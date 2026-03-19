Ruben Amorim prestes a fazer um retorno impressionante ao comando técnico? Ex-técnico do Manchester United é cotado para um retorno surpresa ao banco de reservas

A passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United chegou a um fim abrupto em janeiro, após apenas 14 meses. No entanto, o ex-técnico dos Red Devils pode não ficar desempregado por muito tempo, já que notícias vindas de Portugal sugerem que ele é o principal candidato para assumir o comando do Benfica. A mudança seria repleta de tensão, dada a longa história de Amorim com o arquirrival local, o Sporting de Lisboa.

Amorim, de 41 anos, consolidou-se como um dos treinadores mais cobiçados da Europa durante sua passagem pelo Sporting, mas sua reputação despencou após uma temporada desastrosa na Inglaterra. O United caiu para a 15ª posição na Premier League sob sua liderança e sofreu uma derrota para o Tottenham na final da Liga Europa, o que acabou levando à sua demissão após um empate em 1 a 1 com o Leeds United. Apesar das dificuldades em Manchester, sua reputação em Portugal continua notavelmente sólida.