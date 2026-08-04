Ruben Amorim promete honrar o legado de Franco Baresi enquanto o Milan se despede da lenda do clube

Amorim prestou uma emocionante homenagem ao lendário Baresi, que faleceu aos 66 anos na semana passada. Falando de Perth, Amorim enfatizou que, embora não possa garantir títulos, está totalmente comprometido em manter os padrões estabelecidos pelo icônico camisa 6. O momento da turnê fez com que o elenco principal não pudesse comparecer ao funeral de terça-feira, em Milão, situação que Amorim abordou com transparência e respeito ao falar com os repórteres sobre o clima no grupo.

Ao abordar sua visão para o clube após uma perda tão significativa, Amorim foi honesto sobre as pressões do cargo e o peso da história de Baresi. "Não sei o que vai acontecer no futuro em termos de resultados. Não posso controlar isso nem prometer nada", disse Amorim aos repórteres. "Mas vamos continuar o legado de Franco Baresi. Hoje não estamos no funeral dele porque estamos aqui, mas também sentimos essa tristeza. Todo o nosso clube está lá, e o povo de Milão está lá. E, se você pudesse perguntar ao Franco hoje se deveríamos ter interrompido nossa preparação para ir ao funeral dele, acho que posso garantir que ele teria preferido que continuássemos fazendo o nosso trabalho, defendendo o clube."