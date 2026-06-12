Ruben Amorim ou Álvaro Arbeloa podem superar Oliver Glasner na disputa pelo cargo no AC Milan, já que o clube da Série A prefere a “visão” do ex-técnico do Manchester United, apesar do acordo com o ex-treinador do Crystal Palace

Todo o projeto esportivo depende de Ralf Rangnick, que é o único candidato a se tornar o novo diretor técnico do Milan. O técnico da seleção austríaca estabeleceu condições rigorosas quanto ao controle absoluto sobre o setor técnico, sem interferência de figuras do clube como Zlatan Ibrahimovic.

Enquanto isso, com o tempo passando, os protestos dos torcedores com faixas com os dizeres “Libertem o nosso Milan” chegaram a Londres, onde foram colocadas entre o Big Ben e a London Eye, enquanto os torcedores exigem que os proprietários liberem o clube.



