação persistem, Amorim insistiu que não está preso a uma única filosofia e buscará uma forma de tornar a equipe mais eficaz.

    "Eu mudo o tempo todo, precisamos começar com uma base, temos dois meses de trabalho. Perdemos esta noite, mas vamos encontrar as soluções para nos adaptar a esses jogos, porque precisamos criar uma ideia, mas também precisamos vencer, então, claro, podemos nos adaptar", concluiu.

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