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Ruben Amorim ou Álvaro Arbeloa podem superar Oliver Glasner na disputa pelo cargo no AC Milan, já que o clube da Série A prefere a “visão” do ex-técnico do Manchester United, apesar do acordo com o ex-treinador do Crystal Palace
A busca por um gerente se arrasta
O Milan continua sem um sucessor para Massimiliano Allegri, após não ter conseguido garantir a classificação para a Liga dos Campeões na última temporada. Embora Glasner tenha recebido uma proposta de contrato provisório de dois anos, o proprietário Cardinale está conduzindo pessoalmente as entrevistas para encontrar um técnico que esteja em sintonia com sua filosofia futebolística de longo prazo. Uma reportagem do Tuttosportrevela que já foram agendadas reuniões com os candidatos alternativos Amorim e Matthias Jaissle, do Al-Ahli, que possuem uma visão tática mais jovem e ousada.
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Cardinale analisa a visão técnica
Mais informações da La Gazzetta dello Sport confirmam que, embora Glasner continue na pole position após conquistar a tríplice coroa com o Crystal Palace, a diretoria do Milan está deliberadamente ampliando seus horizontes. A publicação italiana observa que Cardinale também sondou Arbeloa, que está disponível após se despedir do Real Madrid. Enquanto isso, a Gazzetta destaca que Jaissle representa uma alternativa financeira complicada devido a uma pesada cláusula de rescisão de € 6 milhões na Arábia Saudita, o que obriga o clube a avaliar cuidadosamente cada perfil.
A decisão de Rangnick tem grande importância
Todo o projeto esportivo depende de Ralf Rangnick, que é o único candidato a se tornar o novo diretor técnico do Milan. O técnico da seleção austríaca estabeleceu condições rigorosas quanto ao controle absoluto sobre o setor técnico, sem interferência de figuras do clube como Zlatan Ibrahimovic.
Enquanto isso, com o tempo passando, os protestos dos torcedores com faixas com os dizeres “Libertem o nosso Milan” chegaram a Londres, onde foram colocadas entre o Big Ben e a London Eye, enquanto os torcedores exigem que os proprietários liberem o clube.
- AFP
O Milan enfrenta prazos decisivos
É necessária uma decisão definitiva nos próximos dias, já que Rangnick se prepara para comandar a Áustria em sua estreia na Copa do Mundo contra a Jordânia. O Milan precisa agir rapidamente para garantir a equipe técnica escolhida antes que a janela de transferências de verão ganhe ritmo e a temporada 2026-27 da Série A comece oficialmente no fim de semana de 22 e 23 de agosto de 2026.
Com o elenco prestes a passar por uma reformulação significativa para recuperar sua competitividade, a diretoria deve definir a hierarquia esportiva para garantir uma estratégia coesa antes dos treinos de pré-temporada.