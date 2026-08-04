getty
Traduzido por
Ruben Amorim promete honrar o legado de Franco Baresi enquanto o Milan se despede da lenda do clube
Amorim fala sobre o impacto duradouro de Baresi
Amorim prestou uma emocionante homenagem ao lendário Baresi, que faleceu aos 66 anos na semana passada. Falando de Perth, Amorim enfatizou que, embora não possa garantir títulos, está totalmente comprometido em manter os padrões estabelecidos pelo icônico camisa 6. O momento da turnê fez com que o elenco principal não pudesse comparecer ao funeral de terça-feira, em Milão, situação que Amorim abordou com transparência e respeito ao falar com os repórteres sobre o clima no grupo.
Ao abordar sua visão para o clube após uma perda tão significativa, Amorim foi honesto sobre as pressões do cargo e o peso da história de Baresi. "Não sei o que vai acontecer no futuro em termos de resultados. Não posso controlar isso nem prometer nada", disse Amorim aos repórteres. "Mas vamos continuar o legado de Franco Baresi. Hoje não estamos no funeral dele porque estamos aqui, mas também sentimos essa tristeza. Todo o nosso clube está lá, e o povo de Milão está lá. E, se você pudesse perguntar ao Franco hoje se deveríamos ter interrompido nossa preparação para ir ao funeral dele, acho que posso garantir que ele teria preferido que continuássemos fazendo o nosso trabalho, defendendo o clube."
- Getty Images Sport
Uma homenagem ao personagem 'Franco'
Amorim destacou a profunda ligação pessoal que todos em Milanello compartilhavam com Baresi, observando que ele era muito mais do que apenas um capitão vencedor de títulos para os funcionários. Apesar de ser um recém-chegado ao gigante italiano, o técnico explicou com que rapidez percebeu a dimensão das qualidades humanas de Baresi.
"Acho que sou a última pessoa que deveria falar sobre Baresi, porque acabei de chegar aqui", admitiu Amorim. "Mas posso explicar um pouco sobre os sentimentos dentro da nossa equipe. Antes de mais nada, ninguém chama Baresi de 'Baresi': ele é Franco, e isso significa alguma coisa. Quando você fala sobre ele com toda a equipe de comunicação, eles ficam com lágrimas nos olhos. Quando vamos jantar, nosso chef continua me mostrando fotos e me contando tantas histórias."
Lealdade acima de títulos no DNA do Milan
O legado a que Amorim se referiu não diz respeito apenas aos três títulos da Liga dos Campeões ou aos seis Scudetti que Baresi conquistou durante sua carreira histórica; trata-se do seu compromisso inabalável com a camisa. Amorim compartilhou que a anedota mais frequente que ouviu desde que chegou ao Milan foi a recusa de Baresi em deixar o clube durante as dificuldades do rebaixamento.
"Falei com muitas pessoas, e ninguém fala sobre a Liga dos Campeões e os títulos da Serie A que ele ganhou", destacou o técnico. "Todo mundo diz uma coisa: 'Quando caímos para a Serie B, ele não nos deixou.' E isso é especial."
- Getty Images Sport
Levando adiante a chama do Milan
À medida que o elenco conclui sua turnê internacional, o foco segue na integração das ideias táticas de Amorim, ao mesmo tempo em que respeita o pesar dentro da organização. As palavras finais do técnico em Perth serviram como uma declaração de missão para seu trabalho, sugerindo que a influência de Baresi é o modelo definitivo para qualquer jogador do Milan. "Agora que ele não está mais entre nós, ele está nos ensinando que os sucessos são realmente algo bonito, mas são importantes para o nosso ego. O mais importante, no fim, é o caráter e quem você é, não o que você conquistou. Franco significava tudo para o time. Esse é o legado dele", concluiu Amorim.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.