Getty Images Sport
Traduzido por
Ruben Amorim prestes a fazer um retorno impressionante ao comando técnico? Ex-técnico do Manchester United é cotado para um retorno surpresa ao banco de reservas
Um regresso controverso a Lisboa
A passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United chegou a um fim abrupto em janeiro, após apenas 14 meses. No entanto, o ex-técnico dos Red Devils pode não ficar desempregado por muito tempo, já que notícias vindas de Portugal sugerem que ele é o principal candidato para assumir o comando do Benfica. A mudança seria repleta de tensão, dada a longa história de Amorim com o arquirrival local, o Sporting de Lisboa.
Amorim, de 41 anos, consolidou-se como um dos treinadores mais cobiçados da Europa durante sua passagem pelo Sporting, mas sua reputação despencou após uma temporada desastrosa na Inglaterra. O United caiu para a 15ª posição na Premier League sob sua liderança e sofreu uma derrota para o Tottenham na final da Liga Europa, o que acabou levando à sua demissão após um empate em 1 a 1 com o Leeds United. Apesar das dificuldades em Manchester, sua reputação em Portugal continua notavelmente sólida.
- AFP
Substituindo o Especial
A possível vaga no Estádio da Luz surge em meio a uma crescente incerteza em torno de José Mourinho. O icônico técnico retornou ao Benfica no início desta temporada, após uma ausência de 25 anos, seguindo uma passagem pela Turquia, no Fenerbahçe. No entanto, com o Benfica atualmente atrás do Sporting e do FC Porto na disputa pelo título da Primeira Liga, a diretoria do clube estaria considerando uma mudança de rumo para salvar a temporada.
O jornalista Luís Rocha Rodrigues acredita que Amorim é a escolha natural caso o clube decida se separar de Mourinho. Ao discutir a situação, Rodrigues afirmou: “Se o Benfica optar pelo que considero o plano B... o Benfica tem que dar uma chance a Ruben Amorim. Olhando para o mercado, buscando soluções lógicas e válidas, alguém que saiba vencer em Portugal, alguém que entenda o que significa estar em um grande clube. Acho que Ruben Amorim está na pole position."
História no Estádio da Luz
Embora a sua nomeação fosse controversa devido aos seus laços com o Sporting, Amorim não é um desconhecido para o Benfica. Ele passou a maior parte da sua carreira de jogador nas Águias, somando 154 partidas pelo clube. Esse conhecimento profundo da cultura do clube, aliado ao seu histórico comprovado de conquistas de títulos nacionais com o Braga e o Sporting, faz dele uma opção atraente para a diretoria.
Embora o Vasco da Gama, do Brasil, também tenha sido mencionado como um possível pretendente, o fascínio de retornar à Liga dos Campeões com um clube que conhece intimamente pode ser irresistível. Se a contratação se concretizar, representaria uma das mudanças de treinador mais comentadas da história do futebol português, colocando Amorim diretamente contra o Sporting que ele já levou à glória.
- AFP
A vida após a saída de Amorim em Old Trafford
De volta a Manchester, o clube parece ter se recuperado desde a saída de Amorim. Michael Carrick assumiu o comando interino e liderou uma notável reviravolta no campeonato nacional. Sob a liderança do ex-meio-campista, o United subiu na tabela e a classificação para a Liga dos Campeões parece agora uma possibilidade concreta para a próxima temporada, o que gerou um debate sobre se Carrick deveria assumir o cargo de forma definitiva.
No entanto, a diretoria do United ainda mantém suas opções em aberto. Relatos recentes sugerem que o ex-técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, é o principal candidato ao cargo permanente, enquanto nomes como Roberto De Zerbi e Carlo Ancelotti continuam sendo associados ao cargo no Old Trafford. Enquanto o United se prepara para uma nova era, seu ex-técnico parece pronto para iniciar um capítulo de alto risco em Lisboa.
Publicidade