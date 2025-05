Cuidado com o que deseja, Ruben Amorim! Português foi desastroso com o Manchester United e deveria ter cautela ao pedir para Sir Jim Ratcliffe ser "corajoso"

A equipe está em uma posição ainda pior do que quando Ruben Amorim assumiu o time, e suas declarações não têm contribuído para fortalecer seu trabalho

O domingo passado tinha tudo para ser um dia de celebração para os torcedores do Manchester United. Old Trafford estava banhado por um sol radiante, o estádio ainda vibrava com a emocionante vitória de virada sobre o Athletic Club — uma das ocasiões mais marcantes dos últimos tempos — e a expectativa pela final da Europa League é alta. Para completar, o adversário do dia era o West Ham, um time que não vencia no Teatro dos Sonhos há 18 anos e que vinha de uma temporada ainda mais decepcionante que a do próprio United.

Mas nada disso adiantou. O West Ham foi superior, e a tarde que prometia festa virou frustração — especialmente para Ruben Amorim. O treinador português não escondeu sua indignação com o desempenho da equipe e fez duras críticas em uma coletiva pós-jogo que rapidamente se tornou manchete. Amorim, que havia chocado o clube em suas primeiras semanas ao classificar o elenco como “o pior da história do United” e fazer comentários incisivos sobre Antony e Marcus Rashford, vinha adotando um tom mais contido nas últimas semanas. Suas entrevistas, antes imprevisíveis, haviam se tornado burocráticas. Mas neste domingo, a paciência se esgotou.

Em um desabafo ofegante, ele criticou a falta de urgência da equipe tanto na defesa quanto no ataque. Disse que o Manchester United havia perdido a noção de sua grandeza ao aceitar derrotas com tanta facilidade. Amorim foi além: pediu que o clube “seja realmente forte, corajoso no verão” — um recado direto a Sir Jim Ratcliffe para que permita uma reformulação profunda no elenco. E deixou no ar um aviso: se não houver evolução na próxima temporada, ele pode pedir demissão. Isso, claro, se não for demitido antes.

Mais artigos abaixo

A coletiva escancarou uma dúvida cada vez mais presente em Manchester: Ruben Amorim é o nome certo para liderar o United? Ou será apenas mais um na lista de técnicos que não resistiram ao peso do legado de Sir Alex Ferguson?