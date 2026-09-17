Ruben Amorim questiona a mentalidade do Milan após desastre na Liga Europa contra o Benfica

A visão do treinador para uma equipe dominante e baseada na posse de bola passou longe de aparecer em uma atuação desorganizada. O Milan teve dificuldades para furar um Benfica que havia feito rodízio de nove jogadores em relação ao time titular anterior, destacando a profundidade dos problemas que o elenco milanês enfrenta atualmente. Amorim observou que seus jogadores muitas vezes eram seus próprios piores inimigos quando estavam com a bola, o que levou a perdas de posse perigosas.

"Essa conversa sobre a minha ideia é jogar futebol. Para fazer isso, precisamos jogar com a bola, mas estamos criando mais problemas para nós mesmos quando temos a bola do que quando o adversário a tem. Estamos tentando criar as rotinas para ter mais posse na área, tivemos um pouco disso no segundo tempo, mas não estamos criando, falta criatividade perto da área", explicou Amorim.

"No primeiro tempo, quando sofremos o gol, perdemos totalmente o controle do que deveríamos estar fazendo, queríamos fazer tudo muito rápido e sem qualidade. Se olharmos para o jogo, é quando temos a bola que precisamos estar preparados para o perigo, porque a perdemos em situações perigosas para o nosso gol."